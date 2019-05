4 Novembre, Mattarella: «La memoria è ricchezza morale»

«In questo giorno, in cui ricordiamo la conseguita completa Unità d'Italia e rendiamo onore alle Forze Armate, rivolgo il mio pensiero commosso a tutti coloro che si sono sacrificati sull'Altare della Patria e della nostra libertà, per l'edificazione di uno Stato democratico ed unito. Coltivare la loro memoria significa comprendere l'inestimabile ricchezza morale che ci hanno trasmesso». Sergio Mattarella celebra il 4 Novembre con un messaggio per la ricorrenza del

Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Corona d’alloro all’Altare della Patria

Il Capo dello Stato ha deposto questa mattina una corona d'alloro all'Altare della

Patria in occasione della celebrazione . Il Presidente era accompagnato dal premier Paolo Gentiloni e dal ministro della Difesa Roberta Pinotti. Presenti le più alte cariche dello Stato e il capo di Stato maggiore della Difesa,

generale Claudio Graziano. Tremila militari, di tutte le forze armate e della Guardia di Finanza, hanno assistito alla cerimonia. Schierati anche reparti

a cavallo e una rappresentanza di allievi delle varie accademie e scuole militari in cima alla scalinata dell'Altare della Patria. Al termine, è stato suonato l'Inno d'Italia e sono volati sulla piazza e su il centro di Roma le Frecce Tricolori

che hanno colorato i cieli di verde, bianco e rosso.

La catastrofe della guerra

Nel testo del messaggio inviato alle Forze armate il Capo dello Stato ricorda come «il 4 novembre celebriamo la conclusione della Grande Guerra, una tragedia che causò enormi sofferenze all'intero continente europeo e provocò lutti in ogni contrada d'Italia. Una catastrofe voluta dagli uomini e che, pur nelle sue immani proporzioni, non riuscì ad evitare nel secolo scorso un altro conflitto mondiale e guerre regionali che hanno continuato a devastare l'Europa.

In questo giorno, in cui ricordiamo la conseguita completa Unità d'Italia e rendiamo onore alle Forze Armate, rivolgo il mio pensiero commosso a tutti coloro che si sono sacrificati sull'Altare della Patria e della nostra libertà, per

l'edificazione di uno Stato democratico ed unito».

Nel centenario di Caporetto



«Nel loro ricordo intramontabile - ha ribadito Mattarella - rendo omaggio alle sacre spoglie del Milite Ignoto, rappresentante di tutti i figli d'Italia di quella generazione che, quasi un secolo fa, diedero la vita per il nostro Paese. Quest'anno ricorre il centenario della ritirata di Caporetto, un episodio estremamente doloroso per i soldati e per le popolazioni coinvolte, a cui, tuttavia, l'Italia seppe reagire con l'orgoglio e la determinazione di una giovane Nazione». In quei giorni difficli sottolinea Mattarella «numerose furono le testimonianze di eroismo e di sacrificio dei nostri soldati. Intere unità vennero

chiamate a resistere fino all'estremo sacrificio, soccombendo di

fronte a forze soverchianti. Tanti di quegli eroi sono rimasti ignoti, ma a tutti loro e a quanti ci donarono il compimento del disegno risorgimentale va

la gratitudine del Paese. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e personale civile della difesa, alla vostra abnegazione e professionalità appartiene la custodia di una tradizione di valori, civiltà e cultura propri della nostra storia. Siate sempre degni del giuramento di fedeltà prestato alla Repubblica. A voi è affidata la presenza dell'Italia in diversi contesti di crisi, al

servizio della sicurezza del Paese e della Comunità internazionale».

«A voi tutti - conclude poi il Capo dello Stato - porgo il mio augurio ed un affettuoso saluto, con le espressioni della più viva stima, a nome dell'intero popolo italiano. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia!».

