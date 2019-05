Pensioni, oggi il tavolo tecnico Governo-sindacati

L'appuntamento, per il tavolo tecnico Governo-sindacati, è per questa mattina, alle ore 12, da considerarare un confronto preliminare in vista del decisivo incontro “politico”, fissato per il lunedì successivo, 13 novembre. All'ordine del giorno, le possibili deroghe e i ritocchi auspicati sia delle parti sociali che da alcuni partiti (con il Pd in prima fila) al meccanismo automatico di adeguamento dell'età pensionabile a 67 anni all'aumento della speranza di vita che scatterà nel 2019. Due round, quindi, per confrontarsi sui possibili margini di manovra per scongiurare quei cinque mesi in piu' (oggi l'età pensionabile è fissata a 66 e 7 mesi) che confermerebbe l'Italia come il paese Ue dove si va in pensione più tardi.

Governo studia ritocchi per lavori usuranti e gravosi

Nonostante le recenti aperture del Governo, la riunione di domani si preannuncia in salita. Nei giorni scorsi il premier Paolo Gentiloni e il titolare dell'Economia Padoan hanno infatti ribadito che «il principio di adeguamento dell'età resta confermato», delimitando la possibile area di intervento ad alcune correzioni. In particolare, Palazzo Chigi intende valutare la possibilità di bloccare lo scatto a 67 anni almeno per la platea dei cosiddetti lavori «gravosi» e per la categoria dei lavori «usuranti». Questa a platea potrebbe poi allargarsi e arrivare ad includere alcune categorie particolari, come ad esempio le donne con figli. Il governo però è in attesa di vedere quali emendamenti alla manovra il Parlamento presenterà. Considerando che le risorse sono limitate, Palazzo Chigi vuole insomma capire quanto costerà estendere eventualmente la platea. Il termine ultimo per i gruppi per presentare le proposte di modifica alla manovra è il 10 novembre.

Sindacati: rivedere meccanismo di calcolo dell'aspettativa di vita

Alla riunione, i sindacati puntano invece a mettere in discussione l'intero meccanismo di calcolo dell'aspettativa di vita che, aumentando (come ha certificato l'Istat appena qualche giorno fa), fa aumentare anche l'età pensionabile, ma se diminuisce non è previsto che l'età pensionabile si abbassi. Quindi chiederanno che in caso di abbassamento di aspettativa di vita, si abbassi anche l'età pensionabile. Inoltre i rappresentanti dei lavoratori vorrebbero che l'aspettativa di vita sia calcolata settore per settore, e che questo avvenga ogni anno e non solo ogni tre anni come adesso. Dal 2019 la legge prevede che si passi a due.

La posizione dei sindacati

«Per noi l'obiettivo ideale sarebbe un sistema pensionistico flessibile e volontario nel quale, a una certa età, se qualcuno non ce la fa più può mollare se invece è in buona salute, contento del suo lavoro può continuare», spiega alla vigilia il segretario confederale Domenico Proietti che domani rappresenterà la Uil. La leader della Cgil, Susanna Camusso, non nasconde il suo pessimismo sul confronto che non parte «sotto gli auspici migliori» perché «la stessa convocazione del tavolo tecnico si è dimenticata un po' di cose». Ossia «si è dimenticata che i temi da affrontare non sono esclusivamente quelli dell'aspettativa di vita ma per noi è altrettanto rilevante affrontare il tema della pensione per i giovani e delle prospettive. C'è un tema che riguarda la donne e il lavoro di cura», sottolinea Camusso.

