Consip, Renzi: scandalo nato contro di me, si colpirà chi ha tradito lo Stato

«Il giudizio politico è che qualcuno, quelli che volevano usare Consip per gettare fango addosso a me vedranno quel fango ritorcersi contro. Il tempo è galantuomo, lo sarà anche per la vicenda Consip». Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, a un evento del Foglio a Milano, commentando le recenti notizie su un probabile complotto ai suoi danni dell'allora nell'ambito dell'inchiesta sulla centrale acquisti della Pa. In un'audizione tenuta al Csm lo scorso 17 luglio, la procuratrice di Modena, Lucia Musti, avrebbe infatti riferito i contenuti di alcuni incontri un colloqui avuto con il capitano del Noe Gianpaolo Scafarto, indagato per falso nell'ambito dell'indagine Consip, e il colonnello Ultimo, che avrebbero detto alla magistrata: «Se vuole, ha una bomba in mano. Lei può far esplodere la bomba. Scoppierà un casino. Arriviamo a Renzi».

Renzi: non parlo di complotto, rispetto le istituzioni

«Complotto? Non è una parola che ho mai utilizzato né utilizzerò adesso» ha aggiunto Renzi, sottolineando che non «dimentica di essere un esponente delle istituzioni» ed esprimendo «stima verso l'Arma dei Carabinieri» e «stima e rispetto profondo per l'azione dell'intelligence italiana e per i magistrati».

«In un momento in cui qualcuno non si comporta come avrebbe dovuto, chi è al centro di questa vicenda - ha aggiunto - deve innanzitutto esprimere rispetto per tutte le istituzioni a partire dal presidente della Repubblica. Non voglio usare il linguaggio della demagogia».

L'ex premier: scandalo nato per colpire me, colpirà chi ha tradito Stato

«Se un Carabiniere falsifica prove, se un agente dei servizi segreti si intrufola dove non dovrebbe e c'è chi usa un presunto scandalo contro un esponente delle

istituzioni, la verità prima o poi arriva - ha detto ancora il segretario dem - hanno provato a colpire me ma verrà colpito chi ha tradito il senso dello Stato».

«C'è un giudice a Roma e ci fidiamo del giudice. Piena e totale fiducia nel lavoro della procura e di quel giudice» ha concluso Renzi, aggiungendo che «pretendiamo che la verità vengafuori».

Franceschini e Zanda: gravità istituzionale enorme

In mattinata il ministro Dario Franceschini aveva commentato le notizie di un probabile complotto ai danni dell'ex premier: «La vicenda giudiziaria Scafarto - ha detto - assume ogni giorno dei caratteri di gravità inaudita. Una cosa sono le indagini, con le quali è indispensabile non interferire, un'altra le reazioni politiche». Dello stesso tenore le dichiarazioni del capogruppo Pd Luigi Zanda: «Gli stralci degli atti Csm pubblicati da alcuni quotidiani questa mattina, hanno dell'incredibile e, se veri, sono di una gravità inaudita», ha detto il parlamentare.

«Gravità istituzionale enorme»

«Stiamo imparando dai giornali che c'è stato un tentativo, con ogni mezzo, di coinvolgere il premier» ha detto ancora Franceschini, spiegando che «una cosa è il dibattito interno o esterno al Pd, una cosa lo scontro tra partiti o gli attacchi a Renzi, ma questo è un fatto di una gravità istituzionale enorme, e azioni e parole di chiarezza e solidarietà dovrebbero arrivare da tutti, avversari compresi».

«La magistratura accerterà la completa verità dei fatti e l'arma dei Carabinieri possiede tutti gli anticorpi per fare pulizia in profondità al proprio interno - ha detto Zanda - ma quel che leggiamo oggi, e che dobbiamo collegare alle notizie sulla stupefacente falsificazione di atti giudiziari che sarebbe stata compiuta dai medesimi soggetti di cui parla la procuratrice di Modena, presenta aspetti di straordinaria gravità istituzionale essendo evidente l'obiettivo di colpire il Presidente del Consiglio con iniziative che non voglio commentare». «Se quanto stiamo apprendendo dovesse risultare vero - ha continuato - dovremmo concludere che negli anni passati c'è stato in Italia un vero e proprio complotto, che ha visto coinvolti organi dello Stato, volto a rovesciare istituzioni democraticamente indicate dal Parlamento dellaRepubblica. In altri tempi si sarebbe parlato di eversione, se non di peggio».

Ultimo: mai fini politici, mai citato Renzi

Ma il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arrestò Totò Riina, smentisce: «Non ho mai svolto indagini per fini politici» ha detto rispondendo a quella che definisce una «campagna di linciaggio mediatico». E a proposito del la procuratrice Musti, afferma di non averla «mai forzata in nessuna cosa» e di aver sempre svolto «le indagini che ci ha ordinato con lealtà e umiltà». «Non ho mai parlato di Matteo Renzi né con la dottoressa Musti né con altri», aggiunge.

Ultimo: Musti ci disse di tacere. La magistrata: rispondo a pm

«La dottoressa Musti è stata supportata in tutto quello che ci ha liberamente richiesto, compresa la presenza del capitano Scafarto a Modena, compreso il fatto di non informare delle indagini il comandante provinciale dei carabinieri di Modena e la prefettura perché li considerava collusi con le cooperative rosse su cui da tempo indagava autonomamente» ha detto ancora Ultimo. La replica di Musti non si è fatta attendere: «Non commento le dichiarazioni del col. Sergio De Caprio. Risponderò solo alle domande dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma», ha detto il procuratore capo di Modena.

© Riproduzione riservata