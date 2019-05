Padoan su coperture Npl: «Bce va oltre limiti poteri supervisione»

Crediti in sofferenza e Addendum Bce sui livelli minimi di accantonamento delle banche per le esposizioni deteriorate sotto i riflettori dell'Ecofin, il Consiglio Economia e finanza dell'Unione europea riunito oggi a Bruxelles. All'Eurogruppo, ha spiegato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, in conferenza stmpa, «ho ufficializzato la posizione critica dell'Italia sul metodo e sul merito», perché l'Addendum, sottoposto a consultazione fino all’8 dicembre, «va oltre i limiti istituzionalmente definiti dall'azione» della Bce per la Sorveglianza bancaria unica in materia di vigilanza. Giudica in modo negativo le le nuove regole sui Npl allo studio della Bce anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che a margine dell'assemblea di Confindustria ha invitato i regolatori europei a «stare attenti», perchè «non possiamo fare regole che prescindono dagli effetti sull'economia reale, che sono antitetiche alla politica della Bce». Non tenere conto di questi fattori, ha precisato Boccia, «comporterebbe un arretramento dell'economia reale, non solo in Italia ma in Europa».

Rischi di forzatura legale nell’Addendum Bce

Nell’analisi del ministro dell’Economia, l'Addendum proposto dall'Eurotower prefigura «un vincolo generalizzato per il sistema bancario nella gestione dei “non performing loans” mentre questa dovrebbe riguardare casi singoli, banca per banca: pensiamo ci sia dal punto di vista legale qualche forzatura». I dubbi dell'Italia riguardano anche il fatto che l'Addendum sembra occuparsi anche di «stock di sofferenze e non solo della gestione dei nuovi crediti che possono trasformarsi in sofferenze, un fatto che sarebbe fonte di preoccupazione».

L'Italia «prima interessata» a ridurre gli stock di Npl

Il ministro ha però garantito all'Eurogruppo che l'Italia «è la prima interessata a ridurre gli stock», un processo già in corso grazie alle iniziative di varie banche e con gli strumenti introdotti dal Governo in questi anni. «Tutto ciò sta dando risposte anche grazie al ciclo economico. Noi siamo a favore dell'aggredire questo problema che impedisce alle banche di fare attività di prestatori, ma va fatto in tempi ragionevoli che evitino di generare nuove fragilità», ha aggiunto il ministro. Parlando della gestione dei Npl da parte dei nostri istituti il ministro ha quindi sollecitato un «atteggiamento proattivo» da parte delle banche perché «tutto il sistema bancario italiano che deve tornare a dare pieno contributo alla crescita che stiamo attraversando».«Alcune banche hanno fatto prima di altre, non ho in mente nessuna banca specifica ma penso a tutto il sistema bancario italiano che deve tornare a dare pieno contributo alla crescita che stiamo attraversando», ha concluso.

Discussa semplificazione Fiscal Compact ma nessuna decisione

L'Eurogruppo, nella riunione in formato esteso a 27 Stati membri di ieri ha discusso del futuro dell'Unione economica e monetaria (Emu) e lo “stato dell’arte” delle regole fiscali, «cioè del fiscal compact». Padona ha spiegato che molti ministri presenti «hanno avanzato la necessità di semplificare le regole perché si sono complicate nel tempo». La riunione non ha preso alcuna decisione «come è ovvio attendersi», ha aggiunto Padoan, ma la Commissione Ue «ha annunciato che nell'Eurogruppo di dicembre presenterà un pacchetto di misure», in cui entreranno anche quelle di carattere generale. «Siamo in piena discussione sull'Emu», grazie all'andamento economico che consente di dare attenzione adesso a “temi più di fondo”. L'Italia, ha spiegato il ministro, sostiene l'agenda che vada a rafforzare l'Emu, l'Unione bancaria, ma che abbia anche strumenti per l'economia reale e per la stabilizzazione.

Ripresa si consolida, si può puntare a crescita stabile vicina a 2%

In serata, durante l'audizione sulla Legge di bilancio davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, Padoan ha detto che «La ripresa economica si sta consolidando. L'evoluzione del Pil risulta più robusta con una crescita che accelera e si può stimare attorno al 0,5 nel terzo trimestre». Il ministro ha quindi aggiunto che «nelle attuali condizioni il Paese può puntare a una crescita stabilmente più elevata, prossima al 2%», sottolineando che «raggiungere questo obiettivo» permetterebbe di ridurre la disoccupazione «agevolando la discesa del rapporto debito/Pil».



Giù debito, più margini nella prossima legislatura

La legge di Bilancio per il 2018, ha spiegato Padoan durante l'audizione, persegue tre obiettivi, «continuare il supporto sia alla ripresa ciclica sia alla crescita potenziale nel medio periodo, proseguire il sostegno fasce più deboli, meno abbienti e giovani, e proseguire consolidamento». Il ministro ha sottolineato che si registrerà anche una «flessione significativa e duratura del rapporto debito/Pil, si eviterà così di ridurre i margini di manovra della prossima legislatura».



Tagli di copertura non toccano enti locali

Padoan ha poi assicurato che le coperture della manovra, sul lato della spesa, prevedono «tagli ai ministeri e riprogrammazioni di spesa in conto capitale. Gli enti locali non hanno subito tagli». E ha spiegato che la legge di bilancio «rifinanzia investimenti per il 2018-33 con risorse aggiuntive per 38 miliardi nel periodo, di cui 5,4 nel prossimo triennio». Gli investimenti serviranno per una parte alla «messa in sicurezza edifici del territorio, per realizzare infrastrutture e per le attività di ricerca».

Reputazione Italia migliorata, spread in calo di 40 punti a ottobre

Ripercorrendo la strategia del Governo negli ultimi anni, il ministro dell'Economia ha detto che «l'economia è in ripresa, i conti sono più solidi e la reputazione internazionale è migliorata. Lo testimoniano l'upgrade di S&P e la caduta di 40 punti base dello spread a ottobre». La legge di bilancio «rifinanzia il fondo per la lotta alla povertà - ha detto ancora Padoan - e quello per le politiche alla famiglia: in totale nel 2018 le risorse ammonteranno 2 miliardi e 650 mila i nuclei che ne beneficeranno». E «oltre all'aumento della platea dei beneficiari - ha aggiunto - c'è anche l'aumento degli importi per chi già ne beneficiava». Parte delle risorse, «il 15%, andrà a rafforzare i servizi».

