Nuovi bonus sul lavoro e sulla casa: i test per capire che cosa conviene

La legge di bilancio per il 2018 ridisegna numerosi incentivi fiscali, in particolare quelli in materia di assunzione dei giovani e di lavori in casa. Alla luce di questi cambiamenti, Il Sole 24 Ore del lunedì propone due approfondimenti speciali per capire, in entrambi i casi, quali sono le formule più convenienti. Per il lavoro, vengono poste a confronto 9 tipologie di assunzioni agevolate, indicando per ciascuna il risparmio rispetto al costo-standard (non agevolato) di un lavoratore e illustrando caratteristiche e vincoli di ciascuna formula. Quanto agli interventi in casa, un vademecum spiega quali lavori conviene effettuare in questi ultimi due mesi dell'anno e quali, invece, programmare per il 2018 per sfruttare al mmeglio la nuova gamma di bonus.



La bussola per i professionisti, una guida in cinque puntate

Sono numerosi i fronti caldi che vedono impegnati i professionisti con il Fisco, soprattutto a causa dei cambiamenti continui introdotti dalle legislazione. Da lunedì fino a venerdì, Il Sole 24 Ore propone “La bussola per i professionisti”, una guida in cinque puntate per affrontare i temi fiscali di maggiore attualità operativa in questo momento. Nella prima puntata si parla del ricalcolo degli acconti: in primo piano le modifiche del 2017 e l'effetto sui versamenti del 30 novembre dei maxi e degli iperammortamenti.



Non profit: i nuovi risparmi fiscali per le donazioni

Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale incassano fin dal 1° gennaio 2018 alcune agevolazioni previste dal Codice del terzo settore. In primis il risparmio fiscale per le donazioni “generiche” e gli sconti su imposta di registro e bollo sui trasferimenti. Ne “L'esperto risponde” del Sole 24 Ore di lunedì 6 novembre tutte le novità e le istruzioni per l'uso.



Imprese italiane: la check-list per battere il rischio Brexit

Un'azienda italiana di abbigliamento che produce nel fare East e vende nella Ue e in Gran Bretagna come può evitare i contraccolpi di Brexit? E come può attrezzarsi una società farmaceutica che produce il principio attivo in Svizzera, il prodotto finito nella Ue e poi commercializza in Gran Bretagna? E ancora: che cosa può fare un'impresa della componentistica con approvvigionamento in Asia e lavorazione nel Regno Unito? Il rebus dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea comincia a tormentare le aziende italiane. Per rispondere a questi interrogativi suggerire alcuni percorsi a chi vuole giocare d'anticipo, Il Sole 24 Ore del lunedì propone una check-list con la quale verificare, passo per passo, i principali aspetti da mettere a fuoco nell'organizzazione aziendale in vista del divorzio di Londra.

