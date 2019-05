Padoan: conti pubblici migliorano. Boccia: da Ue messaggio a partiti

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan sottolinea che i conti pubblici italiani migliorano e che «la confusione tra fatti e illazioni sta diventando insopportabile». Padoan manda in maniera indiretta un messaggio alla Commissione europea, in vista delle obiezioni sulla correzione al deficit strutturale che saranno formalizzate in una nuova lettera al paese. Il ministro ha partecipato questa mattina all’assemblea degli industriali a Salerno. All’incontro è intervenuto anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia: «Sul rispetto degli impegni di riduzione del deficit l’Ue più che al Governo ha inviato un messaggio ai partiti politici per la prossima campagna elettorale: “Attenzione a non fare politiche che aumentano il deficit per aumentare il debito”». A volte, ha ricordato Boccia nel suo intervento, l’Italia è incapace di raccontare quello che fa. Di qui il paragone con l’esperienza francese, dove «non hanno fatto niente e hanno Macron» mentre l’Italia, ha detto il leader degli imprenditori, ha fatto tanto e «cerca un Macron».

Padoan: finanza pubblica migliora

«La finanza (pubblica, ndr) sta migliorando e questo è un fatto - ha sottolineato Padoan -. La confusione tra fatti e illazioni sta diventando insopportabile». «Si sta chiudendo una legislatura che offrirà a quella che seguirà un quadro oggettivamente migliore in termini di crescita e finanza pubblica- ha aggiunto il ministro -. Noi non vogliamo nascondere niente a nessuno, il Paese sta migliorando». Il debito dell’Italia, ha ricordato il ministro - «a differenza di altri Paesi d’Europa si sta stabilizzando e sta cominciando a scendere» e questo, ha sottolineato, «è il vero punto di svolta sul piano finanziario». Padoan si è definito un ministro dell’Economia «stranamente ottimista»: ha invitato non «a compiacersi» dei risultati raggiunti ma a prenderli come «base di partenza per riprendere lo slancio».

Il ministro: sentiero stretto ma frutti su riduzione deficit

Nel suo intervento Padoan non ha comunque nascosto che «il sentiero stretto, che si sta allargando, del sostegno alla crescita unito al consolidamento dei conti pubblici è ancora lungo ma sta portando i frutti attesi in termini di riduzione del deficit». Ad oggi sono stati compiuti passi in avanti importanti, ha aggiunto, «ma il Paese può fare molto di più se continua nella strada intrapresa. C’è una strategia complessiva che fin ad ora ha dato risultati soddisfacenti che mette insieme il consolidamento della finanza pubblica e la crescita».

Il presidente di Confindustria: dalla Ue un messaggio ai partiti

«Sono due aspetti complementari - ha spiegato Boccia a margine dell’evento - uno, quello del Governo che dice che stiamo in una direzione di marcia di crescita oltre le aspettative, l’export cresce ed hanno ragione. L’altro alert dell’Europa che ci ricorda che l’economia, nonostante l’inversione di tendenza, è ancora fragile e abbiamo un debito pubblico rilevante», ha aggiunto. «Mi sembra più che un messaggio al governo un messaggio ai partiti per la prossima campagna elettorale attenzione a non fare politiche che aumentano il deficit per aumentare il debito - ha concluso - Questo è l’alert dell’Europa: continuare ad investire sulla crescita, e attenzione, abbiamo un grande debito pubblico e quindi questa è l’operazione verità che l’Europa ci chiede di fare».

Lavoro, grande piano di inclusione dei giovani

Boccia ha anche sottolineato che «occorre rimettere il lavoro al centro delle attenzioni del Paese e dare priorità ad un grande piano di inclusione giovani». «Non significa solo ridurre il divario tra giovani e società - ha continuato - ma significa far intervenire i nativi digitali nel mondo del lavoro e costruire un progetto di vita per i giovani, in particolare del Mezzogiorno».

Raddoppiare la dotazione di fondi per Its

«Occorre superare l’ansietà e mettere fiducia nel sistema - ha aggiunto il presidente degli industriali -questa è una politica interessante. Per esempio, non abbiamo ben compreso perché si mettono nel piatto 300 milioni di euro per le pensioni e non si riescano a trovare 5 milioni per raddoppiare la dotazione degli ITS che sono il futuro, la scuola, la formazione, sono i nostri giovani. Occorre in questo Paese una equità generazionale e noi lavoreremo anche per questo».





© Riproduzione riservata