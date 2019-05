«Approcciamo il tema a 360° con un team di specialisti vicini al cliente»

Quanto conta per Cordusio Sim il tema passaggio generazionale?

Tra i servizi di wealth advisor che ricomprendono l’intero patrimonio del cliente le consulenze su questi temi da più del 10 anni rappresentano più del 40% del totale. Manuela Soncini, Head Wealth Adv. Cordusio Sim, spiega come affrontano il tema del passaggio di patrimonio tra generazioni.

Quali sono le problematiche più ricorrenti legate al passaggio generazionale?

Tutto quello che è connesso alla trasmissione del patrimonio. Tema, questo, che vuol dire tante cose: l'analisi dei nuovi bisogni in particolare per le famiglie allargate, una diversa prospettazione dei ruoli, magari coinvolgendo anche soggetti esterni alla guida della azienda, le scelte divisionali pianificate sulla base delle caratteristiche e il valore dei singoli beni. Il tutto non trascurando la disamina di tutti gli asset patrimoniali. Una delle questioni che spesso affrontiamo è legata alla presenza di eredi di varie età e di tanti rami. rispetto ai quali alcune attribuzioni di ruoli o patrimonio sono state già effettuate ed è quindi necessario ridefinire gli equilibri. Alcune complessità possono essere legate alle peculiarità del patrimonio: dalle proprietà immobiliari, alle collezioni di opere d'arte indivisibili o alle aziende nelle quali è coinvolta solo una parte della famiglia. In tutti questi casi per riequilibrare si devono prevedere meccanismi di liquidazione e protezione.Con una premessa( qui sta anche il valore della nostra consulenza) programmando in anticipo i cambiamenti, è più probabile non commettere passi falsi.

Per seguire i clienti in Cordusio avete tutte le competenze?

Si, certo. Il nostro è un approccio che combina le esperienze e le competenze di un team. È proprio una delle caratteristiche portanti del nostro modello di business. Seguire il cliente a 360 gradi su ogni tipo di problematica. Ogni team, oltre al banker che segue il cliente, è composto da specialisti in materia sia legale sia fiscale ai quali si aggiungono esperti in campi specifici (dagli immobili, all'arte, alla filantropia) per sviluppare con i clienti singoli progetti.

Come procedete?

Procediamo prima con il check up del patrimonio e degli obiettivi della famiglia per fare poi un corretto orientamento del caso: il cliente passa alle fasi operative con il supporto dei propri professionisti, potendo sempre contare sul nostro supporto.

Le problematiche del passaggio generazionale quanto influenzano la gestione finanziaria?

La componente finanziaria entra a tutti gli effetti nei processi decisionali delle famiglie quando si parla di trasmissione del patrimonio e c'è un impatto fiscale dal quale non si può prescindere.

