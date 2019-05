Sentenze tributarie pilotate: sotto inchiesta due procedimenti della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza

Ci sono giudici tributari, funzionari e commercialisti nel presunto «comitato d’affari» che avrebbe pilotato in Puglia le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionale e provinciale di Foggia, dietro la consegna di «mazzette». Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Bari, coordinata dalla Procura dauna, ha scoperto un sospetto «sistema» che avrebbe agevolato, dietro il pagamento tangenti, anche la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, che gestisce il noto nosocomio ecclesiastico di San Giovanni Rotondo.

Tangenti da 500 a 1.000 euro per sentenza

È quanto emerge dall’ordinanza con cui il gip di Foggia ha disposto l’arresto ai domiciliari, di 10 persone, tra le quali quattro giudici tributari: Giuseppe D’Avolio di Ischitella, Vito Merra di Cerignola e i foggiani Antonio Ventura e Antonio Cerase. Per altri tre è stato disposto il divieto di esercitare la professione di commercialista per 12 mesi. Iscritto al registro degli indagati il giudice ordinario Lorenzo Nicastro, ex pubblico ministero ed ex assessore con la Giunta di Nichi Vendola, attualmente giudice al Tribunale di Matera e relatore alla commissione tributaria di Foggia . Nei loro confronti sono ipotizzati, a vario titolo, i reati di corruzione in atti giudiziari, falso e truffa in concorso. Secondo il nucleo di polizia tributaria, al comando del colonnello Oriol De Luca, le «mazzette» variavano da 500 a 1.000 euro per sentenza ed erano versate dai commercialisti o da intermediari direttamente ai pubblici ufficiali.

Sentenze scritte dal personale amministrativo indagato

Stando agli atti, le sentenze della commissione tributaria erano direttamente scritte da personale amministrativo. Un particolare rivelato nell’interrogatorio di un dipendente della commissione, Nicola Cardellino. «Quando arrivava un nuovo cliente (...) mi recavo nello studio per concordare il da farsi (...) Quando viene da me la persona che vuole essere aiutata mi segnala la pratica, io prendo tempo per guardarla e studiarmi il fascicolo. Una volta capito che il contribuente può ottenere un provvedimento favorevole, o procedo prima all’assegnazione senza alcun criterio se non quello del collegio favorevole, oppure più raramente prima dell’assegnazione chiedo al giudice amico se vuole o può prendere in carico il fascicolo». L’indagato racconta che «in più occasioni per conto di questi giudici ho scritto personalmente i provvedimenti sia quelli per i quali avevo interesse sia quelli per i quali lo stesso giudice mi chiedeva un parere o un aiuto».

I due procedimenti d’interesse della Casa Sollievo della Sofferenza

In due occasione (nel 2013 e nel 2015) risultano presunte corruzioni per veicolare in favore della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo procedimenti tributari. Così si scopre che nel 2013 «Nicola Cardellino, segretario della sezione 25 della commissione tributaria di Foggia, riceveva indebitamente da Salvatore Cocomazzi, all’epoca capo reparto del contezioso presso l’Agenzia dell’Entrate di Manfredonia, la somma di 1.000 euro in cambio di rassicurazioni in ordine all’esito del giudizio favorevole all’appellante», la Fondazione. Altre 5mila 500 euro sarebbero state pagate illecitamente per «sensibilizzare» altri soggetti della commissione tributaria. Medesimo giro di tangenti ci sarebbe stato anche nel 2015: circa 1.500 euro sarebbero state date da Cardellino a Cocomazzi per agevolare Adriana Benigno, segretaria del giudice Lorenzo Nicastro, il quale le aveva affidato il fascicolo col presunto scopo di «deciderne e di redigere la relativa motivazione».

