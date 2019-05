Gentiloni: l’Italia cresce, l’Unione europea riconosca gli sforzi sui conti pubblici

Il premier Paolo Gentiloni ha ricordato che «il bilancio 2018 rispetta le regole europe» e si è detto «ottimista per la ripresa dell'economia italiana: finalmente è molto significativa, attualmente le previsioni per quest’anno sono esattamente il doppio rispetto a quelle di quelle di alcuni mesi fa, certamente è una ripresa che deve essere incrementata, accompagnata, accudita». Il capo del Governo ha espresso queste considerazioni al termine del vertice di Goteborg, sottolineando che «il bilancio italiano accompagna questa crescita e rispetta le regole europee. Mi aspetto dall’Ue il riconoscimento di questi sforzi e a proseguire su questa strada», ha aggiunto, rispondendo a una domanda sul giudizio di Bruxelles sui conti italiani.

Ema: Milano ha le carte in regola, partita competitiva

Gentiloni ha anche parlato della trattativa per ottenere l’assegnazione a Milano dell’Ema, l’agenzia europea del famaco: «Siamo in partita, è una partita competitiva ma Milano ha le carte in regola». La decisione dei ministri degli Affari europei sull’assegnazione è attesa per lunedì. Negli ultimi giorni si sono susseguite le grandi manovre per costruire alleanze in vista del voto, però l’esito è incerto dato un complicato meccanismo. Attualmente sono poche le candidature “forti” sulla carta: oltre a Milano, Amsterdam, Copenaghen, Vienna, Barcellona. Il fronte dell’Est sostiene Bratislava, per ragioni “geopolitiche”, però l’offerta logistica della capitale slovacca è debole. Lunedì si voterà anche per la sede dell’Autorità bancaria europea. Ema ed Eba devono essere trasferite da Londra a causa della Brexit.

Al vertice Ue discussa ipotesi di costruire università europea competitiva

Gentiloni si è detto soddisfatto per la discussione al vertice Ue dedicata ai temi sociali e successivamente ai temi dell’educazione e della cultura nella Ue, che costituisce uno degli elementi della nuova agenda politica europea. I leader, ha spiegato il premier, hanno parlato dell’ipotesi di costruire una università europea «che abbia la capacità di competere a livello globale», creare una carta dello studente e di «moltiplicare gli sforzi per tutelare il coyright e il patrimonio culturale». Francia e Italia, ha detto Gentiloni, «che hanno promosso questa discussione sono soddisfatti perché si tratta di punti di forza della Ue». Quanto ai temi sociali, il premier ha indicato che si tratta di un’agenda «importante per il futuro, sono stati indicati alcuni grandi principi» sui quali concordano governi, sindacati e imprese. «È stata condivisa la necessità di raddoppiare gli sforzi per l’Erasmus ed estenderlo agli artisti, al mondo della cultura e dell’arte», ha aggiunto.

Padoan? Sull’Eurogruppo decidiamo a dicembre

Alla domanda se il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan fosse candidato all’Erogruppo, Gentiloni ha risposto: «Sull’Eurogruppo decidiamo a dicembre».

In Italia 1 milione di nuovi posti di lavoro in 3 anni

In mattinata Gentiloni ha dunque partecipato al Social summit che si è tenuto nella città svedese, un’iniziativa nell’ambito del vertice europeo. La crescita di un’economia, ha spiegato nel suo intervento, si misura anche sul piano dei nuovi posti di lavoro. «In Italia sono stati persi dal 2010 al 2013 circa un milione di posti di lavoro, fra il 2014 e il 2017 sono stati creati più o meno un milione di nuovi posti: si può discutere sulla qualità di questi posti, ma questa è crescita economica».«Senza crescita economica, investimenti per la creazione di posti del lavoro, non ci sarà mai una reale equità nei posti di lavoro», ha aggiunto. Secondo il premier, il «bilanciamento dei diritti dei giovani e degli anziani» è una «questione chiave» come le iniziative per favorire «l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani e donne».



Diritti sociali nella Ue non acquisiti una volta per tutti

Nel suo intervento in mattinata Gentiloni ha detto che i successi e le regole sui diritti sociali nella Ue «non sono acquisite una volta per tutte», come ha dimostrato la crisi economica degli ultimi anni e come dimostrano gli effetti della rivoluzione tecnologica in corso. «Quando parliamo di equità nelle condizioni di lavoro dobbiamo considerare vari aspetti e il primo è che la crescita economica non è separabile dal “pilastro sociale”, se non c’è aumento dei posti di lavoro e non ci sono investimenti non avremo mai una reale equità nei posti di lavoro», ha sottolineato il premier. Inoltre la crescita richiama le scelte macroeconomiche di fondo.

Intervenire nel dumping sociale e più equilibrio tra giovani e anziani

Poi, ha continuato il capo del Governo, per superare gli squilibri tra le diverse aree mondiali in termini di competitività, «occorre intervenire sul dumping sociale». Altri due aspetti importanti sono la formazione e il rapporto tra giovani e anziani. Gentiloni ha indicato che è necessario raggiungere «un equilibrio tra i giovani e gli anziani nei mercati del lavoro sapendo che in Europa due quinti della popolazione è costituito da cittadini di età superiore a 65 anni, nel mercato del lavoro devono entrare donne e giovani in molti paesi e in Italia specialmente».

