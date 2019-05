Musumeci: «Voglio essere e sarò il presidente di tutti i siciliani»

«Voglio essere e sarò il presidente di tutti siciliani». A parlare è Nello Musumeci, arrivato al comitato elettorale al termine di una lunga giornata, estenuante. Arriva quando il risultato è ormai certo anche se non definitivo. Un intervento a tratti commosso ma da presidente e rapresentante di tutti i siciliani: «Voglio essere il presidente di chi ha ritenuto di sostenermi e di votarmi - dice - e di chi ha ritenuto di votare altri candidati o di non partecipare al voto». Ricorda che «questo è un risultato di rilevanza nazionale: il centrodestra si ricompone e apre la strada a un appuntamento politico importante che nella prossima primavera dovrà dare all'Italia un governo degno di questo nome».

Dobbiamo restituire alla politica credibilità

È commosso Musumeci, lo si vede e lo si capisce chiaramente quando dice: «Non posso essere contento, non posso festeggiare. Penso al mio figlio», morto qualche anno fa. Un discorso programmatico chiaro quello di Musumeci: ridare credibilità alla regione siciliana: « Il primo compito - dice -: è di recuperare oltre il 50% dei siciliani che ha deciso di non andare a votare. Dobbiamo restituire alla politica credibilità e autorevolezza. Un sondaggio di alcune ore fa dice in maniera disarmante che soltanto il 12% dei siciliani non ha fiducia nella Regione. È un dato preoccupante che deve far riflettere tutte le forze politiche. Quello che è accaduto negli ultimi tempi - continua Musumeci - ha provocato una caduta di credibilità e noi con la buona politica abbiamo il dovere di recuperare una larga fascia di siciliani».

La forza del centrodestra unito

Un passaggio poi sulla campagna elettorale, su questo impegno che ha mobilitato il centrodestra unito e un’unica candidatura annunciando sin da subito che tra cinque anni «lascerò» restituendo una terra migliore e un appello subito: «Basta con il linguaggio violento, basta con la delegittimazione dell’avversario. La campagna elettorale è finita». «È stata una campagna elettorale dura, difficile, tutta in salita - ha detto Musumeci - come sappiamo, avvelenata da alcune cadute di stile. Avverto per intero il peso di una grande responsabilità. Non mi nascondo le difficoltà che incontrerò lungo il percorso la stagione più difficile nei 70 anni di autonomia. Con l’aiuto delle forze politiche della coalizione delle forze di centrodestra che ringrazio di avermi designato come candidato unitario di una coalizione che siamo riusciti a mettere in piedi dopo otto anni».

Far rinascere la Sicilia

E poi un appello: far rinascere la Sicilia «con l’aiuto delle forze politiche in parlamento - dice il neopresidente - con il sostegno responsabile della maggioranza e di tutte le forze anche dell’opposizione. Dobbiamo scrivere tutti una nuova pagina di questa Sicilia. Terra amara - osserva Musumeci -, rassegnata e che Verga ha voluto descrivere come la terra dei vinti. La Sicilia con l’impegno di tutti non debba più essere un’isola da raccontare ma un’isola da vivere. Un’isola con tante straordinarie potenzialità. Non dobbiamo inseguire uno sterile rivendicazionismo - aggiunge - ma la consapevolezza che prima di chiedere aiuto agli altri dobbiamo essere convinti noi che questa terra ce la può fare. Dobbiamo convertire i rassegnati. Alimentare la fiamma della speranza».

«Voglio dedicare questa vittoria ai miei tre figli - dice Musumeci, che è stato interrotto più volte dagli applausi dei militanti - e ai figli di tutti i siciliani. Perché lo sforzo sarà fatto per loro esclusivamente per loro. I nostri ragazzi hanno diritto a credere in un futuro migliore».

Impegno antimafia

Quindi un passaggio sulla lotta alla mafia: «L’impegno antimafia - dice - non è un obiettivo programmatico, ma un prerequisito da cui non ci siamo allontanati. L’impegno antimafia non può essere solo l’impegno del mio governo ma l’impegno di tutti i siciliani. Assodato questo prerequisito abbiamo il dovere di lavorare per la rinascita di questa terra». E ancora un passaggio sul Mezzogiorno, la Sicilia e il rapporto con il resto del Paese: «A chi dall’alto ci guarda con aria di sufficienza dobbiamo dire che crediamo davvero all’Unità d’Italia ma l’Unità si realizza solo se il Sud smette di arrancare».

© Riproduzione riservata