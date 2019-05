Renzi: in Sicilia abbiamo perso. Premier? Sceglie il Parlamento

«Male, abbiamo perso. Non sono tra quelli che dicono: "Sono arrivato secondo ma son contento". Musumeci viene da una storia totalmente diversa dalla mia: gli dico onore a lui e in bocca al lupo, anche se non condivido una virgola del suo curriculum. Mi auguro che porti risultati». Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, commenta i risultati delle elezioni regionali siciliane durante l'intervista con Giovanni Floris a Di Martedì, su La 7. Renzi ha parlato del mancato confronto con il leader Cinquestelle Luigi Di Maio - «Non è serio, un premier non scappa» - e dei risultati del governo Pd: «L'elemento nuovo - ha detto - sono i 968mila posti di lavoro in più, di cui il 71% a tempo indeterminato. Io non mi accontento, vorrei un altro Jobs Act, con altri 986mila posti».

Di Maio: non serio, leader non scappa

«Mi dispiace che Di Maio non ci sia perché l'aveva chiesto lui ed invece ho capito che era una bufala di Gnocchi», ha detto Renzi . «Di Maio è come quel compagno di classe che ti dice 'ti aspetto fuori', poi suona la campanella, esci e non c'è nessuno», anzi «il nulla come direbbe Gnocchi. Non è un modo serio». «Di Maio è leader di un partito importante non deve scappare, potrebbe essere premier e quando sei premier non puoi provocare e poi scappare», ha detto ancora il segretario Pd. «A Di Maio - aggiunge - avrei chiesto perché Di Maio che è sempre in tv, su 25mila votazioni in Parlamento ha partecipato al 30 per cento delle votazioni in Aula, Giachetti ha l'86 per cento di presenze».

Di Maio, vediamo chi è più Casta,rinuncia a immunità

«Una delle caratteristiche dei Cinque stelle è stata votare contro la Casta» ha detto Renzi «e allora voglio fare una proposta a Di Maio: io non ho immunità parlamentare, vitalizio, immunità, lui sì. Di Maio ha fatto dichiarazioni nei miei confronti che vanno oltre la critica politica. Ha detto che sono un aguzzino e ho salvato le banche mandando sul lastrico migliaia di risparmiatori. Rinunci all'immunità parlamentare. Dica in pubblico che è disponibile a farlo. Vogliamo far vedere chi è più cittadino e chi è più Casta? Non scappare, rinuncia all'immunità».

Premier? Dibattito steriale, sceglie Parlamento

«Nel 2014, quando sono arrivato a Palazzo Chigi Obama in una telefonata mi ha detto 'farete la fine della Grecia se non cambiate'. Questa era la situazione» ha raccontato Renzi. Che sulle distanze con i leader di Mdp ha detto: «La scissione nel Pd c'è stata quando sono state lanciate le primarie, da noi il dialogo e la democrazia interna ci sono. Le scelte di chi è il leader non le prende un signore a

cena ad Arcore o un software privato ma il popolo straordinario delle primarie». E per il segretario il dibattito sul futuro premier «è una discussione sterile perché il potenziale premier lo decide il Parlamento e dico purtroppo, non essendo passata la riforma costituzionale... lo sceglie il presidente della Repubblica che dà un incarico».

D'Alema vuole mi dia fuoco? Un po' eccessivo

Per fare l'alleanza con il Pd «D'Alema mi dice che mi devo dare fuoco in piazza? Quale la sua proposta? Lo accontenterei, ma mi sembra un po' eccessivo. Pensi al suo partito...», ha detto Renzi.«Lì dove io sono non mi ci ha messo lei, D'Alema o

Bersani, ma non mi ci son messo da solo. Mi ci hanno messo due milioni di voti alle primarie», ha aggiunto.

Sondaggi? Abbiamo molto da recuperare. Paese non è stanco e deluso

I sondaggi danno il Pd al 26%? «È chiaro che abbiamo molto da recuperare su fette di persone o deluse che sono tante o incerte, che sono tantissime o astenute, sempre tante», ha ammesso Renzi, spiegando che «ci accusano di essere stati troppo amici di chi ha potere». Commentando quanto detto oggi dal presidente del Senato Grasso, Renzi dice di non credere che «il Paese sia stanco e deluso, c'è tanta bella gente che vuole mettersi in gioco». «Io da premier ho sbagliato nell'approccio», ha aggiunto, «quando ho sbagliato, sono andato

a casa io. Ma 26mila persone mi hanno detto "cambia idea"».

Si sono spolpati banche e tutti zitti, io no

«Penso che la vicenda delle banche sia uno della tante in cui le falsità che girano in rete hanno creato un'immagine falsata» ha detto poi l'ex premier. «Chi ha sbagliato deve pagare - ha continuato - il vicepresidente di Banca Etruria è stato commissariato da noi. Il punto è che voi parlate solo di Banca Etruria ma negli anni hanno spolpato le banche e tutti zitti, banchieri, giornalisti e politici. Se uno ha paura di stare contro le burocrazie ha gli scheletri nell'armadio, io non ne ho e voglio la verità».

Non ho ansia di tornare a Palazzo Chigi

«Non ho l'ansia di tornare a Palazzo Chigi» ha detto Renzi durante l'intervista con Floris. E quanto al fatto che «in tanti» gli dicono di andare avanti, «ce ne sono tanti e uno è Paolo Gentiloni che non è arrivato là per caso». L'ex premier resta «convinto che il Pd sarà il primo gruppo parlamentare».

(Al. Tr.)



© Riproduzione riservata