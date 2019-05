Scotland (Legg Mason): «Il Bund? Dovrebbe rendere il 2%. E il BTP 3,5%. I rendimenti sono distorti dal QE»

Francis Scotland, Head of Global Macro Research di Brandywine Global è costernato dai rendimenti troppo bassi sui mercati del reddito fisso nei Paesi con economie avanzate, e lamenta in questa intervista con IlSole24Ore l’impatto distorsivo del QE sulla struttura del mercato mondiale dei bond: il rischio che non è più remunerato adeguatamente. Scotland si trova a Milano oggi per il Fixed Income Day organizzato da Legg Mason (750 miliardi di dollari in gestione).

Come valuta il rischio-Italia? L’Italia cresce meglio del previsto e il debito/Pil è in calo ma fino a che punto le prossime elezioni terranno alto il rischio politico?

Francis Scotland, Head of Global Macro Research di Brandywine Global (Gruppo Legg Mason)

L’Italia va posta nel contesto di una forte crescita in Europa, un’economia così vigorosa non si vedeva da anni. Ma i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono inferiori a quelli dei Treasuries americani, i BTp rendono poco, e più in generale i rendimenti dei bond europei sono eccessivamente bassi e molti mercati europei sono dominati dai rendimenti negativi. Tutto questo è stato causato dall’impatto distorsivo del QE della Bce.

E quanto dovrebbe rendere, allora, un BTp decennale che proprio in questi giorni è sceso sotto l’1,80% e ieri orbitava attorno all’1,78%?

L’Italia sta crescendo meglio del previsto ma si trova in una situazione difficile: ha perso competitività ma non ha fatto progressi sul costo del lavoro. Non potendo svalutare, la pressione è tutta interna sui salari. Detto questo, e nonostante la crescita, un BTp che rende meno dei Treasuries Usa non è appetibile. Mettiamola così: il BTp è ancorato al Bund e il Bund, tra crescita e inflazione, dovrebbe rendere almeno il 2-2,5% (ieri lo 0,33% ndr.). Di conseguenza il BTp dovrebbe offrire un rendimento almeno al 3,5%.

Cosa può muovere lo spread BTp/Bund?

Il mercato non sta più prezzando la possibilità che l’Italia possa uscire dall’euro. Se questo rischio dovesse tornare, e aumentare, lo spread si amplierebbe molto.

Perchè i prezzi dei titoli di Stato negli Usa e in Europa non scendono? E’ una bolla?

Ci possono essere almeno tre motivi, a mio avviso, per questo. Per prima cosa, i mercati si interrogano sulla crescita nominale degli Usa, se si rafforzerà oppure no. Un secondo motivo è il processo di normalizzazione avviato dalla Federal Reserve, che resta prudente. Infine, la Bce e la Banca del Giappone con il QE stanno distorcendo totalmente la struttura dei mercati dei bond in tutto il mondo. La Bce nei giorni scorsi ha annunciato una forward guidance molto, molto espansiva: i tassi non saliranno per anni, nonostante il buon livello di crescita.

E un investitore istituzionale specializzato nel fixed income, come nel suo caso, che cosa può fare in questo strano mondo?

I fondi pensione e le compagnie di assicurazione sono costretti a fare il matching tra passività e attività e devono allungare la durata finanziaria in portafoglio. Noi non abbiamo duration in Europa e in Giappone, non ci esponiamo alle lunghe durate. E la duration nella nostra esposizionenegli Usa è corta. Preferiamo in questo momento i bond dei Paesi emergenti perchè è in atto un trend di convergenza, tra i bond dei Paesi in via di sviluppo e quelli delle economie avanzate. Il premio a rischio degli emergenti si muove come i mercati azionari e noi abbiamo colto dei profitti proprio con la duration nei Paesi con economie in via di sviluppo. Ma insisto: il livello dei rendimenti dei bond e la crescita dell’economia globale sono disconnessi. Oltre il 70% dei titoli di Stato tedeschi in circolazione ha un rendimento negativo.

Investire negli high yield bonds: è una buona idea?

Una volta lo era, ma oramai rendono troppo poco. I junk bond europei spesso rendono meno dei Treasuries Usa: un investitore razionalmente non può acquistare high yield bonds a questi livelli.

E in prospettiva?

Prevediamo che la crescita resti solida e continui. In questo momento tutti i Paesi Ocse sono in crescita e questo non accadeva dal 2008. E il numero dei Paesi in crescita nel mondo è elevatissimo, era un ventennio che questo non accadeva. Inoltre le politiche di stimolo fiscale che sono state annunciate di recente in Europa, con programmi che prevedono tagli delle tasse - soprattutto societarie- in Francia, Germania, Olanda, Belgio, Regno Unito e Paesi scandinavi contribuiranno a rafforzare la crescita. La crescita è un toccasana, risolve molti problemi.

Qual è il pericolo che teme di più, guardando avanti?

La riduzione del bilancio della Federal Reserve può diventare una fonte di preoccupazione. Quando le quantità dei titoli in scadenza non reinvestiti salirà, allora i mercati potrebbero essere colti di sorpresa da una politica più restrittiva di quanto atteso. Il tightening arriva anche con il ridimensionamento del bilancio della Fed.

