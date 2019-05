Toyota al Salone di Francoforte, tutte le novità

Toyota sceglie la 67° edizione del Salone di Francoforte, in programma fino al 24 settembre, per presentare una serie di novità che spaziano dal debutto mondiale della nuova Land Cruiser alla concept Hy-Power basata sulla C-hr. Allo stand del marchio asiatico i visitatori potranno scoprire anche la nuova Yaris Grmn, serie speciale da 212 cavalli commercializzata in 350 esemplari, e l'Auris model year 2018 nel nuovo allestimento Sports Freestyle per la Touring.

Toyota CH-R Hy-Power Concept

A meno di un anno distanza dal lancio, la Toyota Ch-r ha mostrato come il mix tra un crossover dalle linee originali e una motorizzazione ibrida siano sinonimo di successo. Scelta dal 75% della clientela proprio in versione hybrid, la Ch-r si è presentata a Francoforte in versione concept Hy-Power. Sviluppata da un team dello studio ED2, il centro stile europeo di Toyota, porta al debutto la nuova colorazione Dark Carbon con rivestimento opaco. La novità presentata da Toyota introduce un concetto fondamentale per la crescita del marchio, ovvero come immagine sportiva e maggiori prestazioni arriveranno in futuro su molti modelli ibridi del marchio. Oltre a cerchi in lega da 20 pollici, personalizzazione del tetto e un abitacolo nuovi materiali e finiture, la Ch-r nasconde la novità più interessante sotto la carrozzeria. Infatti il prototipo è stato progettato sulla base di una nuova trasmissione ibrida capace di incrementare la potenza e la performance della vettura, superando i 122 Cv disponibili sul modello di serie.

Nuova Toyota Land Cruiser

Dopo 65 anni di storia, la Toyota Land Cruiser si presenta a Francoforte in una veste rinnovata a partire dalla “scocca su telaio” (body-on-frame) in grado di assicurare prestazioni migliori su asfalto e in fuoristrada. A bordo arriva nuova plancia con sistema multimediale Toyota Touch2 e Go da 8 pollici, quadranti Optitron e display da 4,2” con comandi al volante. Arrivano anche sistema di climatizzazione autonoma per i sedili anteriori, riscaldamento per quelli posteriori e controllo automatico del clima, parabrezza e ugelli lavavetri riscaldati, e retrovisori esterni con reclinazione inversa. Sotto al cofano sarà disponibile esclusivamente la motorizzazione turbodiesel 2.8 D-4D da 177 cavalli abbinata alla trazione a quattro ruote motrici.

Toyota Yaris GRMN

Non poteva mancare allo stand Toyota la nuova Yaris Grmn, versione prodotta in tiratura limitata e sviluppata in collaborazione con il Toyota Gazoo Racing. GRMN, l'acronimo di “Gazoo Racing Masters of the Nürburgring” sottolinea l'importanza che il tracciato tedesco ha avuto nello sviluppo della vettura. Commercializzata in soli 350 esemplari in abbinamento alla sola carrozzeria 3 porte, la piccola sportiva giapponese è spinta dal motore 1.8 benzina con compressore volumetrico sovralimentato Magnussen Eaton. Il motore sviluppa una potenza di 212 CV (in attesa di omologazione) a 6.800 giri/min. e una coppia massima di 249 Nm a 5.000 giri/min. La potenza viene trasferita alle ruote anteriori, con differenziale autobloccante meccanico, grazie ad un cambio manuale a 6 rapporti, ottenendo un'accelerazione 0-100 km/h in 6,3 secondi e una velocità massima di 230 km/h limitata elettronicamente.

Toyota Auris Touring Sports Freestyle Edition

L'Auris arriva a Francoforte in versione 2018, introducendo nuovi colori e rivestimenti, e porta al debutto l'allestimento Sports Freestyle per la Touring. L'inedita versione, disponibile in versione benzina, diesel e Full Hybrid, si presenta con nuovi dettagli come archi passaruota e minigonne laterali verniciati di nero, protezioni anteriori e posteriori per il sottoscocca rifinite in alluminio, cristalli posteriori oscurati, rivestimenti argentati dei retrovisori, cerchi in lega da 17” a cinque razze doppie rifinite in nero e argento e dispone di una capacità di carico di 1.685 litri con i sedili ribaltati.

