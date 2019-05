Gentiloni a Camerino, «velocizzare le gare d’appalto post sisma»

«Qui, di fronte a molte fasce tricolori voglio dire che noi cercheremo di fare ancora meglio dell'impegno che abbiamo avuto in questi mesi. Nonostante la generosità dei volontari, della Protezione civile, delle istituzioni locali, le difficoltà rimangono, le ferite restano aperte». Per questo il lavoro deve «continuare» e «accelerare». È a Camerino il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università presso l'Auditorium Benedetto XIII.

Passi in avanti da leggi in approvazione

A partire dalle leggi che sono in approvazione oggi in Parlamento, viene dal premier assicurato ogni sforzo per ulteriori passi in avanti. «Li faremo nella velocizzazione delle procedure per le gare di appalto, in troppi casi abbiamo risorse disponibili ma strozzature burocratiche che rendono difficile un impiego rapido, faremo uno sforzo per mettere a disposizione ulteriori risorse per la ricostruzione delle strutture pubbliche nelle zone colpite dal sisma». In particolare nelle Marche si registrano ritardi nella consegna delle 1.857 casette richieste nei Comuni più colpiti dal terremoto. Ad oggi sono poco più di 200 le Sae assegnate agli sfollati, e di queste soltanto una decina fra Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. In segno di protesta oggi il sindaco di Visso ha disertato la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo camerte, mentre anche altri sindaci, compreso quello di Castelsantangelo sul Nera e di Monte Cavallo, non erano presenti nell'aula magna di Unicam.

Non accettiamo spopolamento

«Accettare lo spopolamento sarebbe rinunciare a un pezzo fondamentale dell'identità italiana», è il messaggio rassicurante che il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha voluto lanciare ai sindaci del Maceratese e agli studenti dell'Università di Camerino riuniti per la cerimonia di inaugurazione . «Noi stiamo lavorando non solo per fronteggiare un'emergenza, ma anche per mantenere e valorizzare i tratti caratteristici di un pezzo fondamentale dell'identità italiana: borghi, città, paesaggi» colpiti dal terremoto, che il premier conosce bene anche perché come ha ricordato qui affondano le radici della sua famiglia.

Orgoglioso delle 1.611 assunzioni tra ricercatori

Un passaggio ulteriore del suo discorso a docenti e studenti dell'Università di Camerino va all'impegno del Governo in favore della ricerca. «Stiamo incoraggiando l'estensione della no tax area, le incentivazioni per borse di studio e dottorati, incentivazioni ancora limitate, così come ancora limitate sono le misure per il diritto del personale docente e dei ricercatori ad avere retribuzioni più adeguate al lavoro prezioso che stanno facendo. Stiamo facendo i primi passi nella direzione giusta». Particolarmente «orgoglioso» si è detto il premier dell'inserimento nella legge di bilancio di 1.611 assunzioni di nuovi ricercatori. Sono loro per il presidente del Consiglio il futuro del Paese. Gentiloni ha sottolineato lo straordinario legame fra innovazione, tecnologia, scienza e radici culturali. «Come immaginiamo il lavoro di domani - si è chiesto - quello che gli studenti uscendo da Unicam dovranno affrontare? Come un lavoro nel quale la qualità del capitale umano è sempre più importante». Non un mondo che vede contrapposti «elite digitali cosmopolite e milioni di persone sottopagate». Orizzonte, questo, che «noi non vogliamo».

