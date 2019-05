Authority, il governo tenta le nomine. Si parte dalla Consob

Il governo cercher di mandare in porto la partita delle nomine che coinvolgono la Consob e l’Autorit per l’energia prima della fine della legislatura. Si tratta di un tentativo che potrebbe non andare in porto dopo la fase di esasperazione dello scontro politico seguito allo strappo del segretario Pd, Matteo Renzi, sulla nomina del nuovo governatore della Banca d’Italia. Ma nell’esecutivo e a palazzo Chigi, in particolare, sono consapevoli dell’importanza di assicurare una stabilit e nomine adeguate nelle due Autorit in questa fase.

In particolare per l’Autorit per l’energia, i cui componenti scadono in blocco, per cui, a partire dalla prossima primavera, c’ il rischio di una paralisi delle attivit. L’intenzione di alcuni esponenti del governo, tra cui probabilmente il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, cui spetta la proposta della rosa dei tre nomi per il collegio dell’Authority per l’energia, quella di affrontare prima le nomine in Consob, che vengono ritenute pi complesse per le implicazioni sul tema del controlli delle banche (oggi il direttore generale Angelo Apponi verr sentito nella commissione bicamerale di inchiesta sulle banche). E a seguire quelle per l’Autorit per l’energia, sebbene qui l’iter per l’approvazione sia pi lungo e politicamente pi complesso, visto che serve il via libera al parere vincolante delle commissioni parlamentari di competenza con maggioranza dei due terzi dei componenti. Nonostante ci, i tempi tecnici per l’operazione ancora ci sono.

Sullo sfondo, qualora il tentativo non andasse in porto, l’esecutivo tiene in serbo il paracadute di una proroga (una delle ipotesi era di inserirla nella legge di stabilit), sicuramente per l’Autorit per l’energia ma forse anche per il presidente della Consob, Giuseppe Vegas (di cui va scelto il successore assieme a un commissario tuttora vacante), nonostante questa Autorit possa proseguire il suo operato in regime di vacatio, perch assumerebbe le funzioni del presidente il commissario pi anziano per presenza nel collegio.

Auspichiamo che il governo trovi il tempo e il modo per prendere una decisione prima del periodo elettorale - afferma Simone Mori, presidente di Elettricit Futura, l’associazione di settore nata dalla fusione di Assoelettrica con Assorinnovabili -. Il modello dell’Autorit per l’energia sinora ha dimostrato di funzionare bene. un’Autorit autorevole, forte e indipendente che ha una linea tecnica nelle decisioni apprezzata dagli operatori. Oggi si pone il problema che la scadenza naturale sia sovrapposta al periodo elettorale. I tempi tecnici per proporre una rosa e perch questa vada all’esame parlamentare ci sono ancora. L’alternativa che si definiscano con chiarezza tempi e modalit di una proroga. Lo scenario peggiore sarebbe lasciare le cose come sono, portando l’Autorit a scadenza, una scadenza perentoria perch non il collegio prorogabile in base alla legge istitutiva, e che questa si trovi senza poteri. Si aprirebbe a quel punto un lungo periodo di incertezza forte, perch ci sono gli adeguamenti tariffari, va impostato il percorso che porter alla fine della maggior tutela, bisogner dar applicazione della Sen (Strategia energetica nazionale) anche dal punto di vista della regolazione.

I nomi per i potenziali candidati alle due Autorit circolano gi da qualche settimana. Per l’energia (di cui vanno nominati due componenti e un presidente) si parla di Francesco Sperandini, presidente e ad del Gse, di Raffaele Tiscar (gi vice segretario generale a palazzo Chigi), l’attuale ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti per il ruolo di presidente. Per lo stesso ruolo in corsa anche Federico Testa, presidente dell’Enea. Per le opposizione e in quota rosa circola il nome di Luisa Todini, gi presidente di Poste e oggi azionista del fondo che opera nel fotovoltaico Green Arrow.

Candidati per la presidenza della Consob sono i due componenti attuali, Giuseppe Maria Berruti, con un profilo pi giuridico, Carmine Di Noia con uno skill pi focalizzato sui mercati e sul framework europeo, il capo di gabinetto del ministero dell’Economia, Roberto Garofoli, consigliere di Stato. Si parlato anche di Mario Nava, che oggi guida la direzione Stabilit finanziaria europea della Commissione, un percorso professionale tutto costruito a Bruxelles. Difficile pensare che lascerebbe quella posizione per andare a Roma.

