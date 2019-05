Il futuro delle due ruote si mostra ad EICMA 2017 nell'aria StartUp e Innovation

Non solo moto e scooter che molto presto saranno disponibili nei vari concessionari. Per l'edizione 2017 EICMA, all'interno del padiglione 9-11 è stata allestita un'intera area dedicata alle Start-Up. Le giovani attività imprenditoriali potranno così mettere in mostra le loro idee più innovative, per quello che riguarda design, nuove tecnologie e applicazioni pensate per migliorare la mobilità. L'area StartUp e Innovation diventerà il luogo ad EICMA 2017 dove di più si respirerà il futuro, e sarà l'occasione per aziende consolidate di toccare con mano quello che potrebbe diventare un loro futuro prodotto.

Le Start-Up presenti sono sette, e tra queste spicca la eCELL Electronics che mostra il casco interattivo AirPule Smart Helmet con Dash Cam integrata. Molto interessante sarà la crossover-bike proposta da Arlix, in mix di bicicletta e motoveicolo che funziona con energie rinnovabili. Sempre nell'ambito della mobilità a zero emissioni Mechane propone un velivolo interamente costruito in alluminio che dispone di un vano con serratura e portapacchi, mentre Nito (Nuova Industria Torinese) consentirà di ammirare una serie di prodotti a due ruote con propulsione elettrica o umana.

