Il miracolo di Magnus: «Il futuro in Africa? Un pasto a scuola per milione di bimbi»

«Tutti i bambini del mondo hanno diritto ad avere ogni giorno un pasto e una scuola dove andare ad imparare. Il mio progetto parte da qui e la sua semplicità è stata il suo successo», spiega agli studenti della Luiss Magnus MacFarlane-Barrow ritenuto da Time uno dei 100 uomini più influenti del pianeta e inventore di Mary’s Meals, l’organizzazione di volontari che ogni giorno distribuisce un milione e 200mila pasti ai bambini nei Paesi più poveri del mondo, convincendoli con la promessa di un pasto ad andare a scuola e innescando così un circuito virtuoso che investe sul futuro e fa crescere le comunità locali perché il cibo viene comprato dai produttori vicini alle scuole.

Mary's Meals è nata nel 2002, quando Magnus MacFarlane-Barrow ha visitato il Malawi durante una grave carestia e ha incontrato una mamma gravemente malata di Hiv. Quando Magnus ha chiesto al figlio più grandi di sei, quali fossero i suoi sogni, il ragazzo di 14 anni gli ha risposto: « Avere abbastanza cibo per mangiare e potere andare a scuola un giorno». Queste le parole che hanno ispirato Magnus, un pescatore di salmoni da un Villaggio rurale della Scozia, a percorrere un viaggio mai immaginato. Quattordici anni dopo Mary's Meals alimenta ora 1.203.171 bambini in 14 paesi in via di sviluppo. In questi giorni il fondatore di Mary’s Meals è in Italia e ha trascorso un pomeriggio con gli studenti della Luiss - su invito del rettore Paola Severino - per raccontare questa storia di successo. «La semplicità del nostro progetto è la nostra forza», ha ribadito più volte Magnus perché nelle scuole dove viene garantito il pasto cresce la presenza a scuola - «i bambini si fanno anche 3 ore a piedi per venire» -, migliorano i profitti e la concentrazione dei bambini e i genitori dei bambini sono meno ansiosi in quanto hanno chi provvede al pasto per i loro figli.

La vera tragedia è infatti che nelle zone dove si soffre la fame almeno un quarto dei bambini non va a scuola. Al contrario l’organizzazione di Mary’s Meals ha registrato un impatto positivo lì dove opera: il tasso di iscrizione scolastica è cresciuto del 36% e quello di frequenza scolastica è aumentato del 16% (dal 71% al 87%). Ma gli effetti non finiscono qui come spiega lo stesso fondatore di Mary’s Meals al Sole24 ore: «Ilnostro obiettivo principale è dare un aiuto immediato contro fame e sofferenza, ma in questo modo aiutiamo anche l’economia locale a svilupparsi. L’istruzione dei bambini è la chiave per lo sviluppo e per scappare dalla povertà e trasformare questi Paesi in posti dove sia più attraente vivere e far crescer i figli». Ma in questo modo si possono ridurre i flussi migratori? «Forse questa iniziativa li convince a non andare via anche se non abbiamo evidenze precise di questo. Certo con la sicurezza di un pasto al giorno e la garanzia dell’educazione - aggiunge Magnus - diamo alle famiglie e alle comunità la speranza di un futuro migliore». Un fatto questo confermato anche dal responsabile Italia di Mary’s Meals Francesco Stefanini: «Non momitoriamo gli effetti sull’emigrazione, ma immaginiamo che il nostro lavoro possa avere un effetto contenitivo del fenomeno».

