Dopo 27 anni una via per Ferdinando Caristena. Il ricordo in un clima teso

Sotto il nome della via – Ferdinando Caristena – che oggi, domenica 5 novembre, viene inaugurata a Gioia Tauro (Reggio Calabria), dopo la presentazione dell'evento al Municipio, manca la definizione più appropriata: vittima della cultura mafiosa. Che Caristena fosse o meno omosessuale – come dichiara un pentito e come smentisce la famiglia – poco importa. Per quel pregiudizio venne ucciso. Per quel pregiudizio la cultura ‘ndranghetista continua a detenere il primato dell'omofobia. Come e più di Cosa nostra. La diversità – o la presunta diversità da canoni ancestrali e autoreferenziali – non è neppure dialetticamente contendibile. Non è ammessa e basta.



Come rivelò il sostituto procuratore di Reggio Calabria Roberto Di Palma l'11 novembre 2016 nel corso della trasmissione “Gli intoccabili”, in onda su Lac, del massmediologo Klaus Davi, il commerciante «aveva solo 33 anni ed era uno dei negozianti più in vista di Gioia Tauro e fu ucciso senza pietà da due sicari, il 18 maggio 1990, in uno dei retro bottega dei suoi esercizi. La colpa? Intrattenere, secondo quanto rivelato successivamente dal pentito Annunziato Raso, una presunta relazione con tale Gaetano Mazzitelli, esponente di una famiglia di ‘ndrangheta, imparentata con il ferocissimo clan Mole». Se fosse stato gay avrebbe infangato l'onore della famiglia.



Apriti cielo. In terra di ‘ndrangheta il sospetto equivale ad un mascariamento peggiore della morte fisica. Il 15 novembre 2016, quattro giorni dopo la trasmissione, i familiari di Caristena riversarono sulle redazioni calabresi che ne avevano parlato tutto il loro distacco con un lungo comunicato che variava (di poco) a seconda della testata che lo riceveva. Prendiamo quello spedito alla redazione di strettoweb.com dall'avvocato Giuseppe Caristena: «...in qualità di nipote del defunto Ferdinando Caristena, premesso che la circostanza dell'omicidio rattrista tutt'oggi noi famigliari, sebbene siano trascorsi tanti anni, e premesso pure che la mia famiglia tutta ripudia qualsiasi atteggiamento omofobo, è però doveroso precisare ed informare i lettori che la circostanza dell'omosessualità del mio defunto zio poggia esclusivamente sulle dichiarazioni di un soggetto (il Raso) ascoltato nel processo sull'omicidio, ma certo non portatore di verità assoluta; nonché su un chiacchiericcio di paese. Lo stesso procuratore Di Palma, intervistato, lo ha ammesso».

«Non sono emerse prove nel giudizio a conferma di quanto dichiarato dal Raso. Pertanto, se è giusto informare su fatti di cronaca, è altrettanto giusto non far passare per verità ciò che è verità per alcuni soltanto. Inoltre, c'è da rispettare il pensiero e la sensibilità dei famigliari di Ferdinando Caristena (compreso il sottoscritto), che, tra l'altro, sono venuti a conoscenza dell'intenzione del Sig. Klauss Davi solo attraverso i media. Va bene che oggi i social network hanno preso il sopravvento, ma il rispetto va sempre considerato, soprattutto quando si ha a che fare con tristi vicende come quella di specie. Non deve sottovalutarsi pure che dedicare una via a una persona scomparsa, per quanto lodevole come iniziativa, potrebbe collidere con la sensibilità e la discrezione dei famigliari sulla vicenda. Ad ogni buon conto, ad oggi nessuno ha voluto condividere certe intenzioni con la mia famiglia».



L'idea della via e i passi successivi

Questa lettera fa riferimento all'iniziativa immediatamente assunta da Davi: dedicare, nella Piana dove il potere delle cosche Molè e Piromalli si respira nell'aria, una via a Caristena.



La giunta comunale di Gioia Tauro, allora guidata dal sindaco Giuseppe Pedà, con la delibera n.183 del 9 dicembre 2016 deliberò di intitolare alla sua memoria una strada nel centro della città, all'epoca priva di denominazione, nelle immediate vicinanze dell'istituto scolastico San Filippo Neri.

Acquisito il parere della Deputazione di storia patria per la Calabria e della questura di Reggio Calabria, la prefettura autorizzò, con decreto del 16 novembre, l'intitolazione.



Siamo ai giorni nostri e alla toponomastica rinnovata alla presenza, tra gli altri, del prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari (che ha voluto fortemente l'iniziativa odierna).



La lettera del capo della procura di Reggio Calabria

Il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho il 27 ottobre ha spedito un lungo messaggio a Davi. Il testo della lettera è inequivocabile e ha il pregio di proiettare la riflessione sulla drammatica condizione in cui vive, soggiogata, la piana di Gioia Tauro: «Desidero manifestarti il mio convinto sostegno per l'iniziativa. La manifestazione nasce dal lodevole intento di ricordare chi è stato vittima della ‘ndrangheta e martire del pregiudizio.



La manifestazione è di straordinaria importanza perché si svolge a Gioia Tauro, ove è profondo il radicamento della ‘ndrangheta.



Sul porto di Gioia Tauro la ‘ndrangheta, che svolge un ruolo centrale nel traffico internazionale di cocaina, anche per i privilegiati rapporti con i cartelli colombiani, esercita un capillare e penetrante controllo: proprio da quel porto passa almeno la metà della cocaina importata in Italia. Nel porto di Gioia Tauro negli ultimi tre anni sono state sequestrate più di 4 tonnellate di cocaina. L'affare della cocaina coinvolge e arricchisce tutta la ‘ndrangheta.

La manifestazione, in Gioia Tauro, esprime l'affermazione dei principi costituzionali di libertà e di uguaglianza di tutti davanti alla legge, con riconoscimento di pari dignità sociale. È l'espressione della condanna del pregiudizio e, al tempo stesso, l'occasione per affermare in modo forte e chiaro che la libertà, in qualunque sua manifestazione, è incoercibile, non è comprimibile, è un diritto fondamentale che nessuno, né tanto meno la criminalità organizzata, potrà elidere dal codice genetico del cittadino democratico.



Manifestazioni come questa fanno memoria, ma, al tempo stesso, contrastano l'anticultura della sopraffazione, della violenza e dell'arroganza da qualunque parte venga.



I segnali che si colgono in Calabria verso il cambiamento sono univoci e ne è esempio eclatante anche questa importante celebrazione.

Nel salutarti, ti ringrazio per il tuo impegno sul territorio e per dare quotidianamente voce a questa terra».



La tensione sale

Mentre chi vive sul territorio testimonia il fastidio della cultura mafiosa all'evento odierno, poche ore fa l'avvocato Lucio Dattola, presidente del comitato Arcigay di Reggio Calabria “I due mari”, ha parlato ai microfoni di Gaynews: «Ferdinando Caristena da oggi non rappresenta l'amore gay, ma rappresenta la libertà di amare in un mondo in cui non esiste alcun tipo di libertà. Questa intitolazione, in un momento in cui ancora la Regione Calabria tentenna rispetto alla legge di contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere, è l'ennesima conferma della necessità di un cambiamento sociale e politico, che prenda le mosse dalla base, da tutti quei calabresi che non hanno consentito a regole 'ndranghetiste, a pregiudizi e convenzioni sociali di offendere la propria dignità. È vero: Ferdinando Caristena conosceva bene le conseguenze che avrebbe subito, ma non ha mai rinunciato a essere se stesso».

Bene fa Davi a sottolineare che l'intitolazione di una via ad una vittima di pregiudizio (della quale non si fatica a prevedere la vandalizzazione) è un primato mondiale di cui la Calabria può vantarsi.

