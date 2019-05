Il Gruppo Volkswagen punta a diventare la «guida» della trasformazione del mondo dell'auto

Alla Volkswagen Night, la tradizionale anteprima delle novità esposte al Salone di Francoforte (14-24 settembre), il Ceo del gruppo tedesco, Matthias Muller, ha spiegato le priorità strategiche. L'obiettivo è di “diventare leader nella produzione elettrica” e lo stesso Muller ha spiegato come, battezzano la nuova strategia “Roadmap e” che dovrebbe portare il Gruppo VW a lanciare sul mercato 80 nuovi modelli elettrificati entro il 2025 con un investimento che fino al 2030 toccherà i 20 miliardi di euro. Altro annuncio strategico è che il Gruppo di Wolfsburg produrrà in “casa” le batterie per far fronte a un fabbisogno energetico importante, quantificato per la flotta dei propri brand in 150 gigawatt l'anno, l'equivalente della produzione di quattro giga-factory. La produzione in proprio ha spiegato Muller ha lo scopo anche di controllare il miglioramento delle performance degli accumulatori.

“L'obiettivo – ha poi aggiunto il ceo di Audi, Rupert Stadler che è il brand che nell'ambito del Gruppo VW ha funzioni di apripista nell'applicazione della nuova tecnologie elettriche e a guida autonoma - è di arrivare in futuro a 7-800 km di autonomia”. Ma se il cambiamento è inevitabile in futuro, per l'immediato non si potranno ancora mettere al bando i motori a combustione. “Stiamo già lavorando alla rigenerazione di motori oltre il 2019 che siano in grado di soddisfare le più stringenti normative che entreranno in vigore in Europa”, ha spiegato il ceo Muller, confermando che tutti i diesel del Gruppo VW monteranno il doppio catalizzatore e che anche i benzina avranno qualche forma di filtro per il particolato. Come dire che se la trasformazione del mondo dell'auto è a questo punto inevitabile a guidarla ancora un volta sarà il Gruppo numero uno al mondo, quello Volkswagen.

