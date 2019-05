Gentiloni: centro-sinistra sia largo e unito, stia insieme

La sinistra deve aspirare a essere larga, a essere unita. Ho molto apprezzato lo sforzo che Walter Veltroni ha fatto in questi mesi a spingere il centrosinistra, che quel qualcosa che va anche al di l della sinistra italiana, a stare insieme, uniti. Se pensiamo ai pericoli che ci circondano, li dobbiamo affrontare non contro qualcuno, ma insieme. Ci serve una sinistra consapevole, competente, capace di prendersi cura della societ. E ci serve ora, naturalmente. Paolo Gentiloni intervenuto nel tardo pomeriggio alla presentazione a Roma del libro di Walter Veltroni “Quando”.

L’identit deve essere un fondamento della sinistra

Secondo il premier, la sinistra non pu rinunciare a identit e valori. La sinistra non pu abitare questa epoca comportandosi come un’elite senza terra e radici, cosmopolita, digitale, che per non ha radicamento in un’identit, in un territorio - ha detto Gentiloni -. Non lasciamo l’identit ad altri. L’identit deve essere un fondamento della sinistra.

Il messaggio a Bruxelles: La crescita non dipende dalla situazione politica

Questa mattina il capo del Governo ha partecipato all’inaugurazione dell’ampliamento del polo industriale della Icr di Lodi. stata l’occasione per fare il punto sullo stato di salute dell’economia italiana. La stabilit e la crescita, ha sottolineato Gentiloni, non dipendono da questa o quella situazione politica, ma sono basate sulla capacit e sul lavoro. Il premier ha risposto in via indiretta alle perplessit espresse nei giorni scorsi dalla commissione Ue, attraverso il vicepresidente Jyrki Katainen, sulla salute dell’economia italiana che, stando al commissario europeo, non migliora. Un nuovo messaggio a Bruxelles, dopo quello lanciato ieri in occasione dell’inaugurazione a Roma dell’anno accademico dell’Universit Cattolica. Ora - aveva detto il premier - non siamo pi il fanalino di coda in Europa.

Il premier: alla Icr di Lodi investimenti giusti

Parlando nello specifico della Icr, il Presidente del Consiglio ha spiegato che quelli dell’azienda di cosmetici sono stati investimenti giusti, tanto che in due anni sono venuti due diversi premier. Gentiloni ha detto che si tratta di un esempio positivo di lavoro italiano, basato su un’impresa familiare. Lavoro italiano, ha poi aggiunto, che spesso si compone di elementi straordinariamente efficaci, tra questi il coraggio di una famiglia che fa impresa.

Azienda familiare che regge la competizione globale

Ogni tanto - ha sottolineato il premier - si pensa a quelle familiari come ad aziende che non hanno la capacit di reggere la competizione globale. La famiglia Martone (giunta alla terza generazione, ndr) ci dimostra esattamente il contrario. Di qui la conclusione del capo del Governo: necessario investire, innovare, scommette sulle qualit del territorio e del capitale umano con cui si lavora. Questa un esperienza esemplare per il coraggio della famiglia - ha concluso Gentiloni -. Dietro al successo delle nostre imprese c’ certamente chi ci mette il progetto, le idee, il finanziamento, ma poi c’ il lavoro, e noi dobbiamo dire grazie al lavoro. questo che rende l’Italia orgogliosa.

