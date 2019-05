Accertamenti posticipati limitati

Il contribuente deve poter supportare l’imputazione di ogni componente negativo di reddito che concorra a formare l’imponibile di periodo ai fini delle imposte dirette. Tale principio deve essere coniugato con quello della separazione dei periodi, con le conseguenze che si originano quando gli accadimenti rilevati in un determinato periodo abbiano riflessi su periodi ulteriori e successivi.

Nell’ambito del reddito d’impresa non sono rari i casi in cui accadimenti hanno effetto su un numero più o meno elevato di periodi. La norma n. 200 della Commissione per le norme di comportamento osserva come rientri tra i poteri/doveri delle Entrate quello di emettere accertamenti «anticipati», ovvero che non comportano solo immediate variazioni dell’imponibile, ma che sono la premessa per future determinazioni del reddito imponibile.

Sono ammissibili anche accertamenti «posticipati», che comportano l’analisi del trattamento di talune poste originatesi in esercizi anteriori a quelli oggetto dell’accertamento. Tali “riaperture” possono essere eseguite tenendo conto del termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’amministrazione e degli obblighi di conservazione delle scritture e della documentazione contabile.

Nel caso in cui una posta oggetto di accertamento in un periodo d’imposta (es. x + n) tragga origine da evento a un periodo (es. x) non più accertabile, il contribuente non è tenuto a provare la correttezza del suo operato nei termini in cui avrebbe dovuto fare se a essere verificato fosse stato il periodo pregresso (es. x). In tal caso, la decadenza dell’azione di accertamento sul periodo più remoto obbliga il contribuente ad assolvere l’onere con un’ordinata documentazione pregressa relativa a tutti i periodi per i quali siano ancora pendenti i termini, ferma l’utilizzabilità di ogni altro mezzo di prova conservato.

