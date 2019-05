Manovra più pesante di 8,5 miliardi senza il sì del Senato allo «scostamento»

Maggioranza assoluta di 161 voti. È la soglia da raggiungere tra breve al Senato, non appena sarà stata approvata dal Governo la Relazione che fissa allo 0,3% del Pil il taglio del deficit strutturale previsto per il 2018, contro lo 0,6% chiesto da Bruxelles. Il via libera da parte del Consiglio dei ministri alla richiesta di deroga dal percorso di avvicinamento verso l’”obiettivo di medio termine” (il pareggio di bilancio) è atteso contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza qualche giorno prima della scadenza del 27 settembre fissata dalla legge di riforma del Bilancio (si punta a una data attorno al 20 settembre).

Subito dopo si pronunceranno Camera e Senato. In caso di voto negativo, ipotesi non del tutto peregrina dati gli esigui margini di cui dispone la maggioranza a Palazzo Madama, oltre a una pesante crisi politica, si determinerebbe l’inedita conseguenza di tornare alla casella di partenza. Vale a dire alla riduzione del deficit strutturale contenuta del Def di aprile e nella Nota di aggiornamento del settembre 2016, già autorizzata dal Parlamento, pari allo 0,8% del Pil. In poche parole, la correzione dei saldi passerebbe da 5 a circa 13,6 miliardi, il target del deficit nominale, destinato a salire come confermato dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, resterebbe fissato all’1,2% previsto dal Def di aprile. E l’intera manovra lorda salirebbe a oltre 30 miliardi.

È la “legge rinforzata” del 2012, attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, a prevedere che solo dopo aver ottenuto il via libera a maggioranza assoluta dal Parlamento, il Governo possa fissare i nuovi target di finanza pubblica. Procedura resa necessaria proprio perché si deroga a un principio costituzionale. Per una volta, dunque il problema non è Bruxelles, il cui placet viene dato al momento sostanzialmente per acquisito. Al Senato occorrono appunto 161 voti. Un eventuale voto negativo comporterebbe le dimissioni del Governo. Con conseguenze imprevedibili, se si considera che la legge di Bilancio dovrà essere approvata dal Governo e trasmessa a Bruxelles entro metà ottobre, mentre per la trasmissione del testo in Parlamento la scadenza è il 20 ottobre. Il termine ultimo per approvare in via definitiva la manovra ed evitare l’esercizio provvisorio resta comunque inderogabilmente fissato al 31 dicembre. Poiché dal 2012 a oggi non è mai accaduto che il Parlamento abbia negato l’autorizzazione al Governo a deviare dal tragitto verso l’obiettivo di medio termine, non si possono invocare precedenti. Una crisi di governo in corso d’opera aprirebbe scenari di assai difficile gestione. Ma non eliminirebbe l’esigenza (e l’obbligo) per l’Italia di approvare una legge di bilancio e la correzione dei conti. Come salvaguardare l’esigenza primaria, cara prima di tutti al Quirinale, di blindare i conti pubblici ed evitare pericolosi salti nel buio?

Per questo si stanno verificando in questi giorni tra Palazzo Chigi e il Mef numeri e alleanze. Decisivo è quel che deciderà il drappello di senatori di Mdp, la formazione nata dalla scissione del Pd, che a Palazzo Madama conta su 16 senatori. Ed è in corso una ricognizione da parte del Governo, che punta sostanzialmente a differenziare i due passaggi: via libera alla Relazione e all’aggiornamento del Def, per poi spostare il confronto politico sui contenuti della manovra già nel primo passaggio al Senato, con aperture ad alcune delle richieste che verranno avanzate da Mdp. Si può percorrere questa strada senza alterare i contenuti della manovra, così come la sta immaginando il Governo d’intesa con Bruxelles attraverso un mix tra correzione dei saldi e misure a sostegno dell’occupazione? Si scaldano i motori e per molti versi l’ipotesi di “appoggio esterno” di Mdp rientra nella pretattica di questa complessa fase preparatoria della manovra. Se supererà il passaggio di fine mese, il Governo dovrà attrezzarsi in Parlamento a un confronto sulla manovra che si annuncia comunque tutto in salita. La campagna elettorale è già di fatto partita.

