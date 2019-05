Le famiglie spendono sempre di più in cinema, teatro, viaggi e musei

Le spese familiari in cultura e ricreazione tornano ai livelli di inizio della crisi economica: nel 2016 hanno, infatti, toccato quota 68,4 miliardi di euro , in linea con il 2012, anno dopo il quale si registrò una vertiginosa caduta a 63,9 miliardi. Dal 2014, poi, i consumi culturali hanno ripreso a crescere e l’anno scorso hanno segnato un 1,7% in più rispetto al 2015. Lo evidenzia il rapporto di Federculture (la federazione delle aziende culturali) presentato a Roma e dove si sottolinea che l’incremento delle risorse familiari destinate alla cultura è superiore a quello per i consumi generali, pari, tra il 2015 e il 2016, all’1,5 per cento.



Si spende di più al Nord

In particolare, l’anno scorso le famiglie italiane hanno speso 29 miliardi di euro (ovvero, il 42,5% degli esborsi totali dedicati alla cultura) per i servizi culturali e ricreativi - che significa musei, cinema, teatri e musica - con un balzo del 4,8% rispetto all’anno prima. La spesa media mensile è stata di poco più di 130 euro, con rilevanti differenze geografiche: al Nord, infatti, si arriva a 160 euro, al Centro a 129, al Sud si scende a 90 e nelle isole a 80.

Al di sotto della media europea

Nel dettaglio, è nel Trentino Alto Adige che la famiglia spende di più in cultura, con 209 euro al mese, seguita dalla Lombardia (177 euro) e dall’Emilia Romagna (166 euro). È, invece, il Molise la regione dove le uscite culturali mensili si contraggono di più (una media di 59 euro al mese). Nonostante la ripresa, la spesa culturale della famiglia italiana, che nel 2016 si è attestata al 6,7% della spesa totale, è però ancora al di sotto della media europea, che è dell’8,5 per cento.



Si legge di meno

Al contrario degli altri settori, la lettura continua a soffrire. Gli italiani che nel 2016 hanno letto per piacere (dunque, non per lavoro o per dovere scolastico) almeno un libro l’anno, sono il 40,5% sul totale della popolazione al di sopra dei sei anni (era il 42% nel 2015). Un dato che segnala anche un altro fenomeno, quello dell’aumento di persone che nel 2016 sono state escluse dalla vita culturale: sono state il 37,4 per cento. La mancata partecipazione agli eventi culturali è strettamente legata al reddito: il rapporto di Federculture sottolinea come nelle famiglie più povere l’esclusione della vita culturale salga al 55%, con punte del 70% nei nuclei con stranieri residenti al Sud e nelle isole.

Franceschini: «Scelte irreversibili»

«Questa ripresa - ha commentato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini - coincide con la fine della stagione dei continui tagli ai bilanci del ministero. Le scelte culturali hanno riconquistato la centralità nella strategia di crescita del Paese e anche a livello internazionale l’Italia della cultura ha guadagnato un ruolo di primo piano. Per questo e per il fatto che diverse riforme varate in questi anni sono passate in Parlamento con una maggioranza più larga di quella governativa, sono convinto che molti degli interventi che abbiamo realizzato siano irreveresibili».

© Riproduzione riservata