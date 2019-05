Papa Francesco: «I terroristi abusano del nome di Dio per seminare morte»

Papa Francesco, prima del’Angelus in piazza San Pietro, ha parlato dell’attentato che ieri ha seminato morte a New York: un furgone è piombato su una delle più affollate piste ciclabili di Manhattan facendo una strage causando otto morti e almeno una quindicina di feriti. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi. «Sono addolorato - ha detto il Papa dopo l'Angelus - per gli attacchi terroristici di questi ultimi giorni in Somalia, Afghanistan e ieri a New York. Nel deplorare tali atti di

violenza, prego per i defunti, per i feriti e i loro familiari. Chiediamo al Signore che converta i cuori dei terroristi e liberi il mondo dall'odio e dalla follia omicida

che abusa del nome di Dio per disseminare morte».

Tanti sconosciuti aiutano il mondo

«Oggi - ha detto il Papa all’Angelus - è una festa di famiglia, di tante persone semplici e nascoste che in realtà aiutano Dio a mandare avanti il mondo. E ce ne sono tanti. A questi fratelli e sorelle sconosciuti che aiutano Dio a portare avanti il mondo, fra noi, ma salutiamoli con un bell’applauso, tutti». I santi «non sono modellini perfetti», ha detto il Pontefice, «ma persone che hanno vissuto le beatitudini». E ha spiegato che le beatitudini «non richiedono gesti eclatanti, non sono per superuomini, ma per chi vive le prove e le fatiche di ogni giorno. Così sono i santi: respirano come tutti l'aria inquinata dal male che c'è nel mondo, ma nel cammino non perdono mai di vista il tracciato di Gesù, quello indicato nelle beatitudini, che sono come la mappa della vita cristiana. Oggi è la festa di quelli che hanno raggiunto la meta indicata da questa mappa: non solo i santi del calendario, ma tanti fratelli e sorelle della porta accanto, che magari abbiamo incontrato e conosciuto».

Domani il Papa al cimitero americano di Nettuno e alle Fosse Ardeatine

Il Papa ha annunciato che domani visiterà il Cimitero americano di Nettuno e poi le Fosse Ardeatine: «vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera in queste due tappe di memoria e di suffragio per le vittime della guerra e della violenza. Le guerre non producono altro che cimiteri e morte ecco perché ho voluto dare questo segno in un momento in cui la nostra umanità sembra non aver imparato la lezione o non voler impararla».





