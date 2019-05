Turista stuprata in centro a Roma, arrestato un bengalese 22enne

Trascinata in una zona buia, picchiata e violentata da un uomo che si era offerto di accompagnarla a casa. E' l'incubo vissuto da una ragazza finlandese la notte tra venerdì e sabato nel centro di Roma, non molto lontano dalla stazione Termini. L'uomo, un bengalese di 22 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato rintracciato ed arrestato dagli agenti della polizia poche ore dopo.

La giovane a Roma per lavoro

La ragazza, 20 anni, era arrivata in Italia da pochi giorni per lavorare come baby sitter. Venerdì sera aveva deciso di andare in un locale con le amiche, per passare un po' di tempo insieme in vista del weekend. Al termine della serata ha cercato un taxi, insieme ad una sua compagna, per fare rientro a casa. Proprio in quel momento è stata avvicinata da quello che da lì a poco si sarebbe trasformato nel suo aguzzino. Nel tragitto verso la vettura, che il bengalese sosteneva essere parcheggiata in una via limitrofa, il ragazzo ha tentato un approccio sessuale, nonostante la finlandese avesse cominciato a gridare e ad opporsi all'aggressore. La donna è stata poi minacciata di morte e picchiata con una grossa pietra. Infine l'abuso, in strada, dietro ad un autobus a due passi dalla stazione Termini. Prima di darsi alla fuga, l'uomo ha anche sottratto 40 euro dal portafogli della vittima.

Le indagini

Le indagini degli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Viminale sono partite subito, appena ricevuta la segnalazione di una testimone che ha assistito all'aggressione dalla finestra della sua abitazione. I poliziotti sono riusciti in poche ore a risalire all'aggressore, poi riconosciuto dalla vittima anche in foto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e rapina. La Procura di Roma ha chiesto la convalida dell'arresto in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si terrà tra oggi e mercoledì davanti al giudice. Vicinanza alla ragazza finlandese è stata espressa dalla sindaca della Capitale, Virginia Raggi. «Roma - ha scritto sul proprio profilo Twitter - non accetta alcun tipo di violenza».



© Riproduzione riservata