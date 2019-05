I conti della manovra “espansiva”: nel 2018 più spese per 1,6 miliardi e minori entrate per 9,4 miliardi

Un aumento netto delle spese di 1,6 miliardi nel 2018 e di altri 6,9 miliardi e 4,2 miliardi rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Con una spending review imperniata sulla stretta ai ministeri che garantisce risparmi per circa un miliardo l'anno ma con il contemporaneo rifinanziamento di diversi fondi: da quelli per i forestali della Calabria (130 milioni di euro in conto capitale nel 2018) al bonus cultura per i diciottenni (290 milioni l'anno per il prossimo biennio). Una riduzione delle entrate per circa 9,4 miliardi il prossimo anno e di 4,8 miliardi in quello successivo, con un'inversione di tendenza nel 2020 grazie a un incremento di gettito per 1,5 miliardi.

Sono questi, in termini di “impieghi” e risorse recuperate, i principali effetti della manovra “espansiva” varata dal Governo (decreto fiscale compreso) e ora all'esame del Senato. Il disegno di legge di bilancio era stato annunciato in versione “snella” dal Governo ma invece è approdato a Palazzo Madama in versione extra-large di ben 120 articoli e con un impatto contabile “lordo” che, secondo le valutazioni dei tecnici del servizio bilancio di Senato e Camera, risulta, nel quadro “impieghi-risorse” di 26,4 miliardi (ma ai fini dell'indebitamento netto della Pa la manovra “netta” in senso stretto varrebbe 21,6 miliardi). Quasi 11 miliardi sono coperti facendo leva sull'utilizzazione dei nuovi spazi di deficit concordati con Bruxelles. In ogni caso in rapporto al Pil la spesa non cresce.



Dal dossier degli esperti di Palazzo Madama emerge che con la manovra il Governo è riuscito a recuperare autonomamente per il 2018 risorse per quasi 15,5 miliardi. Questa dote è alimentata da misure che garantiscono entrate per 10,8 miliardi in larga misura, come segnalano i tecnici del Parlamento provenienti da interventi di contrasto all'evasione e, limitatamente al prossimo anno, dal differimento dell'entrata in vigore della disciplina relativa all'Iri (imposta sul reddito d'impresa).



Sempre per il prossimo anno quasi 4,5 miliardi vengono recuperati dal Governo con interventi sulle spesa, agendo soprattutto sui budget dei ministeri, sui definanziamenti e rimodulazioni di trasferimenti, ma l'effetto di riduzione sulle uscite correnti (sempre nel quadro “impieghi-risorse”) è limitato a poco meno di 2 miliardi, mentre le misure con una ricaduta diretta in termini di minore spesa in conto capitale (quella si cui fanno abitualmente leva gli investimenti) ammontano a oltre 2,5 miliardi.





