Corte dei conti, i magistrati «litigano» sul rinvio della pensione del presidente

I magistrati della Corte dei conti bocciano l’idea di allungare la presenza in servizio dei vertici della Corte dei conti. Detta così, sembrerebbe la classica battaglia, comune un po’ a tutte le categorie, per fermare l’aumento delle soglie previdenziali innescato dalle varie riforme delle pensioni. Ma nella magistratura le cose sono un po’ più complicate. In Corte dei conti il problema riguarda due figure specifiche: il presidente, Arturo Martucci di Scarfizzi, e il Procuratore generale, Claudio Galtieri.

Regole intricate

Da molti mesi sul filo dell’uscita per aver raggiunto i 70 anni di età che rappresentano il confine dell’attività nelle magistrature secondo la riforma del 2014. O, meglio, lo rappresenterebbero, perché la decisione assunta tre anni fa dal governo Renzi di abbassare da 75 a 70 anni il pensionamento dei magistrati ha prodotto più battaglie e proroghe che applicazioni effettive. Mentre sindacati e politica chiedono di non alzare l’età pensionabile, insomma, i magistrati spingono di solito in senso opposto.

L’ultima deroga, arrivata l’anno scorso con il decreto legge 168/2016, ha concesso un anno di tempo supplementare ai «titolari di funzioni direttive» in Cassazione, Consiglio di Stato, Avvocatura e Corte dei conti. Anche Martucci di Scarfizzi e Galtieri, entrambi del 1947, sono saliti sul ponte lanciato dalla proroga, che però termina a fine anno.



Il nuovo tentativo

Puntuale, allora, la macchina dei tentativi di rinvio si è rimessa in modo, e dopo alcuni tentativi a vuoto si è manifestata sotto forma di emendamenti al decreto fiscale ora in discussione al Senato. Ma l’associazione dei magistrati contabili non ci sta: l’idea di allungare la permanenza in sella dei vertici, scrive in un comunicato, «determinerebbe un palese e irragionevole disallineamento con le altre magistrature», oltre a cancellare il principio per cui «l’età di pensionamento deve essere rigorosamente prefissata, senza repentini mutamenti che lascino a fattori esterni e variabili un’eventuale prosecuzione della carriera».



L’altro correttivo in discussione

La proroga su misura fa litigare i magistrati contabili, insomma, ma la prova ulteriore del fatto che in gioco non è un’esigenza di “riposo” si incontra nel giudizio su un altro emendamento che sarà discusso nei prossimi giorni: quello che chiede di alzare da 70 a 72 anni l’età di uscita per tutti. Sul punto, i magistrati contabili si dicono «non contrari», a patto che le regole siano uguali per tutti e collegate a un ripensamento del massimale contributivo che penalizza la sorte previdenziale dei più giovani. Ma l’ipotesi di tornare indietro sull’età generale della pensione dei magistrati fa storcere il naso al ministero della Giustizia.

