Indagato il sottosegretario Del Basso De Caro: «Sono sereno, chiarirò la mia posizione». L’intercettazione: i voti non sono gratis

Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto Del Basso De Caro è stato indagato per tentata concussione e voto di scambio dalla Procura della Repubblica di Benevento. I magistrati gli hanno notificato un avviso di garanzia per fatti relativi alla gestione dell’ospedale Rummo.

Coinvolta anche la moglie

Il procuratore aggiunto di Benevento Giovanni Conzo e il sostituto Francesca Saccone, ipotizzano sull’esponente del Governo Gentiloni i reati di tentata concussione e voto di scambio in concorso con la moglie Ida Ferraro, dirigente dell’ospedale Rummo, e con Rita Cardone, dipendente dello stesso nosocomio.

Sotto la lente le conversazioni del 2013

Sotto la lente degli inquirenti sono finite alcune conversazioni telefoniche intercettate nel 2013 - nel periodo precedente alle elezioni politiche - che supporterebbero le accuse ipotizzate dai magistrati. Al lavoro c’è la Squadra mobili di Benevento, che sta passando al setaccio anche alcune documentazioni. I magistrati, inoltre, stanno indagando su presunte pressioni fatte sull’ex direttore generale del nosocomio, Nicola Boccalone, il quale sarebbe stato indotto a rimuovere alcuni dirigente ritenuti ostili alle stessa moglie del sottosegretario.

Il sottosegretario: «Sono sereno, dimostrerò la mia estraneità»

Il sottosegretario ha diramato una nota in cui spiega di avere «ricevuto una informazione di garanzia relativa a un unico episodio verificatosi cinque anni or sono». Aggiunge che «la condotta contestatami è riferita esclusivamente ad una intercettazione telefonica di conversazione intervenuta tra me e l’allora direttore generale dell’azienda ospedaliera di Benevento. Era il mattino del 27 febbraio 2013 e, da poche ore, avevo appreso di essere stato eletto deputato al Parlamento. La trascrizione di quell’unica conversazione veniva ampiamente divulgata e integralmente riportata sui quotidiani nazionali. In questo enorme arco temporale non sono mai stato sentito né sottoposto a interrogatorio. Oggi, a fine legislatura, la questione si ripropone come un fiume carsico». Del Basso De Caro aggiunge di essere «sereno, nella certezza di poter dimostrare la mia assoluta estraneità».

L’intercettazione con la moglie: «I voti non sono gratis»

Negli atti del procedimento ci sono alcune intercettazioni in cui Del Basso De Caro fa diretto riferimento a questioni di voti. A fine gennaio 2013 dice alla moglie che «i voti non sono gratis». Secondo gli inquirenti la Ferraro avrebbe favorito l’incontro tra il marito e la dirigente Cardone, la quale si sarebbe offerta di fornire un presunto pacchetto di voti. In cambio - è l’ipotesi preliminare - la dirigente avrebbe chiesto l’ex direttore generale dell’ospedale Rummo, Nicola Boccalone, fosse rimosso.

© Riproduzione riservata