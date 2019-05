Alfano: continueremo a cercare la verità su Regeni ma Egitto partner ineludibile

L'Italia continuerà a sostenere in tutte le sedi la ricerca della verità sull'assassinio del giovane ricercatore Giulio Regeni, compresa «l'istituzione britannica per la quale Giulio stava compiendo la sua ricerca». È quanto ha promesso oggi il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in audizione sul caso Regeni e sui rapporti Italia-Egitto davanti alle commissioni Esteri di Camera e Senato, cui ha annunciato anche l'avvio al Cairo di un «rapporto di collaborazione» del nostro ambasciatore Giampaolo Cantini con il collega britannico proprio sul dossier Regeni. L'audizione di Alfano era stata convocata in vista del ritorno di Cantini nella capitale egiziana dove si insedierà il 14 settembre: lo stesso giorno è atteso a Roma il rappresentante diplomatico egiziano.

Egitto partner ineludibile ma morte Regeni duro colpo per Italia

«L'Egitto è un partner ineludibile dell'Italia, così come l'Italia è imprescindibile per l'Egitto», ha spiegato Alfano, sottolineando che attualmente «è impossibile per Paesi dirimpettai non avere interlocuzione politico-diplomatica di alto livello» con uno dei paesi centrali dello scacchiere medio-orientali. Monostante gli stretti legami esistenti, ha però ammmesso il ministro, «il giorno del ritrovamento del cadavere di Giulio Regeni», nel febbraio 2016, «i rapporti bilaterali tra i due paesi hanno subito un duro colpo». L'omicidio Regeni è infatti «una grave ferita per le nostre coscienze, per tutti noi e per un intero paese». Nei lunghi mesi di ricerche e pressioni per ottenere una piena collaborazione del Cairo le autorità italiane hanno mantenuto un «costante il livello di interlocuzione» con i genitori del giovane, che si accompagna ad un gesto simbolico «contro l’oblio e per non dimenticare»: l’intitolazione con il suo nome dell'Università italo-egiziana. Nel corso del suo intervento, il ministro ha fatto il punto sulle indagini e gli approfondimenti promossi dai giudici italiani, che hanno finora ottenuto «risposte ancora parziali ma crescenti» dai magistrati egiziani sulle richieste contenute nelle rogatorie, mentre un nuovo incontro tra le due procure dovrebbe svolgersi nel corso di questo mese.

Grasso: difficile giustizia senza rapporti con l’Egitto

A sostegno della linea di palazzo Chigi illustratta da Alfano è intervenuto nel pomeriggio anche il presidente del Senato, Pietro Grasso, secondo cui avere verità e giustizia sul caso Regeni sarebbe «ancora piu’ difficile» in mancanza di «rapporti» con l'Egitto, che possono anche dare «nuova linfa» alla cooperazione giudiziaria «avviata così bene dalla procura di Roma». «Bisogna anche comprendere il problema dei familiari della vittima - ha poi aggiunto Grasso - che possono partecipare il più possibile a questa opera che possa fare luce e verità su questo caso», definito da alcuni «un caso politico, nel senso che Regeni è vittima di contrasti interni dello stesso Egitto». «Noi - ha concluso l’ex magistrato - dobbiamo mettere in atto tutti i mezzi possibile per cercare la verità come abbiamo sempre fatto».

Zanda: ambasciatore al Cairo contributo a ricerca verità

Di segno opposto le reazioni di maggioranza e opposizione alle parole del ministro. Il capogruppo Pd al Senato, Luigi Zanda, ha sottolineato in particolare gli effetti positivi del ritorno di un nostro ambasciatore in Egitto. La sua presenza in loco «con un mandato preciso ed esplicito di ricerca, pressione e collaborazione con le autorità egiziane» può infatti «aiutare e affrettare la ricerca della verità sulle responsabilità nell'assassinio di Regeni». Quanto alla possibile correlazione tra la morte del ricercatore e l’incarico ricevuto dall'università di Cambridge «questo è un punto delicatissimo che va chiarito in profondità e con la massima sollecitudine», soprattutto alla luce delle «difficoltà emerse nei rapporti delle autorità inglesi, accademiche e non, con la magistratura italiana». Piu’ critica invece la posizione di Scelta Civica, che per bocca del deputato Mariano Rabino denuncia i i «troppi dbbi» ancora da scioglere, e invita il governo italiano a «non deve aver paura di alzare la voce perché la nostra priorità è sapere la verità sulla morte di Giulio».

Le censure dell’oppposizione

All’attacco del ministro invece il M5S, a partire da Stefano Lucidi, che su Facebook parla di «imbarazzante silenzio» di Alfano che «consegna il caso Regeni all'elenco delle tragedie italiane che non avranno mai risposta». Sempre via Facebook dure critiche al ministro anche da Alessandro Di Battista, che rilancia la tesi, contenuta a metà agosto in un articolo del New York Times, sulle «prove esplosivesull responsabilità egiziane consegnate all’Italia dall’amministrazione Obama. Il«vergognoso silenzio» di Alfano sulle rivelazioni del Nyt dimostra per il deputato pentastellato «il sacrificio di un ragazzo morto ammazzato sull'altare degli interessi economici». Senza sconti anche Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Nord, che denuncia «l'ennesima figuraccia internazionale» del governo «che ci sta riducendo ad un'Italietta da Repubblica delle banane». La riapertura della nostra ambasciata al Cairo, senza risposte ufficiali e sulle reagioni del sequestro e della mosrte di Regeni, conlude Grimoldi, dimostra «che bbiamo calato le braghe un'altra volta».

