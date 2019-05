Ostia al voto sotto la pioggia, De Luca (Pd): «Seggi inaccessibili»

Ostia come la Sicilia, almeno nei numeri dell'affluenza. Alle 12 la percentuale degli elettori del Municipio X di Roma, quello del territorio di Ostia che si sono recati alle urne era del 10,89%, praticamente la stessa registrata sull'isola alla stessa ora (10,8%). A intralciare le operazioni di voto per l'elezione del minisindaco, che sono iniziate questa mattina alle 7 e proseguiranno fino alle 23 di questa sera (con eventuale ballottaggio domenica 19), le piogge violente che nel corso del pomeriggio si sono abbattute sul Lazio, e sul litorale in particolare, causando molti disagi ai cittadini.

Comitato De Luca: «Seggi inaccessibili per allagamenti»

Con una nota destinata a suscitare polemiche, il Comitato X Athos De Luca, in corsa per il Pd, ha descritto come «impraticabili» le strade del municipio dopo solo «un'ora di pioggia intensa», denunciando «allagamenti in ogni quartiere» che «impediscono alle persone di uscire di casa, di spostarsi e di raggiungere i seggi elettorali in molti dei quali è impossibile l'accesso». La nota chiude con la richiesta alla sindaca di Roma Virginia Raggi di «provvedere immediatamente ad intervenire per consentire ai cittadini di esercitare il diritto al voto». In risposta al comitato elettorale di De Luca il Campidoglio ha diffuso a sua volta una nota in cui ha confermato l'attivazione di squadre e mezzi delle Protezione Civile «per operare nelle aree più interessate da criticità: Prima Porta, Ostia, l'area dell' Aniene, Corcolle, l'area di Piana del Sole».

In corsa 9 candidati

Con circa 230 mila residenti, quanto una città di medie dimensioni, e oltre 185mila elettori, Ostia arriva all'appuntamento con le urne per scegliere il presidente e il Consiglio municipale dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. In corsa per la carica di minisindaco nove candidati. Per il M5s Giuliana Di Pillo, già delegata al litorale della sindaca di Roma Virginia Raggi. Il centrodestra schiera Monica Picca di FdI, supportata da Forza Italia, Noi con Salvini e Lista Marchini. Il Pd punta sull'ambientalista De Luca, già parlamentare e consigliere comunale. In corsa anche l'ex parroco Don Franco De Donno, sostenuto da Sinistra Italiana. A sinistra si presenta anche Eugenio Bellomo, sindacalista e già consigliere di Sel nel X Municipio. Per il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi è sceso in campo Giovanni Fiori. Casapound corre con Luca Marsella. Candidati anche l'avvocato Marco Lombardi (Noi del X Municipio) e il giornalista Andrea Bozzi (Coalizione per l'autonomia).

