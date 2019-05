Nel 2016 investimenti esteri in Italia in ripresa: + 50%

Nel 2016 le imprese estere partecipate da imprese italiane (considerando sia le partecipazioni di controllo, sia quelle paritarie e minoritarie) sono state 35.684, frutto delle iniziative di 13.907 soggetti investitori, mentre le imprese italiane partecipate da imprese multinazionali estere sono 12.743, con l'intervento di 6.704 investitori esteri. È quanto emerge dal Rapporto Ice “Italia Multinazionale”, presentato questa mattina a Roma alla presenza del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto e del Presidente dell’Ice, Michele Scannavini.

Sull’internazionalizzazione l’Italia insegue i partner europei

L’Italia ha registrato nel 2016 una crescita degli investimenti esteri in entrata del 50%, raggiungendo i 29 mld di dollari e conquistando 5 posizioni nel ranking mondiale, dove è ora tredicesima. Nonostante una ripresa dei flussi di investimenti diretti esteri in uscita e in entrata a partire dal 2013, il report sottolinea che «il grado di internazionalizzazione, sia attiva che passiva, del Paese continua a essere di molto inferiore a quello dei suoi maggiori partner europei».

Divari elevati

Per quanto riguarda l'internazionalizzazione attiva dell’Italia, a fine 2016 il rapporto percentuale tra lo stock di Ide (investimenti diretti esteri) in uscita e prodotto interno lordo (Pil) era pari al 24,9%, valore inferiore alla metà della media UE-28 (55,5%) e dell’intera Europa (59,8), nonchè a quelli di Francia (51,1) e Regno Unito (54,9) e largamente inferiore anche a quelli di Spagna (41,9) e Germania (39,4 per cento). Anche sul lato degli investimenti dall’estero la posizione dell’Italia appare modesta, come riflesso della persistente bassa attrattività internazionale del Paese. Il rapporto tra stock di IDE in entrata e Pil (18,7 per cento nel 2016) rimane significativamente inferiore alle medie mondiale (35 per cento), dell'Europa (49,3 per cento) e dell’UE (46,7 per cento), nonché a quello dei principali competitors europei (Regno Unito 45,5 per cento, Spagna 45,2 per cento, Francia 28,3 per cento e Germania 22,2 per cento). L’indagine mette in evidenza che i divari con gli altri paesi europei rimangono elevati, pur avendo l’Italia sfortunatamente “beneficiato” di una significativa contrazione del Pil, ovvero del denominatore dell’indicatore considerato.

Rapporto tra stock di IDE e PIL nei principali paesi UE, 1990-2016



Anno Francia Germania Italia Regno Unito Spagna UE-28 Europa Mondo Stock di IDE in uscita / PIL (valori percentuali) 1990 9,4 19,4 5,1 19,4 2,9 13,1 13,4 10,0 1995 23,2 19,5 9,1 23,1 5,7 17,6 18,4 12,8 2000 26,7 24,7 14,8 57,4 21,6 31,5 32,9 21,8 2005 28,7 27,7 13,2 49,4 26,3 35,1 36,9 25,1 2006 35,4 32,8 16,1 54,5 34,5 41,4 43,8 29,0 2007 37,9 36,2 18,9 60,3 39,3 44,6 46,9 31,9 2008 31,8 31,6 18,4 56,3 36 41,6 43,8 25,0 2009 41,5 38,6 22,3 69,1 41,6 51,6 54,7 31,6 2010 44,2 39,9 23,1 69,4 45,5 53,8 57,6 31,6 2011 43,6 38,1 22,9 66,2 44,1 51,3 54,8 29,1 2012 47,4 44,3 25,5 63,8 47,6 53,6 57,8 30,5 2013 47,2 40,1 25,2 66 41,4 53 56,8 32,3 2014 45,5 35,6 22,8 56 38,2 48,5 51,9 31,3 2015 51,8 40,9 25,6 54,4 41,1 55,6 59,7 33,4 2016 51,1 39,4 24,9 54,9 41,9 55,5 59,8 34,6 Stock di IDE in entrata / PIL (valori percentuali 1990 8,2 14,2 5,1 18,7 12,3 11,5 11,5 9,6 1995 14,5 12 5,6 15,1 17,3 13,1 13,2 11,1 2000 13,4 24,1 10,7 26,9 26,2 24,6 24,6 21,4 2005 17,2 22,3 12,8 31,4 33,2 30,3 30,5 23,8 2006 21,2 26,6 16,1 38,7 36,5 36 36,5 27,1 2007 23,4 27,6 17,1 36,7 39,5 40,2 41,2 30,6 2008 19,2 20,9 13,7 31,7 35,8 34,6 35,7 23,9 2009 24 28,1 16,6 43,4 42,1 43,7 45,1 30,0 2010 23,8 27,9 15,4 44 43,8 43,3 45,3 30,4 2011 24,4 26,5 15,6 44,4 42,2 41,8 43,7 28,3 2012 25,4 30,4 18,1 54,4 48,2 45,8 48,1 30,2 2013 27,1 25,8 17,1 55,6 47 45,4 47,6 31,7 2014 24,6 21,9 16,4 54,2 44 42,3 44,5 31,5 2015 28,5 23,4 18,5 49,2 46,7 47,8 50,5 33,5 2016 28,3 22,2 18,7 45,5 45,2 46,7 49,3 35,0 Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD (2017)

Investimenti diretti alle economie avanzate vicino al massimo storico 2007

Gli investimenti diretti esteri mondiali, negli ultimi anni, sono cresciuti più di Pil ed export, diventando uno dei principali fattori trainanti della globalizzazione. Gli investimenti diretti alle economie avanzate sono tornati vicino al massimo storico del 2007 grazie soprattutto alle operazioni di M&A. Gli Stati Uniti si confermano il primo paese investitore all’estero nel 2016, con 299 miliardi di dollari, seguiti dalla Cina (183 mld) e dai Paesi Bassi (174 mld) mentre i flussi in uscita dall’Europa registrano una contrazione di oltre il 20 per cento, a causa degli andamenti negativi di Irlanda, Germania e dei paesi non Ue.



Usa principale paese di destinazione degli investimenti in entrata

Per quanto riguarda gli investimenti diretti esteri in entrata, gli Stati Uniti sono anche il principale paese di destinazione (391 mld di dollari), seguiti da Regno Unito (254 mld) e Cina (134 mld). In questo scenario si registra la ripresa dell’Italia, confermata da un +35% di nuovi progetti di investimento, per un numero complessivo di 181 (valore massimo del periodo post-crisi). Questo dato - sottolinea il report Ice - assume maggiore rilievo se si considera che nell’ultimo anno solo la Spagna, tra i grandi paesi dell’Europa occidentale, ha registrato una crescita (+33%), mentre Francia (-8%), Regno Unito (-12%) e Germania (-59%) hanno evidenziato cali più o meno ampi.

Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dai principali paesi UE, 1990-2016



Anno Francia Germania Italia Regno Unito Spagna UE-28 Europa Mondo Valori (miliardi USD) 1990 38 24 8 18 3 132 141 244 1995 16 39 6 44 5 158 173 357 2000 162 57 7 233 58 792 846 1.165 2005 68 75 39 89 42 568 650 841 2006 77 117 44 81 104 661 763 1.360 2007 111 169 96 336 137 1.216 1.288 2.177 2008 103 72 67 198 75 753 814 1.717 2009 101 69 21 29 13 347 395 1.102 2010 48 125 33 48 38 457 564 1.386 2011 51 78 54 96 41 493 560 1.576 2012 35 62 8 21 -4 407 467 1.388 2013 20 42 25 40 13 340 387 1.399 2014 50 100 26 -148 36 204 221 1.253 2015 44 93 20 -82 44 536 666 1.594 2016 57 35 23 -13 42 470 515 1.452 Incidenze percentuali 1990 15,7 9,9 3,1 7,4 1,1 54,2 57,8 100 1995 4,4 10,9 1,6 12,2 1,3 44,2 48,4 100 2000 13,9 4,9 0,6 20 5 67,9 72,6 100 2005 8,1 8,9 4,7 10,5 5 67,6 77,3 100 2006 5,6 8,6 3,2 6 7,7 48,6 56,1 100 2007 5,1 7,8 4,4 15,4 6,3 55,9 59,2 100 2008 6 4,2 3,9 11,5 4,4 43,8 47,4 100 2009 9,2 6,2 1,9 2,6 1,2 31,5 35,9 100 2010 3,5 9,1 2,4 3,5 2,7 33 40,7 100 2011 3,3 4,9 3,4 6,1 2,6 31,3 35,6 100 2012 2,6 4,5 0,6 1,5 -0,3 29,3 33,6 100 2013 1,5 3 1,8 2,9 0,9 24,3 27,6 100 2014 4 7,9 2,1 -11,8 2,9 16,3 17,7 100 2015 2,8 5,9 1,3 -5,2 2,8 33,6 41,8 100 2016 3,9 2,4 1,6 -0,9 2,9 32,4 35,4 100 Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD (2017)

