In Lombardia 37 dismissioni. Abbandonati i settori stradali e fieristici

MILANO. Rush finale in Lombardia per il piano di razionalizzazione delle partecipate. In molti Comuni capoluogo la delibera che recepisce le norme nazionali della legge Madia è uscita dalla giunta solo pochi giorni fa, e in alcuni casi il passaggio in consiglio comunale è arrivato proprio molto vicino al termine, o subito dopo.



La più virtuosa è Sondrio

Pochissime invece le città in cui le partecipate siano state guardate con occhio analitico (e critico) già da anni, senza ridursi all’ultima chiamata. In questo senso la città più virtuosa è Sondrio, che già dal 2015 sta valutando nuovi criteri di gestione, tra cui la preferenza del modello in house per i servizi a rete e il mantenimento delle società che gestiscono i servizi di rilievo, ma al contempo dismissioni di micropartecipazioni inutili per la comunità locale o non economiche.



In 37 casi liquidazione o dismissione

Nelle 12 città capoluogo gli strumenti più utilizzati per “abbandonare” le partecipate, dirette o indirette, sono state inaspettatamente la liquidazione o la dismissione, avvenuta in 37 casi. Molto meno praticata la fusione o l'integrazione: 13 i casi totali. Si è scelto dunque in molti casi la strada più definitiva.

A Mantova chiuse 6 partcipazioni di Tea

A Mantova, in particolare, ci saranno 8 tra dismissioni e liquidazioni, considerando sia le società con partecipazioni dirette che indirette. Si tratta di un caso significativo perché verranno chiuse 8 partecipazioni, di cui 6 appartenenti alla multiutility Tea, che evidentemente si era “diramata” inutilmente. Prevista anche la liquidazione della controllata Valdaro (urbanizzazione dei terreni), ma in questo caso il Comune si mantiene aperto uno spiraglio per il recupero, qualora venisse ristrutturato il debito.



Si abbandonano i settori meno rilevanti

Generalmente i Comuni tendono ad abbandonare i settori meno rilevanti, mantenendo invece il controllo delle società legate ai servizi, come l’idrico, i trasporti e i rifiuti. Guardando i dati si può però scorgere dei comparti che magari un tempo erano ritenuti strategici per gli utili che davano, mentre oggi sono a rischio perdite, e che pertanto non conviene più conservare. È il caso delle società stradali e di quelle fieristiche.



Brescia cede le quote di minoranza nel settore autrostradale

Brescia cederà le quote di minoranza di Autostrade Centro Padane (10,97%), Autostrade lombarde (0,20%), Funivie della Maddalena (1,98%) e Immobiliare Fiera di Brescia (4,235); Lodi liquiderà la partecipata Lodinnova e la controllata Gis, entrambe del settore fieristico; Cremona intende cedere quote di società stradali.



Poche le fusioni

Le poche fusioni riguardano perlopiù le partecipate indirette, spesso riassorbite nella capogruppo (a riprova di una proliferazione inutile nel tempo di partecipate e cda). A Milano ad esempio la Napoli Metro Engineering e Metro Engineering verranno incorporate nella multiutility Metropolitana milanese, controllata al 100% dal Comune di Milano.

