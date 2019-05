«How to spend it» raddoppia ed è protagonista a Milano nei luoghi top

A novembre How to spend it raddoppia e diventa protagonista a Milano. Il magazine del lusso e lifestyle del Sole 24 Ore sarà nuovamente in edicola venerdì 17 novembre con un numero speciale interamente dedicato ai gioielli e alla creatività artigianale più estrema, una parata di stelle per vivere favole, sogni e voli di fantasia in attesa del Natale.

Non solo, How to spend it sale sul tetto di Milano con affissioni (in collaborazione con VG Pubblicità – Gruppo Maxima) sulla prestigiosa vetrina del San Babila Building abbinando il proprio marchio ad altre aziende che amano la testata e ne condividono il posizionamento alto, il linguaggio visivo e narrativo e il gusto per il savoir faire e l'arte e la ricerca creativa. Nel mese di novembre l'affissione di How to spend it ha valorizzato il mondo di Herno, l'unicità della pelletteria di Fontana Milano 1915 e le fragranze Mont Blanc. La nuova comunicazione, che proseguirà anche a dicembre con altre aziende, punta a consolidare il ponte commerciale e culturale tra il nostro Paese e il mercato del lusso, oggi così strategico.



Inoltre, per celebrare il rinnovo della partnership con il Financial Times - conferma della qualità e redditività dell'edizione italiana di How to Spend it curata dal Sole 24 Ore - e per valorizzare l'importanza della way of life italiana, il magazine abbraccia la città organizzando eventi nei luoghi più prestigiosi per far vivere ai propri lettori e ai suoi top clients “un'esperienza esclusiva.”

Nascono così gli eventi HOW TO EXPERIENCE: un format completamente nuovo di eventi organizzati all'interno di location scelte ogni volta ad hoc per l'occasione, con una forte componente esperienziale e un alto contenuto di scoperta. Riservati ad un pubblico selezionatissimo, estremamente profilato per target e interessi, si tratta di veri e propri momenti “custom made”, costruiti su misura, dedicati a ciò che vale la pena di essere vissuto, acquistato, apprezzato per usarlo al meglio delle sue potenzialità.



Ogni volta, il direttore di How to Spend it Nicoletta Polla-Mattiot intrattiene una conversazione-intervista con un personaggio unico e spiazzante, eccezionale nel mondo dell'arte, della musica, della creatività, che proprio come voce “fuori campo” e “fuori contesto” per la sua unicità ben si sposa con l'eccellenza del made in Italy e offre visioni e (pre)visioni impreviste, proprio come nella rubrica che How to Spend it pubblica tutti i mesi, ospitando un solo personaggio (filosofi, scienziati, compositori…) che regala le sue soluzioni per il futuro. HOW TO EXPERIENCE rappresenta quindi un modo innovativo ed emozionale per raccontare storie uniche e aziende uniche, esattamente come i lettori e i top clients di How To Spend it.

Sul fronte pubblicitario il magazine del Sole 24 Ore, dopo un grande lancio, ha confermato e consolidato in questi primi anni la sua posizione di punto di riferimento dei più importanti brand del mondo della moda e del lusso, tanto che i numeri di settembre e ottobre, in concomitanza con le sfilate nazionali e internazionali, e il doppio numero di novembre anche quest’anno trainano la raccolta pubblicitaria. In particolare nel 2017 i settori che hanno investito maggiormente si sono confermati quelli del Fashion, Gioielli e Orologi, Beauty, e, rispetto al 2016, è cresciuto sensibilmente il settore Design.

© Riproduzione riservata