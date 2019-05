Festa del cinema di Roma: tutti i film della selezione ufficiale

Ecco i 39 film e documentari della selezione ufficiale della Festa del cinema di Roma, di cui 3 in collaborazione con Alice nella citt. questo il carnet dell’edizione 2017 della kermesse romana,che si svolge dal 24 ottobre al 5 novembre all’Auditorium Parco della musica di Roma.

Il premio al Pubblico Bnl

Gli spettatori saranno protagonisti della dodicesima edizione della Festa del Cinema assegnando il Premio del pubblico Bnl, in collaborazione con il Main Partner della Festa, Bnl Gruppo Bnp Paribas. Utilizzando myCicero, con l’app ufficiale della Festa del Cinema, RomeFilmFest, realizzata da Pluservice, e attraverso il sito www.romacinemafest.org, sar possibile esprimere il proprio voto sui film in programma.

ABRACADABRA

di Pablo Berger, Spagna, Francia, Belgio, 2017, 96' Cast: Maribel Verd, Antonio de la Torre, Jos Mota, Jos Mara Pou, Quim Gutirrez, Priscilla Delgado, Julin Villagrn, Javivi Periferia di Madrid. Carmen una casalinga frustrata sposata con Carlos, un marito insensibile, aggressivo, animalesco che, letteralmente, vive per il Real Madrid. Durante un ricevimento di matrimonio il cugino di Carmen cerca un volontario tra gli invitati per un numero di ipnotismo amatoriale e Carlos, sebbene scettico, accetta. Qualcosa per va storto e Carlos inizia ad avere dei comportamenti molto strani, non sembra pi lui, e gli eventi iniziano a prendere una piega esilarante e grottesca. Dal regista di Blancanieves, che ha incantato e spiazzato critica e pubblico nel 2012.



LOS ADIOSES | THE ETERNAL FEMININE

di Natalia Beristain, Messico, 2017, 85'

Cast: Karina Gidi, Daniel Gimnez Cacho, Tessa Ia, Pedro de Tavira Egurrola

La biografia di Rosario Castellanos, una delle pi grandi scrittrici messicane del ventesimo secolo. Studentessa introversa che non sembra appartenere al suo tempo, la sua insofferenza nei confronti di una societ dominata e gestita dagli uomini la porter a diventare una figura chiave della letteratura messicana e del movimento femminista latinoamericano. La tumultuosa storia d'amore con Ricardo Guerra ne rivela il lato nascosto di donna fragile e piena di dubbi. All'apice della carriera e nel momento migliore della sua relazione, Rosario d il via a un dibattito che segner una svolta decisiva nella sua vita.



IN BLUE

di Jaap van Heusden, Paesi Bassi, 2017, 102'

Cast: Maria Kraakman, Bogdan Iancu, Ellis van den Brink, Maria Rainea, Ada Gales, Patrick Vervueren

Durante una corsa in taxi per raggiungere l'aeroporto di Bucarest, l'auto sulla quale viaggia Lin, assistente di volo per una compagnia olandese, investe un ragazzino di quindici anni, Nicu. Lin lo accompagna in ospedale, perdendo cos il volo, per la prima volta in vent'anni di lavoro. Nicu cerca di attrarre a s Lin con scherzi e battute e si offre di farle da guida turistica. Lin, incuriosita dal ragazzo, accetta. Col tempo tra i due nasce un rapporto che va al di l di una semplice amicizia.



BORG MCENROE

di Janus Metz, Svezia, Danimarca, Finlandia, 2017, 100' Cast: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgrd, Tuva Novotny, Ian Blackman, Robert Emms, Scott Arthur Per la prima volta al cinema una delle pi straordinarie rivalit sportive di tutti i tempi che ha cambiato in modo indelebile la storia dello sport mondiale. Da una parte l'algido e composto Bjorn Borg (Sverrir Gudnason), dall'altra l'irascibile e sanguigno John McEnroe (Shia LaBeouf). Il primo desideroso di confermarsi re incontrastato del tennis, il secondo determinato a spodestarlo. Svelando la loro vita fuori e dentro il campo, Borg McEnroe il ritratto avvincente, intimo ed emozionante di due indiscussi protagonisti della storia del tennis e il racconto, epico, di una finale diventata leggenda: quella di Wimbledon 1980.



CABROS DE MIERDA | THE YOUNG SHEPHERD

di Gonzalo Justiniano, Cile, 2017, 118'

Cast: Nathalia Aragonese, Daniel Contesse, Elas Collado, Corina Posada de Gregorio, Luis Dubb, Nicols Rojas, Sara Becker Rodrguez

La Victoria, 1983. Gladys, 32 anni, conosciuta come “la francese”, una giovane donna cilena, bella e attraente, che vive alla giornata in una baraccopoli di Santiago nel Cile di Pinochet. Gladys vive con sua madre e una figlia piccola, entrambe chiamate Gladys. Le tre Gladys ospitano un giovane e innocente missionario nordamericano chiamato Samuel Thompson giunto nel Terzo Mondo per predicare la parola di Dio e il valore del progresso. Con la sua videocamera, Samuel riprende le persone mentre lottano per riuscire a sbarcare il lunario tra cucine comuni, bambini senza genitori e le prime proteste di massa.



C'EST LA VIE! (LE SENS DE LA FTE) | C'EST LA VIE! – PRENDILA COME VIENE

di Eric Toledano, Olivier Nakache, Francia, 2017, 117'

Cast: Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne, Alban Ivanov, Eye Haidara, Suzanne Clment, Hlne Vincent, Benjamin Lavernhe

Nulla pi importante per due sposi del giorno del proprio matrimonio. Tutto deve essere magico, bellissimo e perfetto, in ogni momento. E per organizzare una festa perfetta, Max (responsabile del catering), Guy (fotografo), James (cantante/animatore/DJ) e il loro team sono i migliori in circolazione. Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a loro per una serata meravigliosa. Inutile dire che sar ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate. Seguiremo tutte le fasi, dall'organizzazione alla festa, tramite lo sguardo irriverente di Eric Toledano e Olivier Nakache, registi di Quasi amici.



CUERNAVACA

di Alejandro Andrade Pease, Messico, 2017, 90'

Cast: Carmen Maura, Emilio Puente, Moiss Arizmendi, Mariana Gaj, Diego lvarez Garca, Dulce Domnguez, Aranza Beltrn

La vita di Andy cambia improvvisamente quando sua madre rimane vittima di un incidente. Ora non c' nessuno che possa prendersi cura di lui ed costretto a trasferirsi a Cuernavaca, nella casa della nonna paterna. Mentre la nonna (Carmen Maura) fa di tutto per tenerlo a distanza e sembra nascondere molti segreti, il ragazzo entra in contatto con il mondo tanto attraente quanto pericoloso del figlio del giardiniere. E decide di iniziare a cercare suo padre da solo.



DETROIT

di Kathryn Bigelow, Stati Uniti, 2017, 142'

Cast: John Boyega, Will Poulter, Anthony Mackie, Hannah Murray, Jack Reynor

La storia ispirata alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Tra le strade della citt si consum un vero e proprio massacro ad opera della polizia, in cui persero la vita tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. La rivolta successiva port a disordini senza precedenti costringendo cos ad una presa di coscienza su quanto accaduto durante quell'ignobile giorno di cinquant'anni fa. Il nuovo film della regista Premio Oscar Kathryn Bigelow (Point Break, Strange Days, The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) trascina lo spettatore in uno degli episodi pi sanguinosi della moderna storia americana che per riporta a un presente quantomai attuale.



FERRARI: RACE TO IMMORTALITY | FERRARI: UN MITO IMMORTALE

di Daryl Goodrich, Regno Unito, 2017, 91' | Doc |

Anni Cinquanta. L'alba dell'iconica Scuderia Ferrari nel Campionato del Mondo di Formula Uno e la fatale decade nella storia delle corse automobilistiche. Mentre le auto rappresentavano i limiti dell'ingegno umano, i piloti vivevano al limite tra la vita e la morte. Al centro di tutto c'era Enzo Ferrari, imponente figura delle corse automobilistiche e patriarca della Ferrari, che si era spinto a sognare la velocit come nessun altro. Tra la rigida concorrenza all'interno della sua squadra, due delle sue stelle, Peter Collins e Mike Hawthorn, hanno deciso che la loro amicizia importante quanto vincere la prossima gara. Ferrari: Race to Immortality racconta la storia degli amori e delle perdite, i trionfi e le tragedie dei pi coraggiosi piloti Ferrari in un'epoca in cui, durante la settimana, era tutto una Dolce Vita, mentre nel weekend un lancio di moneta era sufficiente per stabilire chi dovesse vivere o morire.



O FILME DA MINHA VIDA | THE MOVIE OF MY LIFE

di Selton Mello, Brasile, 2017, 113'

Cast: Johnny Massaro, Vincent Cassel, Bruna Linzmeyer, Selton Mello, Ondina Clais, Bia Arantes, Martha Nowill, Rolando Boldrin, Joo Pedro Prates

Sud del Brasile, 1963. Figlio di un francese e di una brasiliana, Tony Terranova un giovane con una profonda passione per il cinema e la poesia. Quando torna a Remanso dalla scuola, deve fare i conti con alcuni riti di passaggio: il primo amore e l'assenza di un padre che lo ha abbandonato. Ora il momento di tirare le somme e diventare il protagonista della sua storia. Dal romanzo “A Distant Father” di Antonio Skrmeta.



HIKARI | AND THEN THERE WAS LIGHT

di Tatsushi Omori, Giappone, 2017, 138'

Cast: Arata Iura, Eita, Kyoko Hasegawa, Manami Hashimoto, Kaho Minami, Mitsuru Hirata, Masayo Umezawa, Nayuta Fukuzaki, Ama Gu, Atsuya Okada, Hirara Hayasaka

Nobuyuki un adolescente che vive a Mihama, un'isola al largo della costa di Tokyo. Il suo amico Tasuku, che lo adora come se fosse un fratello, vittima dei continui abusi da parte del padre. L'unica compagna di classe di Nobuyuki la bella Mika. Un giorno Nobuyuki commette un crimine per proteggere Mika, e poco dopo un violento tsunami colpisce l'isola, spazzando via la maggior parte degli abitanti. Venticinque anni dopo, Nobuyuki vive con moglie e figli, mentre Mika diventata un'affascinante attrice. Il loro passato sembra essere sepolto per sempre fino al giorno in cui Tasuku, l'unico testimone del crimine, riappare minacciando vendetta.



FILM DI APERTURA

HOSTILES

di Scott Cooper, Stati Uniti, 2017, 127'

Cast: Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Jesse Plemons, Adam Beach, Rory Cochrane, Ben Foster

Ambientato nel 1892, Hostiles racconta la storia di un leggendario capitano dell'esercito (Christian Bale) che accetta con riluttanza di scortare un capo guerriero Cheyenne in punto di morte (Wes Studi) e la sua famiglia fino alle loro terre natie. I due vecchi rivali affrontano un viaggio di proporzioni simili all'Odissea, mille miglia di cammino da Fort Berringer, un isolato accampamento nel Nuovo Messico, alle praterie del Montana. Durante il viaggio incontreranno una giovane vedova (Rosamund Pike), i cui cari sono stati assassinati in quelle pianure, e insieme dovranno sopravvivere a quel paesaggio spietato e alle ostili trib Comanche.



THE HUNGRY

di Bornila Chatterjee, India, Regno Unito, 2017, 100'

Cast: Naseeruddin Shah, Tisca Chopra, Neeraj Kabi, Arjun Gupta, Sayani, Antonio Aakeel, Suraj Sharma

The Hungry, “Tito Andronico” di Shakespeare in chiave indiana, segue la storia di Tulsi, in procinto di sposare Sunny, figlio di un importante magnate aziendale. Durante la festa di Capodanno, quest'ultimo chiede ad Ankur, figlio minore di Tulsi, di entrare in un affare, ma durante l'incontro Ankur commette un grave errore: l'accordo salta e Ankur viene ucciso. Il delitto scatena un crescendo di violenze e omicidi, molti dei quali iniziati da Tulsi, in cerca di vendetta dopo l'efferato omicidio del figlio. Con l'avvicinarsi del suo matrimonio, la donna dovr decidere quanto altro disposta a perdere per vedere realizzati i suoi piani.



I, TONYA

di Craig Gillespie, Stati Uniti, 2017, 121'

Cast: Margot Robbie, Sebastian Stan, Julianne Nicholson, Paul Walter Hauser, Bobby Cannavale, Allison Janney

Un ritratto della pattinatrice Tonya Harding, protagonista di uno dei pi grandi scandali sportivi nella storia degli Stati Uniti. La celebre atleta finisce sulle pagine dei quotidiani con l'accusa di essere responsabile dell'aggressione della rivale Nancy Kerrigan. Il film racconta una delle figure pi controverse dello sport americano, facendo emergere i problemi personali, l'opprimente influenza della madre e il complesso rapporto con l'ex marito, Jeff Gillooly.



KANOJO GA SONO NA WO SHIRANAI TORITACHI | BIRDS WITHOUT NAMES

di Kazuya Shiraishi, Giappone, 2017, 123'

Cast: Yu Aoi, Sadawo Abe, Tori Matsuzaka, Eri Murakawa, Masaaki Akahori, Muck Akazawa, Sh Nakajima, Yutaka Takenouchi

Towako vive con Jinji, un uomo di quindici anni pi vecchio, ma non riesce a dimenticare Kurosaki, il suo ex, con cui ha rotto otto anni prima. Jinji un uomo goffo e maleducato per cui lei non prova nulla, ma non sembra importarle molto, dato che lui provvede alle sue necessit con il suo pur basso stipendio. Towako un giorno incontra Mizushima, un uomo con moglie e figli che nei modi le ricorda un po' Kurosaki, con il quale inizia una relazione. Towako per si accorge anche che Jinji inizia a perseguitarla, tanto da credere che l'uomo possa aver avuto a che fare con la scomparsa di Kurosaki e inizia a temere non solo per la sicurezza di Mizushima, il suo nuovo amante, ma anche per se stessa.

KŘIŽČEK | LITTLE CRUSADER

di Vclav Kadrnka, Repubblica Ceca, Slovacchia, Italia, 2017, 90'

Cast: Karel Roden, Aleš Blk, Matouš John, Jana Semerdov, Jiř Soukup, Michal Legň, Jana Ol'hov, Ivan Krpa, Eliška Křenkov, Jan Bednř, Tomš Bambušek

Un giorno d'estate il piccolo Jan, unico discendente del cavaliere Bořek, indossa la sua armatura da bambino e scappa di casa in cerca della Terra Santa. La solitudine, il vacillare mentre inciampa sulle radici degli alberi e i suoi sforzi per superare la paura del buio, nonostante tutto, sono parte di un'avventura. Non sapendo dove andare, per, presto si perde. Il padre ansioso va in cerca di suo figlio ma ha scarsa fortuna. Incontra persone che hanno visto il bambino, ma arriva sempre troppo tardi.



LAST FLAG FLYING

di Richard Linklater, Stati Uniti, 2017, 125'

Cast: Steve Carell, Bryan Cranston, Laurence Fishburne

Trent'anni dopo aver servito insieme in Vietnam, l'ex medico della marina Larry “Doc” Shepherd incontra di nuovo i suoi compagni, l'ex Marine Sal Nealon e il Reverendo Richard Mueller, per dare degna sepoltura al figlio di Doc, un giovane marine rimasto ucciso nella guerra in Iraq. Con l'aiuto dei suoi vecchi amici, Doc intraprende un viaggio verso la East Coast per riportare il figlio a casa. Nel tragitto, i tre ricordano il loro passato componendo un mosaico di memorie comuni e riflessioni sul passare del tempo.



LOGAN LUCKY

di Steven Soderbergh, Stati Uniti, 2017, 119'

Cast: Channing Tatum, Adam Driver, Hilary Swank, Daniel Craig, Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes, Katherine Waterston, Dwight Yoakam, Sebastian Stan, Brian Gleeson, Jack Quaid

Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, i fratelli Jimmy (Channing Tatum) e Clyde Logan (Adam Driver) si organizzano per mettere a segno una rapina alla Charlotte Motor Speedway, durante la leggendaria gara di auto Coca-Cola 600 e per attuare l'ambizioso piano ricorrono all'aiuto dell'esperto in esplosioni Joe Bang (Daniel Craig). Proprio quando sembra che il colpo del secolo sia stato portato a termine, un'inarrestabile agente FBI, Sarah Grayson (Hilary Swank), inizia a ficcare il naso sulla scena del crimine, sospettando di tutto e di tutti coloro che incontra. Il Premio Oscar Steven Soderbergh torna sul grande schermo dirigendo un cast stellare in una commedia ricca di colpi di scena e umorismo graffiante.



LOVE MEANS ZERO

di Jason Kohn, Stati Uniti, 2017, 90' | Doc |

All'et di ottantasei anni, il famoso allenatore di tennis Nick Bollettieri una leggenda vivente. Nella sua scuola in Florida ha cresciuto generazioni di campioni: Courier, Seles, Agassi e molti altri. Nessun altro coach ha raggiunto il suo successo, la sua influenza o la sua fama. Tanta grandezza, per, ha avuto un prezzo. Otto matrimoni, un dissesto finanziario e la drammatica rottura con il figlio putativo e amato studente Andre Agassi. Lo stesso Agassi, nel suo libro “Open”, parla ampiamente del loro rapporto problematico e complesso di amore e odio. Love Means Zero racconta la storia di questo coach cos celebrato e controverso, ed esplora il prezzo della sua irrefrenabile corsa verso la grandezza.



MADEMOISELLE PARADIS

di Barbara Albert, Austria, Germania, 2017, 97'

Cast: Maria Dragus, Devid Striesow, Lukas Miko, Katja Kolm, Maresi Riegner, Johanna Orsini-Rosenberg, Stefanie Reinsperger, Susanne Wuest, Christoph Luser

Vienna, 1777. Maria Theresia “Resi” Paradis, diciotto anni, una pianista non vedente dotata di un talento straordinario. Resi ha perso la vista, letteralmente da un giorno all'altro, quando aveva solo tre anni. Dopo innumerevoli esperimenti medici falliti, i suoi iperprotettivi genitori si rivolgono, come ultima spiaggia, a un discusso “medico dei miracoli”, Franz Anton Mesmer, per cui la possibilit di curare con successo la ragazza potrebbe rappresentare una fonte di fama e ricchezza. Il trattamento di Mesmer sembra avere un successo quasi immediato. Peccato che Resi si renda conto che mentre la vista sembra tornarle, il suo talento musicale svanisce.

MARIA BY CALLAS, IN HER OWN WORDS

di Tom Volf, Francia, 2017, 95' | Doc |

A quarant'anni dalla morte, in anteprima mondiale un film prezioso e unico che racconta la cantante d'opera pi famosa di tutti i tempi: Maria Callas. Un documentario ricco di immagini inedite, fotografie, Super8, registrazioni private, lettere e rari filmati d'archivio del dietro le quinte degli spettacoli, per la prima volta a colori. Il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le parole della Callas e le storie intime dei protagonisti del suo tempo: Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, J.F. Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor e molti altri.



MON GARON | MY SON

di Christian Carion, Francia, 2017, 84' Cast: Guillame Canet, Mlanie Laurent, Olivier De Benoist, Antoine Hamel, Mohamed Brikat, Lino Papa, Marc Robert, Pierre Langlois, Tristan Pags, Christophe Rossignon, Pierre Desmaret Appassionato del suo lavoro, Julien viaggia molto all'estero. Le sue continue assenze da casa hanno causato, gi da qualche anno, la fine del suo matrimonio. Durante una sosta in Francia, l'uomo scopre un messaggio della sua ex moglie sulla segreteria telefonica: il loro bambino di sette anni scomparso durante una gita in montagna con la scuola. Julien corre a cercarlo e nulla sembra poterlo fermare. Un crescendo di tensione inarrestabile che ruota intorno ad un mistero sempre pi minaccioso.

MUDBOUND

di Dee Rees, Stati Uniti, 2017, 134' Cast: Carey Mulligan, Jason Clarke, Jason Mitchell, Mary J. Blige, Rob Morgan, Jonathan Banks, Garrett Hedlund Ambientato nel sud degli Stati Uniti, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il film racconta le vicende di Jamie McAllan e Ronsel Jackson, appena rientrati dai campi di battaglia. I due stringono amicizia, trovandosi a lavorare in una fattoria nel Mississippi. Tra il duro lavoro e le rigide barriere sociali, il loro legame sconvolger i piani delle rispettive famiglie, sfidando la brutale realt in cui vivono.



NADIE NOS MIRA | NOBODY'S WATCHING

di Julia Solomonoff, Argentina, Colombia, Brasile, Stati Uniti, 2017, 102'

Cast: Guillermo Pfening, Elena Roger, Rafael Ferro, Cristina Morrison, Kerry Sohn, Pascal Yen-Pster, Paola Baldion, Marco Antonio Caponi, Mayte Montero, Petra Costa, Mirella Pascual, Moro Anghileri, Javana Mundi

Reduce da un fallimento sentimentale, Nico, attore trentenne, abbandona una promettente carriera in Argentina e decide di emigrare a New York, convinto che il proprio talento possa aiutarlo a trovare successo. Ma le cose non sembrano andare secondo i suoi piani. Troppo biondo per recitare la parte del latinoamericano e al contempo con un accento troppo marcato per interpretare qualsiasi altro ruolo, Nico passa regolarmente inosservato e per sopravvivere si arrangia facendo i lavori pi strani. La sua capacit di fingere gli permette di restare a galla. Theo, il bambino di cui si prende cura, diventa il suo unico vero legame. Quando il suo ex produttore, mentore e amante si rif inaspettatamente vivo, Nico sente vacillare le sue fragili certezze.



ONE OF THESE DAYS

di Nadim Tabet, Libano, 2017, 80' Cast: Manal Issa, Yumna Marwan, Reine Salameh, Panos Aprahamian, Nicolas Cardahi, Julien Farhat, Walid Feghali

Un racconto di 24 ore su un gruppo di giovani a Beirut. Non hanno pi di vent'anni, sono intelligenti, belli e affamati di vita. Beirut sta vivendo un altro attacco terroristico con manifestazioni in strada e posti di blocco di polizia. Per questa generazione, che ha conosciuto la guerra fin dalla nascita, purtroppo solo un giorno come un altro. Gli resta la musica, la giovinezza e i loro sogni. Giocano a sedursi, si innamorano e disinnamorano e, cos facendo, passano le giornate.

THE ONLY LIVING BOY IN NEW YORK

di Marc Webb, Stati Uniti, 2017, 89'

Cast: Kate Beckinsale, Jeff Bridges, Pierce Brosnan, Kiersey Clemons, Tate Donovan, Cynthia Nixon, Callum Turner

Thomas Webb si appena laureato ed alla ricerca del suo posto nella societ. Il ragazzo fa amicizia con il suo vicino, un eccentrico scrittore che, in poco tempo, diventa il suo mentore. Un giorno, Thomas scopre che il padre ha una liaison con una giovane amante. Nel tentativo di separarli, Thomas instaura una relazione con lei, scatenando una catena di eventi che cambier completamente la sua vita e le sue convinzioni.



PRENDRE LE LARGE | CATCH THE WIND

di Gal Morel, Francia, 2017, 103'

Cast: Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El Amri, Ilian Bergala, Lubna Azabal

La vita di Edith, operaia tessile, cambia radicalmente quando l'azienda per cui ha sempre lavorato decide di delocalizzare in Marocco. Di fronte alla prospettiva della disoccupazione, con un figlio lontano e senza altri legami, Edith decide di accettare il trasferimento a Tangeri. La vita nella nuova fabbrica e l'adattamento in un paese sconosciuto non sono facili, ma Edith trova conforto nell'amicizia di Mina, la proprietaria della pensione in cui alloggia. Grazie a questo legame, la vita di Edith prende una nuova piega.



UNA QUESTIONE PRIVATA

di Paolo Taviani, Vittorio Taviani, Italia, Francia, 2017, 84'

Cast: Luca Marinelli, Valentina Bell, Lorenzo Richelmy

“Over the rainbow” il disco pi amato da tre ragazzi nell'estate del ‘43. S'incontrano nella villa estiva di Fulvia, adolescente e donna. I due ragazzi sono Milton e Giorgio, l'uno pensoso, riservato, l'altro bello ed estroverso. Amano Fulvia che gioca con i sentimenti di entrambi. Un anno dopo Milton, partigiano, si ritrova davanti alla villa ora chiusa. La custode lo riconosce e insinua un dubbio: Fulvia, forse, ha avuto una storia con Giorgio. Per Milton si ferma tutto, la lotta partigiana, le amicizie... Ossessionato dalla gelosia, vuole scoprire la verit. E corre attraverso le nebbie delle Langhe per trovare Giorgio, ma Giorgio stato fatto prigioniero dai fascisti…



SCOTTY AND THE SECRET HISTORY OF HOLLYWOOD

di Matt Tyrnauer, Stati Uniti, 2017, 98' | Doc |

Nel 1946, dopo essere entrato nel Corpo dei Marines durante la Seconda Guerra Mondiale, Scotty Bowers arriva a Hollywood. Incredibilmente bello e simpatico, viene immediatamente notato da molte star, con le quali si incontra presso la stazione di servizio nella quale lavora. Scotty inizia ad avere rapporti sessuali con molti personaggi influenti del mondo del cinema, e nel 2012 ha raccontato nel suo libro quali segreti nascondevano tra le lenzuola star del calibro di Cary Grant, Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Lana Turner, Ava Gardner e molti altri ancora. Il documentario, in puro stile cinema-vrit, una storia segreta di Hollywood in epoca pre-Stonewall raccontata da Matt Tyrnauer, regista di Valentino: l'ultimo imperatore.

SKYGGENES DAL | VALLEY OF SHADOWS

di Jonas Matzow Gulbrandsen, Norvegia, 2017, 91' Cast: Adam Ekeli, Katherine Fagerland, John Olav Nilsen In un piccolo villaggio perso tra il mare e le montagne norvegesi, il piccolo Aslak vive con la madre Astrid. Un giorno avviene un tragico evento che sfugge alla comprensione di Aslak e che Astrid non riesce a gestire. Un amico mostra ad Aslak una scena raccapricciante: il cadavere di tre pecore dilaniate in una notte di luna piena. In cerca di risposte, Aslak si avventura nella minacciosa foresta dietro la sua casa.

STRONGER

di David Gordon Green, Stati Uniti, 2017, 119' Cast: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Clancy Brown, Carlos Sanz, Frankie Shaw, Danny McCarthy, Lenny Clarke La storia vera di Jeff Bauman, un uomo comune la cui vicenda ha appassionato il mondo intero e lo ha reso un simbolo di speranza dopo l'attentato del 2013 durante la maratona di Boston. Il percorso eroico e profondamente personale di Jeff – un vero e proprio tour de force attoriale di Jake Gyllenhaal – metter alla prova i legami familiari, definir l'orgoglio di una comunit e gli dar il coraggio per superare le straordinarie avversit, mentre tenter di ricostruire la sua vita al fianco della compagna Erin, interpretata dall'attrice canadese Tatiana Maslany.

TORMENTERO

di Rubn Imaz, Messico, Colombia, Repubblica Dominicana, 2017, 80' Cast: Jos Carlos Ruiz, Gabino Rodrguez, Mnica Jimnez, Rosa Mrquez, Waldo Facco, Nelly Valencia, Ausencio Valencia, Leonardo Verdejo Anni fa Romero, un pescatore ora in pensione, ha scoperto nel suo villaggio un giacimento di petrolio, cambiando cos la vita ad amici e vicini, che per gli hanno voltato le spalle. Oggi, ossessionato dal suo passato, l'uomo cerca perdono e decide di riscattare l'onore perduto anni prima.

TOUT NOUS SPARE

di Thierry Klifa, Francia, 2017, 98' Cast: Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu, Nicolas Duvauchelle In una cittadina della costa, tra Sete e Perpignan, una madre ed una figlia opposte da un legame tormentato da disabilit e tossicodipendenza, finiscono invischiate da un ricatto in un pericoloso sottobosco criminale: Catherine Deneuve, una borghese isolata e solitaria, dovr prendere le armi per difendere la figlia Diane Kruger. Un noir dal passo secco e spietato che ha come sfondo un paesaggio magnifico e ostile e una luce glauca e lattiginosa, in cui la provincia di Chabrol e l'amore del noir di Melville rivivono sotto i nostri occhi.



TROUBLE NO MORE

di Jennifer Lebeau, Stati Uniti, 2017, 59' | Doc | Come ogni altro episodio nella vita di Bob Dylan, anche il periodo della sua “rinascita” cristiana, che presumibilmente inizi con la pubblicazione del disco “Slow Train Coming” (1979) per finire con “Shot of Love” (1981), stata analizzata all'infinito dalla stampa. Minore attenzione stata data alla musica che Dylan realizz in quel periodo. Questo film composto da alcuni elettrizzanti filmati ripresi durante gli show della seconda parte del tour di Dylan del '79-'80 (con una straordinaria band composta dal veterano dei Muscle Shoals Spooner Oldham alle tastiere, Fred Tackett dei Little Feat alla chitarra, Tim Drummond al basso e Jim Keltner alla batteria) intervallati da sermoni scritti da Luc Sante e declamati da Michael Shannon. Pi della semplice registrazione di alcuni concerti, Trouble No More un'esperienza totale.



LA VIDA Y NADA MS | LIFE & NOTHING MORE

di Antonio Mndez Esparza, Spagna, Stati Uniti, 2017, 110' Cast: Andrew Bleechington, Regina Williams, Robert Williams, Ry'nesia Chambers Nel passaggio dall'adolescenza all'et adulta, il giovane afroamericano Andrew desidera trovare il proprio posto nell'America di oggi. Con sua madre intenzionata a trovare altri stimoli nella vita oltre a quello di essere genitore, Andrew costretto a sostenere il peso della famiglia sulle proprie spalle. I suoi sforzi per entrare in contatto con un padre assente lo conducono a un bivio pericoloso.

WHO WE ARE NOW

di Matthew Newton, Stati Uniti, 2017, 99' Cast: Julianne Nicholson, Emma Roberts, Zachary Quinto, Jimmy Smits, Jess Weixler, Jason Biggs Uscita da poco di prigione, Beth lavora con il suo difensore d'ufficio per ottenere la custodia del figlio dalla sorella Gabby, restia a farla rientrare nella vita del ragazzo. Mentre annega il suo dolore in un bar dopo una disastrosa negoziazione, Beth ha un'avventura con Peter, un marine traumatizzato e spaventato dalle relazioni umane. Poco dopo la donna stringe una strana alleanza con Jess, giovane praticante idealista e testardo, che decide di portare avanti la causa di Beth, che lei lo voglia o meno. Mentre Beth cerca di destreggiarsi nel mondo esterno, Peter e Jess forzano, e alla fine spezzano, la sua dura corazza, facendole capire che bisogna lasciare alle spalle il passato per essere padroni del proprio futuro.



IN COLLABORAZIONE CON ALICE NELLA CITT

THE BREADWINNER

di Nora Twomey, Irlanda, Canada, Lussemburgo, 2017, 93' | Animazione |

Parvana una ragazza di undici anni che cresce sotto il regime dei talebani in Afghanistan nel 2011. Quando suo padre viene ingiustamente arrestato, la giovane si traveste da ragazzo pur di mantenere la famiglia. Con ostinata determinazione Parvana trae forza dalle storie che le raccontava suo padre e infine rischia la vita per scoprire se sia ancora vivo.



MAZINGER Z INFINITY | MAZINGA Z INFINITY

di Junji Shimizu, Giappone, 2017, 95' | Animazione |

Sono trascorsi dieci anni, Koji Kabuto lavora come scienziato, e un giorno scopre delle misteriose rovine all'interno del Monte Fuji chiamate Infinity, opera del Dottor Inferno e delle sue forze malvagie. A causa dell'enorme potere distruttivo dell'Infinity, l'umanit rischia l'estinzione. Koji quindi costretto a riprendere i comandi di Mazinga Z e dovr prendere una delle decisioni pi importanti della sua vita. Oggi pi che mai il futuro dell'umanit nelle sue mani.



SATURDAY CHURCH

di Damon Cardasis, Stati Uniti, 2017, 82'

Cast: Luka Kain, Margot Bingham, Regina Taylor, Marquis Rodriguez, MJ Rodriguez, Indya Moore, Alexia Garcia, Kate Bornstein, Jaylin Fletcher

Bronx, New York City. Il quattordicenne Ulysses ha appena perso il padre. Sua madre, Amara, rimasta sola a dover crescere i due figli pi piccoli, con il solo aiuto di zia Rose, una donna severa e conservatrice. Ulysses un ragazzo timido ed effeminato e non a proprio agio con se stesso. L'esistenza del ragazzo cambia radicalmente quando entra in contatto con una neonata comunit transgender. Mentre la sua vita si sdoppia, aumentano i sospetti di sua zia, tanto che il ragazzo costretto a rivelare la verit sul proprio conto.



