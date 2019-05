Il Sole 24 Ore: aumento di capitale sottoscritto al 91% per 45,49 milioni

Concluso il periodo di adesione all’offerta in opzione di 52.012.476 azioni speciali de Il Sole 24 Ore rivolta ai possessori di azioni ordinarie e speciali della società rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento e in forma inscindibile deliberato dall'assemblea straordinaria del 28 giugno 2017. Durante il periodo di opzione, iniziato il 30 ottobre 2017 sono state sottoscritte 47.336.172 azioni, pari al 91,01% delle azioni e per un controvalore complessivo pari a 45.490.061,30 euro, per effetto dell'esercizio di 11.834.043 diritti di opzione.

Le azioni sono state offerte sulla base del rapporto di 4 azioni ogni 1 azione posseduta, ad un prezzo pari a 0,961 euro per azione. In adempimento agli impegni in precedenza assunti, Confindustria ha esercitato 7.804.371 diritti di opzione alla stessa spettanti, corrispondenti a 31.217.484 azioni, per una quota pari al 60,02% del totale, per un controvalore complessivo di 30.000.002,12 euro. Al termine del periodo di opzione risultano, dunque, non esercitati 1.169.076 diritti di opzione riguardanti la sottoscrizione di 4.676.304 azioni, pari all'8,99% delle azioni, per un controvalore complessivo pari a 4.493.928,14 euro.

I diritti saranno offerti in Borsa dal Sole, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del Codice civile, per il tramite di Intermonte SIM, nelle sedute del 21, 22, 23, 24 e 27 novembre 2017, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei diritti.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei diritti; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti. I diritti acquistati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione, al prezzo di 0,961 euro per azione, di 4 azioni ogni diritto acquistato.

L’esercizio dei diritti acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 28 novembre 2017, con pari valuta, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, salvo il caso in cui l'offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti offerti nelle sedute del 21 o del 22 novembre 2017.

