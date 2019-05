Intercettazioni, il Cdm vara la riforma: negli atti solo brani rilevanti e necessari

Utilizzo limitato ai «brani essenziali» e «necessari» degli ascolti trascritti per la stesura di atti giudiziari, divieto per la Polizia giudiziaria di inserire materiale irrilevante per le indagini nei verbali sintetici delle operazioni di intercettazione, divieto assoluto di trascrizione delle conversazioni cliente-avvocato eventualmente intercettate. Questi alcuni punti chiave della riforma delle intercettazioni, approvata oggi in prima lettura dal Consiglio dei ministri ad un passo dalla scadenza della delega (3 novembre). I 9 articoli del decreto legislativo sono l'attuazione di uno dei capitoli più importanti e politicamente delicati della legge delega per la riforma del processo penale, varata a luglio. Dopo il via libera da parte del Cdm, il testo passerà all'esame delle commissioni Giustizia di camera e Senato per il parere, poi tornarà a palazzo Chigi per il varo definitivo.

Gentiloni: soluzione equilibrata che non lede il diritto di cronaca

Il via libera alle “Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni” soddisfa il premier Gentiloni, che a caldo, in conferenza stampa con al fianco il Guardasigilli Andrea Orlando, sottolinea il fatto che la nuova disciplina prevede «un uso più stringente» degli ascolti «senza ledere il diritto di cronaca». L'approvazione dello schema di decreto sulle intercettazioni - spiega il premier illustrando i contenuti - «è una decisione importante e che merita un'attenzione particolare. Non ne limitiamo l'uso ma ne contrastiamo l'abuso: abbiamo finalmente una soluzione che a mio avviso è giusta ed equilibrata». Concetti ribaditi anche da Orlando, che insiste sul fatto che la nuoba disciplina «non restringe la facoltà dei magistrati e delle forze dell'ordine di utilizzare le intercettazioni come strumento di indagine», ma anzi «rende più semplice in un passaggio specifico la richiesta di autorizzazione per i reati più gravi contro la Pa e non interviene sulla libertà di stampa e sul diritto di cronaca».

Niente riassunti ma solo trascrizioni di brani rilevanti e necessari

Nel Dlgs, molte conferme e qualche novità rispetto alla bozza circolata all’inizio di settembre, e che tanto aveva preoccupato, per ragioni diverse, giornalisti, magistrati e penalisti. Scompare ad esempio il già ricordato divieto di riproduzione integrale, negli atti giudiziari, delle trascrizioni di intercettazioni - quelle che in gergo giornalistico si chiamano «virgolettati» - che inizialmente avrebbero dovuto essere sostituite da riassunti sintetici. Al loro posto, il Pm o il Gip potranno utilizzare brani trascritti di comunicazioni e conversazioni se li ritengono rilevanti per i fatti di prova. Se necessari allo stesso fine, le trascrizioni potranno anche riguardare dati personali sensibili. A cambiare, spiega Orlando ai giornalisti, è dunque «la procedura attraverso cui vengono selezionate le intercettazioni e sulla modalità con cui vengono utilizzate come strumento di prova». La soluzione adottata da via Arenula dovrebbe migliorare la riservatezza delle comunicazioni senza il rischio di mettere il bavaglio alla stampa, come temuto in particolare da M5S, Mdp e sindacato dei giornalisti.

Udienza stralcio con deposito atti in due fasi

Lo schema di decreto legislativo riscrive ex novo le norme del Codice di procedura penale relative al deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto. Previste due fasi distinte: nella prima, il Pm provvede a depositare conversazioni, comunicazioni e atti di autorizzazione connessi oltre ad un elenco delle comunicazioni e conversazioni ritenute utili a fini di prova. In questo modo, si consente alla difesa di conoscere gli elementi su cui il Pm intende fare richiesta di acquisizione, e di controllare le sue scelte di esclusione. La seconda fase prevede l'acquisizione da parte del giudice delle comunicazioni e conversazioni rilevanti su richiesta di pm e difensori e a seguito di contraddittorio fra le parti. Il giudice può procedere anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. La documentazione non acquisita viene immediatamente restituita al pm per la sua conservazione nell'archivio riservato.

Archivio riservato per le intercettazioni non penalmente rilevanti

Rientra invece nel pacchetto delle norme confermate l'istituzione presso l'ufficio del Pm di un archivio riservato delle intercettazioni, in particolre quelle non rilevanti dal punto di vista penale posto sotto la sorveglianza del procuratore della Repubblica e il cui accesso - registrato con data e ora - sarà consentito solo a giudici, difensori e ausiliari autorizzati dal pubblico ministero. Per Orlando, la nuova normativa permette «una più forte individuazione delle responsabilità nella custodia delle intercettazioni, sia quelle nell'archivio riservato sia quelle prodotte nella fase del dibattimento», grazie a «una serie di vincoli che non restringono la capacità di indagine ma riducono il rischio della fuga di notizie quando non siano penalmente rilevanti».

Sì al nuovo reato di «riprese e registrazioni fraudolente»

Come previsto, il Dlgs approvato dal Governo introduce anche il nuovo reato di «diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente» che - spiega una nota del ministero della Giustizia - punisce con la pena del carcere fino a 4 anni «chi, partecipando a incontri o conversazioni riservate con la persona offesa, ne raccolga dolosamente il contenuto con microfoni o telecamere nascoste al fine di diffonderlo per recare danno alla reputazione della vittima». La punibilità è comunque esclusa «nel caso in cui la registrazione senza consenso venga utilizzata in ambito processuale, come esercizio del diritto di difesa o nell'ambito del diritto di cronaca».

I paletti per l’uso dei “Trojan Horse”

Negli ultimi anni, alle intercettazioni “tradizionali” si è aggiunta la possibilità di individuare e “tracciare” spostamenti e contenuti dei device connessi a Internet (tablet, cellulari, pc) mediante i cosiddetti “Trojan Horse”, virus informatici che si annidano nei dispositivi permettendo di controllare l’attività e le cominicazioni dell’utilizzatore. La regolamentazione dei “Trojan”, strumenti particolarmente invasivi della privacy, è uno dei capitoli più rilevanti del Dlgs: il loro utilizzo è consentito, ai fini dell'intercettazione tra presenti in ambito domiciliare, soltanto se si procede per delitti di criminalità organizzata o terrorismo. Al di fuori di questo ambito, l'uso dei “Trojan” in ambito domiciliare «è limitato allo svolgimento in atto, in tale luogo, di attività criminosa». Per il utilizzarlo per il contrasto di altri reati il giudice dovrà motivare la modalità di intercettazione prescelta e individuare anche in forma indiretta i luoghi in cui si sposterà il dispositivo mobile.

Reati contro la Pa, presupposti meno rigorosi per le intecettazioni

Sul fronte dei reati dei pubblici ufficiali contro la Pa, la riforma iadotta il modello già sperimentato nela lotta alla criminalità organizzata e allenta i paletti sulle intercettazioni, ma solo per quanto riguarda le fattispecie più gravi, quelle che prevedono una pena minima di 5 anni. L’accesso alle intercettazioni sarà quindi consentito, nei casi già previsti dalla legge, sulla base dei presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità per lo svolgimento delle indagini.

Giudizi opposti da FI e Pd

dal Tema divisivo per eccellenza, la nuova disciplina delle intercettazioni uscita dal Consiglio dei ministri viene bocciata senza appello da Forza Italia, che parla di «riforma semplicemente ridicola». Per l’ex presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Francesco Paolo Sisto, l’effetto sarà uno solo: «Penalizzare l'esercizio dei diritti della difesa, con complicazioni procedimentali che rendono pressoché impossibile il contraddittorio su quanto intercettato. Si tratta della triste conferma che questo governo ha a cuore solo gli interessi delle procure e non quelli di chi, a parità costituzionale di condizioni, ha il diritto di difendersi». Dal Pd arriva invece il commento favorevole di Walter Verini, componente della commissione Giustizia a Montecitorio, che evidenzia come il Governo sia riuscito a «tenere insieme due principi fondamentali: da un lato il rispetto della sfera personale, del diritto alla privacy non sempre osservato in questi anni (per quanto riguarda intercettazioni di alcun rilievo penale o di contesto) e dall'altro, il diritto di cronaca».

L’apprezzamento dell’Anm

Positivo anche il giudizio dell’Associazione magistrati, che parla di «sforzo apprezzabile» del Governo. Il presidente Eugenio Albamonte plaude in particolare «alla piena tutela della privacy e della riservatezza di chi con le indagini nulla c'entra: condividiamo questo aspetto». Perplessità invece sulle norme per l’uso dei captatori informatici, che è «la parte più debole della riforma», un «arretramento che non risponde allo spirito della giurisprudenza: non si è compreso che questo strumento tecnico serve a mettere al passo coi tempi le capacità investigative».

Di Maio: riforma limiterà uso intercettazioni da parte delle toghe

Dalla Sicilia, dove è in trasferta in vista delle elezioni Regionali di domaneica, attacca la riforma anche il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio: «Orlando, Gentiloni e il Pd hanno coronato il sogno dei Berlusconi facendo la riforma delle

intercettazioni telefoniche, quella riforma che servirà a limitare l'utilizzo delle intercettazioni da parte della magistratura». Le norme sulle intercettazioni, secondo Di Maio, farebbero parte di un «patto alla luce del sole» tra Renzi e l’ex Cavaliere insieme alla nuova legge elettorale, finalizzato a danneggiare il Movimento 5 Stelle.

