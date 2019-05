Il Forum delle Pmi mette in rete i successi

La Future Business Survey, l’indagine nata dalla collaborazione tra Facebook, l’Ocse e la Banca Mondiale nel settembre 2016 per fornire nuove fonti di informazioni sulle piccole e medie imprese digitali, è solo uno degli strumenti che Facebook ha messo in campo per aiutare le imprese e supportarne lo sviluppo. Iniziative mirate riguardano, ad esempio, la formazione, snodo fondamentale per cogliere le opportunità del futuro.

“Boost your business” è un progetto formativo promosso e organizzato in diversi Paesi europei per educare le Pmi all’uso dei social media. L’ultimo Boost your business si è tenuto a Perugia lo scorso aprile in collaborazione con i giovani di Confcommercio Umbria e si è focalizzato su come Facebook poteva favorire la ripresa economica del territorio umbro, che, a seguito del terremoto, ha subìto le conseguenze di una comunicazione fuorviante, che ha minato l’operatività di molte realtà imprenditoriali.

“#SheMeansBusiness” è un programma globale che Facebook ha già lanciato in diversi Paesi con lo scopo di formare e ispirare le donne imprenditrici sui vari aspetti della gestione di un’impresa, con particolare attenzione all’utilizzo di Facebook e Instagram come piattaforme per lo sviluppo del business. Ad oggi, più di 15 Paesi hanno lanciato l’iniziativa #SheMeansBusiness e il programma ha formato attraverso eventi oltre 8mila imprenditrici donna e più di 50mila donne attraverso programmi Online e Live. In Italia, dove il 39% delle piccole imprese con la pagina Facebook è di proprietà di donne, sarà lanciato a breve.

Il “Forum delle Pmi” rappresenta una piattaforma di ascolto per le piccole e medie imprese italiane, finalizzata a raccogliere risultati e suggerimenti per aggiornare in modo sempre più efficace le soluzioni offerte da Facebook. Lanciato ad aprile 2017, il primo Forum delle Pmi italiano ha visto la partecipazione di 16 imprenditori provenienti da diverse città italiane e con obiettivi di business molto variegati. Grazie agli strumenti di advertising della piattaforma, gli imprenditori hanno sviluppato il proprio business online raggiungendo risultati altamente competitivi. Il Forum si riunisce almeno due volte nel corso dell’anno, in modo da discutere di progressi, soluzioni, idee e nuove sfide di business insieme ai team di Facebook e Instagram. Dal Future Business Survey emerge, tra le altre cose, infatti, che le connessioni sono fondamentali: il 42% delle Pmi ritiene che l’apprendimento reciproco sia uno dei principali modi attraverso cui trarre informazioni e apprendere nuovi metodi per stabilirsi nel nuovo mercato mobile, secondo solo alle ricerche online (75%). Quando le imprese si connettono e apprendono le une dalle altre risultano più fiduciose e sicure. Circa la metà (47%) delle imprese che sono fiduciose sul futuro economico stanno imparando da altre imprese, a differenza di più dei due terzi (70%) delle imprese che non hanno espresso fiducia sul futuro economico.

