Regeni, verifiche sui report didattici di Cambridge. L’ateneo: «Disponibili a parlare con i pm»

La funzione dei report didattici sull’Egitto, delegati agli studenti dalla docente egiziana di Cambridge Maha Abdel Raham , definita «dissidente» dal governo di Al Sisi. Un tema sul quale stanno lavorando gli inquirenti della Procura della Repubblica di Roma, nel procedimento sul sequestro, sulle torture e sull’omicidio di Giulio Regeni - il ricercatore 28enne di Udine trovato cadavere il 3 febbraio 2016 alla periferia del Cairo - che con la Abdel Raham stava svolgendo uno studio sui «sindacati indipendenti», organismi contrastati dalle autorità cairote.

L’audizione di studenti inviati in Egitto

Il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone e l’aggiunto Sergio Colaiocco hanno inviato una rogatoria internazionale per ascoltare la Abdel Raham. L’obiettivo è di sapere la verità su quelle ricerche, dopo che già a giugno 2016 la docente e la stessa università di Cambridge avevano opposto riservatezza. Un aspetto che non sarebbe di secondo piano. Giulio Regeni, infatti, sarebbe stato sequestrato, torturato e infine ucciso da personaggi legati all’intelligence egiziana, proprio per quelle ricerche scomode che stava svolgendo. Gli studi che la docente delegava, dunque, avevano un grado di rischio molto alto. Per questo i magistrati hanno disposto l’audizione di altri studenti che, come Giulio, erano stati inviati in Egitto per compiere queste ricerche col coordinamento di Abdel Raham.



Il primo contatto del ricercatore di Udine con la professoressa

Stando ai documenti giudiziari, Regeni entra in contatto con la docente di Cambridge Abdel Raham nell’ottobre del 2011, dopo essersi iscritto a un master in Development Studies. I pregressi studi del giovane ricercatore di Udine - un corso di laurea in Arabo e Scienze Politiche all’Università di Leeds - lo portano nel 2013 a lavorare per la società di analisi Oxford Analytica. «Era stato assunto per effettuare un lavoro redazionale - hanno spiegato i genitori di Giulio ai pm - di raccolta delle informazioni sulla situazione politica dei paesi del Nord Africa e pubblicare ogni giorno alle 13 un report che veniva diffuso agli abbonati». Hanno aggiunto che Giulio ha lavorato anche «a Vienna in qualità di stagista presso l’Unido, dove come assistente alla ricerca si occupava dell’area araba ed il suo lavoro era coordinato dalla signora Morsi, parente dell’ex presidente egiziano». Nel 2014, poi, inizia il dottorato con Cambridge e, con il coordinamento di Abel Raham, inizia lo studio sui sindacati indipendenti egiziani.



La studentessa espulsa dal governo cairota

Tra le audizioni che i magistrati intendono svolgere c’è anche quella di una studentessa che era stata inviata in Egitto per svolgere studi molto simili a quelli che erano stati delegati a Regeni. Il particolare è contenuto nella rogatoria internazionale inviata a dai magistrati capitolini. Nel documento, anticipato da Repubblica, si legge che «dalle indagini di questo ufficio emerge la determinazione della professoressa Abdel Raham nel richiedere ai propri studenti interviste sul campo al Cairo per raccogliere materiale di analisi sui sindacati autonomi». In particolare, si legge ancora, «emergono le figure di alcuni studenti dell’università di Cambridge inviati in Egitto per questo tipo di ricerca e allontanati dalle autorità egiziane. In particolare lo stesso Giulio Regeni raccontava agli amici di una sua collega di Cambridge che, mandata in Egitto l’anno precedente per svolgere la sua stessa ricerca, era stata espulsa dal paese e aveva dovuto ricorrere alle cure di uno psicologo per i traumi riportati nell’esperienza egiziana».



Le domande sollecitate sui rapporti tra sindacato e polizia

Stando ai documenti dei magistrati, sarebbe stata la stessa docente a confezionare le domande che poi Giulio Regeni avrebbe dovuto porgere ai venditori ambulanti egiziani, quasi tutti legati ai sindacati indipendenti. A colpire sono soprattutto i quesiti «relativi ai rapporti che i venditori ambulanti hanno con le autorità egiziane: “La polizia ti dà problemi?”, “Cosa fai quando arriva la polizia?”, “Il Governo tenta di ostacolare la vostra attività? Se sì, come?”, “Come trattano le autorità statali il vostro sindacato?”».





I rapporti della docente Abdel Raham

Resta da capire, dunque, il motivo per il quale la docente delegasse questi studi così pericolosi, inducendo gli studenti a svolgere un lavoro sul campo. Attraverso la rogatoria, i pm contano di dare risposta a un interrogativo: perché le autorità cairote hanno scambiato Giulio per una spia britannica inviata in Egitto con lo scopo di fomentare lo scontro dei «sindacati indipendenti»?

Nella rogatoria, infatti, si fa riferimento esplicito a tabulati telefonici della stessa docente, oltre che all’intenzione di svolgere una nuova audizione che, con tutta probabilità, potrebbe non sortire alcun effetto. Non è escluso, infatti, che sia la docente sia la stessa università di Cambridge possano opporre riservatezza alle domande degli inquirenti italiani.

L’Università di Cambridge: «La docente è disponibile a parlare con pm»

L’Ateneo britannico ha fatto sapere che la professoressa Abdel Raham «ha ripetutamente espresso la sua volontà di collaborare appieno con i procuratori italiani», aggiungendo di «non aver ancora ricevuto una richiesta formale per la testimonianza» della docente e che «confida di riceverne una il più velocemente possibile, come abbiamo ripetutamente sollecitato».



Per Giulio Regeni chiediamo solo la verità. I prof di Cambridge nascondono qualcosa? #verità – (matteorenzi)

Renzi: «Cambridge sta nascondendo qualcosa»

Sulla vicenda è intervenuto il segretario del Partito democratico, che ha detto: «Noi vogliamo con forza la verità su Giulio Regeni. La verità, solo quella. Per questo chiediamo da mesi chiarezza anche all’Università di Cambridge». E ha aggiunto: «Il team (in riferimento alla docente Abdel Raham, ndr) che seguiva Giulio sta nascondendo qualcosa?».

