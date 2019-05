Ryanair, ecco le 11 rotte cancellate in Italia fino a marzo 2018

Ancora disagi per i clienti di Ryanair. Il vettore low cost, finito nel caos dopo la cancellazione di circa 2mila voli tra settembre e ottobre, ha annunciato un ulteriore taglio di 34 tratte fra novembre e marzo 2018. Saranno coinvolti circa 400mila clienti, dopo i 310mila già colpiti dalla prima ondata di cancellazioni. Tra le rotte sospese, sono 11 quelle che partono o arrivano in Italia, con una certa concentrazione sugli scali attivi in Sicilia. Nel dettaglio, gli itinerari eliminati sono Bucarest–Palermo, Amburgo-Venezia, Sofia-Pisa, Sofia-Venezia, Trapani-Baden Baden, Trapani-Francoforte, Trapani-Genova, Trapani-Cracovia, Trapani-Parma, Trapani-Roma, Trapani-Trieste.

L’azienda: carenza di risorse? No, 650 piloti sono pronti ad unirsi a noi

Nella nota che ha accompagnato l’annuncio, Ryanair si è giustificata spiegando che i tagli serviranno a «evitare altre cancellazioni» e a smaltire le ferie in arretrato del proprio personale. Il vettore ha aggiunto che il costo per i rimborsi dovrebbe essere pari a «meno di 25 milioni di euro» e ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita da novembre a marzo 2018: +4%, in flessione rispetto al +9% ipotizzato prima che esplodesse il caso. Resta stabile anche la stima sui profitti, con una previsione di circa 1,4 miliardi di utili nell’anno fiscale che si chiude al 31 marzo. La compagnia, in una lista di 32 domande e risposte sulle stime di «minor crescita», ha poi precisato di non di avere difficoltà nel reclutare personale. «Abbiamo offerto posti a 650 piloti - si legge - e questi si uniranno a noi da oggi a maggio 2018».

Sacbo (Orio al Serio): Bergamo colpita solo «marginalmente»

I cambi alla programmazione invernale di Ryanair incideranno «solo marginalmente» sui collegamenti da e per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, colpito in maniera abbastanza netta dalla prima ondata di cancellazioni. Lo ha reso noto la Sacbo, la società che gestisce lo scalo bergamasco. In totale risultano 28 frequenze in meno, per una media di 4 voli giornalieri. L’azienda si è detta comunque «tranquilla e fiduciosa rispetto a un trend che resta positivo e alla garanzia di mantenimento della rete dei collegamenti in corso e di quelli annunciati da Ryanair».

Le autorità britanniche: servono fatti, non parole

Oltre ai suoi vari strascichi, incluso il naufragio dell’interesse per Alitalia, la vicenda ha spinto Ryanair nel mirino delle autorità di vigilanza britannica. La Uk Civil Aviation Authority, un regolatore indipendente nel campo aeronautico, ha esortato il vettore a fornire «fatti, non parole» ai clienti lasciati a terra dall’azienda. Sempre secondo i regolatori, Ryanair ha diffuso «informazioni depistanti» sui metodi di risarcimento dei clienti e non è «riuscita ad aggiornare» i clienti su tempi e costi per il recupero dei voli cancellati.

