Ostia, Salvini: vi chiedo miracolo, vinciamo al primo turno

Il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, durante il comizio per la chiusura della campagna elettorale per Monica Picca a Ostia (Ansa)

«Vi chiedo in questi due giorni di fare il miracolo. Non ci basta arrivare al ballottaggio per confrontarci altri 15 giorni con i Cinque Stelle sul futuro di Ostia. Io chiedo a tutti voi di smuovere testa e cuore della gente per vincere al primo turno e da lunedì si comincia a lavorare». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando dal palco sul pontile di Ostia dove ha chiuso la campagna elettorale per Monica Picca presidente del municipio per la coalizione di centrodestra. Ostia torna al voto domenica dopo due anni di commissariamento per mafia

«Conto di tornare a Ostia dalla settimana prossima in poi - ha detto - perché la differenza la politica oggi la fa non il giorno prima delle elezioni, ma il giorno dopo. Noi ci saremo da lunedì in avanti».

A Raggi: con i selfie non si risolvono i problemi

Parlando del lavoro della sindaca di Roma, Virginia Raggi, Salvini ha detto che «con i selfie non risolvi i problemi di un quartiere. Qui c'è bisogno di onestà che è fondamentale. Per fare il sindaco, però, devi essere onesto e capace, perchè un sindaco onesto e incapace è una sciagura per i suoi cittadini».

Poi si è chiesto ironicamente: «Mi hanno detto che qui vicino il Pd sta chiudendo la campagna elettorale con Matteo Orfini, e chi è?». «Come quando da piccoli facevamo la raccolta delle figurine - ha aggiunto - cercavi il grande calciatore ma ti restava solo quello della serie C. Al Pd è rimasto Orfini. Ognuno gioca con le figurine che trova nel pacchetto».

Cavaliere dà accordo per fatto?Ottimista

Parlando del "patto dell'arancino" con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni ieri in Sicilia, Salvini ha detto che «l'intesa è già fatta di principio, ora però bisogna mettere sulla carta i numeri».E al Cavaliere che parla di accordo già sottoscritto, Salvini replica: «È ottimista». «Ora ho chiesto a entrambi (Berlusconi e Meloni, ndr) di parlare di programmi e di cose da fare» ha aggiunto, spiegando che «leggo sui giornali che si sarebbe parlato di colleghi, di ministeri ma son solo bufale». «Dobbiamo mettere giù un programma serio e credibile per l'Italia. È l'inizio di un percorso che da qui a marzo deve chiarire agli italiani, prima del voto, che cosa facciamo se ci votano», ha detto.

In municipio per rilanciare autonomia

Poco prima di salire sul palco per il comizio finale, Salvini ha detto che «si vota in un municipio sciolto per malavita, quindi onestà, rigore e sicurezza sono le priorità. Si vota in un comune disastrato dai cinque stelle e da un anno e mezzo di sciagura Raggi. Puntiamo a entrare in municipio per portare avanti, tra le altre, anche la battaglia per il comune di Ostia. Si tratta di 240mila abitanti di cui il Campidoglio si ricorda solo quando deve riscuotere le tasse». Su eventuali alleanze, qualora il centrodestra dovesse arrivare al ballottaggio, Salvini spiega che «non ci alleeremo con altre sigle». «Se contro avremo i cinque stelle -conclude - non credo serviranno altri simboli sulla nostra scheda. Non penso sia opportuno imbarcare qualcun altro».

