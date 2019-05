Veicoli esclusi dai bonus, sui software sconto pieno

Il regime del superammortamento fiscale, che si applica ai beni strumentali “tradizionali”, viene parzialmente modificato dalla legge di bilancio. Innanzitutto l’ammortamento maggiorato scende dal 140 al 130% del bene. Poi si restringe parzialmente la platea degli investimenti agevolabili.

I nuovi “paletti” riguardano i veicoli e si aggiungono all’esclusione già attualmente prevista per quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Dal 2018 saranno fuori dal perimetro in ogni forma - quindi anche come uso pubblico o uso strumentale all’attività di impresa - auto fino a nove posti, inclusi taxi e quelle acquistate dalle imprese di noleggio, autocaravan, ciclomotori e motocicli, oltre ad altri mezzi come navi, barche, aeromobili da turismo. Restano ammessi invece autobus, veicoli commerciali leggeri, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o uso speciale, mezzi d’opera utilizzati nell’attività edilizia.

Va avanti senza sostanziali variazioni invece il regime dell’iperammortamento del 250% per i beni tecnologici. L’unica novità riguarda la possibilità di continuare a usufruire della maxi-deduzione anche se si sostituisce il bene acquistato con uno che abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato della legge di bilancio dello scorso anno che introdusse la norma sugli iperammortamenti. Il nuovo macchinario può anche avere un costo inferiore a quello sostituito, ma in questo caso «la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento».

Meritano un discorso a parte i software. In questo caso il superammortamento è confermato al 140% (sempre che l’acquirente abbia effettuato anche un investimento coperto anche dall’«iper») e gli acquisti sono possibili per tutto il 2018, con coda fino al 31 dicembre 2019 per le consegne.

