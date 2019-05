Istat: da proroga superammortamento +0,1% investimenti. Abi: più crescita con Pir estesi

Entra nel vivo a Palazzo madama la sessione di Bilancio 2018. Davanti alle commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera sono sfilati oggi i rappresentanti di Istat e Abi, inaugurtando una miniserie di audizioni preliminari. Dal presidente Istat, Giorgio Alleva, è arrivata così la conferma dell'andamento positivo del mercato del lavoro nel 2017, con attese positive sull'evoluzione per l'ultimo trimestre dell'anno «per tutti i settori, ad eccezione di quello delle costruzioni». Buone notizie anche sul fronte del Pil: a ottobre l'indicatore anticipatore registra «una variazione marcatamente positiva, suggerendo la prosecuzione degli attuali ritmi crescita».

Nel 2018 +0,1% investimenti da bonus macchinari e software

Secondo le stime dell'Istituto, la proroga del superammortamento prevista dalla manovra, anche se al 130% anziché il 140%, porterà un aumento dello 0,1% degli investimenti totali in macchinari, «come conseguenza di una dinamica più sostenuta sia degli investimenti in macchinari sia di quelli in proprietà intellettuale (+0,3 punti percentuali per entrambe le componenti)». La platea potenziale dei beneficiari supera secondo l'Istat il 24% delle imprese mentre «l'incapienza riguarda il 25% delle imprese potenzialmente beneficiarie. La quota dello sgravio momentaneamente perso per incapienza è parti al 53%». L'impatto dell'incentivo rimane maggiore «al crescere della dimensione dell'impresa».

Aspettativa vita e pensioni, non praticabile distinzione tra lavori

Sul nodo dell'innalzamento automatico dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita, con il Governo propenso ad allargare solo la platea dei cosiddetti lavori gravosi e usuranti ma in attesa di capire l'impatto sul tema degli emendamenti alla legge di Bilancio, Valeria Buratti, della Direzione centrale per le statistiche sociali dell'Istat ha invece chiarito che al momento «non abbiamo un quadro praticabile» che consenta di classificare l'aspettativa di vita per i diversi lavori. Per farlo occorre un «progetto ad hoc» che richiede tempo e risorse, cosa che rende la strada della differenziazione difficile da praticare nel breve periodo. In altre parole, per valutare eventuali esclusioni dallo scatto automatico dell'età pensionabile , ha chiarito Alleva, «non basta stabilire le categorie, bisogna valutare anche i percorsi lavorativi». Nel 2016, si legge nel documento consegnato alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, si sono registrati 615mila decessi (-5% rispetto al 2015). Nonostante il calo del tasso di mortalità, il 2016 rappresenta il secondo anno per numero assoluto di decessi dal secondo dopoguerra. Il fenomeno, osserva l'Istat nel testo, «è del tutto atteso in un contesto come quello italiano in cui le persone tendono a vivere più a lungo e vi è un'ampia popolazione di anziani, fisiologicamente più esposti al rischio di morte».

Abi: rendere strutturali misure per uscite da settore bancario

Pensioni e previdenza sono state centrali anche nell’audizione dell’Associazione bancaria italiana, che promuove la manovra perchè risulta, «nel complesso, funzionale a stimolare un maggior contributo della domanda interna» sia in termini di consumi che di investimenti. Tra le misure “promosse” dall’Abi spicca l’allargamento dei Pir al settore immobiliare, «elemento di propulsione dell'economia» in un settore «fondamentale per la crescita del Paese». l Dg Giovanni Sabatini ha quindi chiesto di rendere strutturali le misure relative a riscatto e ricongiunzione nel settore bancario, implemenntando il ddl Bilancio «con disposizioni utili ad agevolare la flessibilità in uscita dei lavoratori prossimi alla pensione e il ricambio generazionale senza oneri per la finanza pubblica». Per l’Abi, la misure previste dalla manovra (possibilità del riscatto e della ricongiunzione di periodi contributivi, limitatamente agli anni 2016-2019, attraverso i Fondi di solidarietà del credito ordinario e cooperativo, con oneri a carico delle aziende interessate) risultano « aderenti ai delicati processi di ristrutturazione e riorganizzazione in atto in ambito bancario», e non comportano oneri per la finanza pubblica.

Ridurre costo indetraibilità Iva per istituti di credito

Dall’Abi è arrivata anche la sollecitazione al Parlamento di introdurre un meccanismo per ridurre il costo dell'indetraibilità dell'Iva per il settore bancario. L’ipotesi di lavoro avanzata da Sabatini prevede «una maggiore detraibilità Iva dal reddito d'impresa e di ribilanciare gli svantaggi introducendo un fattore di correzione». , sottolinenado come l?Iva di gruppo «sanerà questo inconveniente solo a partire dal 2019, senza però risolvere il problema dei costi» che ha «ricadute negative» soprattutto in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale ed esternalizzazione dei servizi. L'Abi ha inoltre proposto la conferma del regime fiscale speciale per le compravendite immobiliari con l'imposta di registro ridotta alla misura fissa di euro 200 (cui quale si aggiungevano l'imposta ipotecaria e quella catastale anch'esse dovute nella stessa misura fissa di euro 200 ciascuna). «Per continuare il percorso di rilancio del mercato delle cessioni di immobili oggetto di esecuzioni o di procedure concorsuali sarebbe utile - ha fatto rilevare Sabatini - ripristinare tale regime senza la reintroduzione di vincoli di carattere temporale, in modo da renderlo permanente».

