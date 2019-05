Manovra, per l’Anci a rischio equilibri su parte corrente

«Gli oneri per il rinnovo dei contratti del personale, gli effetti restrittivi della nuova contabilità, l'alto costo del debito, il prolungato congelamento dell'autonomia tributaria locale ed il progressivo avvio della perequazione, sono i principali elementi che concorrono a determinare una forte sofferenza negli equilibri finanziari di parte corrente, sui quali chiediamo soluzioni coerenti». È quanto è tornato a sottolineare a nome dell'Anci il presidente Antonio Decaro nel corso dell'audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato dedicata alla legge di bilancio. Per questa ragione, l'associazione dei Comuni chiede di «accompagnare la crescita degli investimenti con ulteriori misure: spazi finanziari aggiuntivi e semplificazione di alcune regole contabili che ostacolano o impediscono l'utilizzo degli accantonamenti».

Serve stabilizzazione fondo Imu-Tasi

Il fondo Imu-Tasi, essenziale per i bilanci di circa 1.800 enti, «continua ad essere assegnato anno per anno e deve invece essere stabilizzato». Come ha spiegato Decaro nel corso dell'audizione il fondo «ristora il maggior gettito che i Comuni incassavano con l'Imu 2013, poi abbattuto con i vincoli introdotti insieme alla Tasi. Dai 625 milioni del 2014 si è via via passati ad appena 300 nel 2017, confermati per il 2018 dal Ddl Bilancio». Necessario quindi «stabilizzare queste risorse rendendole inoltre valide ai fini dei saldi di pareggio di bilancio».

Estendere strumenti su debito

È opportuno prevedere l'estensione ai Comuni e alle Città metropolitane degli strumenti utilizzati per la ristrutturazione del debito regionale, come è stato fatto con il Dl 66/2014. Lo ha sottolineato l'Anci nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, segnalando che al momento «la situazione di fondo dei bilanci delle Città metropolitane - fortemente provati dalla prolungata sofferenza finanziaria dell'intero comparto ex-province - risulta essere molto provata nonostante la sostanziale sterilizzazione dei tagli incrementali 2016 e 2017». Le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario hanno subito tagli secondo quanto riferito per quasi 1 miliardo nel periodo 2010-2016, con una sforbiciata, rispetto alla spesa corrente preesistente del 39%, con punte del 60%.

