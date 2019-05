Fisco,partono i primi 70 indici di affidabilità

L’Agenzia delle Entrate ha individuato i primi indici sintetici di affidabilità destinati a sostituire gli studi di settore di 1,4 milioni di contribuenti nel 2018. Con il provvedimento firmato oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini partono i primi 70 indici da elaborare quest’anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con decreto del ministero dell’Economia, dal periodo d’imposta 2017.

A regime interessati 4 milioni di operatori economici

Gli altri saranno individuati entro gennaio 2018 ed elaborati nel corso dell’anno per coinvolgere a regime 4 milioni di operatori economici, cioè l’intera platea degli studi di settore. Tra i contribuenti interessati già per il 2017: intermediari del commercio, avvocati, installatori di impianti, i ristoranti e i parrucchieri.

29 indici sui nuovi 70 riguardano il commercio

In particolare, dei nuovi 70 indici 29 riguarderanno il settore del commercio: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di pc, periferiche, attrezzature per le tlc, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all'ingrosso di mobili. Sono 17 gli indici per i servizi, tra cui carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ma anche intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici. Per le manifatture gli indici individuati sono 15 e riguardano anche articoli da viaggio, borse, vetro, calzature, prodotti in gomma.

Nove attività di lavoro autonomo coinvolte

Per i professionisti coinvolte nove attività di lavoro autonomo, tra cui disegnatori grafici, geometri e studi legali. Le platee più numerose: 168mila sono intermediari del commercio (12%), 145mila avvocati (10%), 129mila installatori di impianti (9%); 95mila ristoranti (7%) e 74mila parrucchieri (5%).

I benefici per i contribuenti affidabili

I contribuenti che risulteranno “affidabili” avranno accesso a benefici premiali: saranno esclusi dagli accertamenti analitico-presuntivi e sarà limitata l’applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito; ridotti i termini per l’accertamento ed esonerati dal visto di conformità per compensare i crediti d’imposta e per i rimborsi Iva sotto i 50mila euro.

© Riproduzione riservata