Il M5S galvanizzato: Di Maio "disconosce" Renzi e vola a Washington

Con lo stop al confronto Tv con Matteo Renzi, che aveva chiesto lui stesso, Luigi Di Maio capitalizza subito in chiave nazionale il risultato siciliano disconoscendo la leadership e soprattutto la premiership del segretario Pd. Una mossa squisitamente politica, che sembra quasi studiata, a riprova del cambio di pelle del Movimento Cinque Stelle. «Il nostro competitor - afferma Di Maio - non è più Renzi o il Pd. Mi confronterò con la persona che sarà indicata come candidato premier da quel partito o quella coalizione». Dietro quella che gli avversari leggeranno come una straordinaria prova di arroganza o di estrema viltà c'è l'aria di festa grande che tira tra i Cinque Stelle, da Palermo a Roma, da Milano a Genova, gli assi nevralgici del M5S.

Vero: Giancarlo Cancelleri sembra perdere per un soffio il ruolo di governatore della Sicilia, ma nessuno nel M5S si straccia le vesti. Anzi: si brinda al fatto di essersi assestati, come lista, intorno al 30% (il doppio delle regionali del 2012, quasi triplicando il Pd e doppiando Forza Italia) e di essere confermati primo partito dell'Isola. «Da soli», ripetono in coro i big del Movimento. «Abbiamo raccolto tutto il voto di opinione».



Di Maio gioca subito in Sicilia la carta che sarà il leit motiv della campagna elettorale per le politiche: l’attacco alle «accozzaglie» di destra e di sinistra. Una carta che sarà rafforzata dagli inevitabili accordi, ufficiali o sottobanco, che Nello Musumeci dovrà stringere per governare, non avendo una maggioranza. Una carta che i tiramolla nel centrosinistra tra Pd, Mdp e Pisapia non fanno che alimentare.



Paradossalmente, la non vittoria di Cancelleri ha il vantaggio di esonerare i Cinque Stelle dalla difficoltà di dover costruire alleanze e allontana l’idea di possibili affinità elettive nell’Isola con Claudio Fava e la sinistra, che qualche imbarazzo a livello nazionale cominciavano a creare. Anche se l’ipotesi di liste civiche di appoggio o futuri apparentamenti, in ottica Rosatellum bis, si fa lentamente strada nel Movimento. «Ne sarebbe bastata una, insieme a un astensionismo inferiore - ragionano - perché Cancelleri ce la facesse».



La reazione di Di Maio è dunque quella di un Movimento galvanizzato (anche dal risultato di Ostia: si temeva alla vigilia un “effetto Raggi” molto più negativo), che rialza la testa confidando nelle elezioni della prossima primavera e sperando in un incarico dal presidente Mattarella. Di sicuro il vicepresidente della Camera incassa la conferma della sua leadership interna: quella siciliana è stata la sua prima campagna da capo politico del M5S, e non si può dire che si sia risparmiato. Nel fine settimana, come avevamo anticipato sul Sole 24 Ore a fine agosto, volerà a Washington per incontri al Congresso e al Dipartimento di Stato. Un viaggio che nessun aspirante pretendente a Palazzo Chigi può esimersi dal fare.

