O'Shea: «Risultato bugiardo. Contro l'Argentina si poteva vincere»

«Era una partita che si poteva vincere». Non ha dubbi il ct della Nazionale italiana di rugby, Conor O'Shea. Contro l'Argentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze, l'Italrugby ha perso 31 a 15 ma O'Shea non pensa che i suoi ragazzi abbiano fatto una brutta prestazione. «Il nostro è un alto livello», ha sottolineato più volte il commissario tecnico, tenendo a far presente che «31 a 15 è un risultato bugiardo, perché queste due squadre sono molto vicine». E oggi il risultato infatti è maturato solo sul finale, dopo che il punteggio aveva raccontato una partita in pieno equilibrio. All'Italia, però, come ha fatto notare Tommaso Castello, uno dei volti nuovi di questo gruppo, «è mancato il cinismo nei momenti chiave: potevamo segnare almeno una volta in più». Arrivata però la seconda meta dei Pumas mentalmente gli Azzurri hanno un po' mollato.

«Abbiamo fatto una partita di grande sacrificio. Abbiamo dato tutto e forse sul finale ci siamo un po' spenti», ha aggiunto Tommaso Boni, compagno di reparto di Castello sia in Nazionale che nelle Zebre rugby. Passando dai trequarti agli avanti, il leitmotiv è sempre lo stesso. «Abbiamo dominato in mischia chiusa, in maul, in rimessa laterale e dovevamo sfruttare questo nostro dominio.

Invece è frustrante non riuscire a concretizzare», ha dichiarato il seconda linea Dean Budd. «Dovevamo tenere di più mentalmente», ha aggiunto, spiegando che «dopo la seconda meta, negli ultimi 10-15 minuti c'è stata una mancanza a livello mentale, perché fisicamente teniamo, siamo preparati». Dalle parole degli Azzurri, quello che emerge più prepotente è proprio la frustrazione per aver perso una partita con un risultato pesante, quando il primo tempo si era chiuso in vantaggio e, fino alla meta di Kremer al 69', il risultato vedeva gli ospiti in vantaggio di soli due punti, che sembravano facilmente recuperabili.

La sintesi perfetta è arrivata proprio dalle parole del capitano Sergio Parisse, il senatore di questa Nazionale. «Il risultato non riflette l'andamento della partita ma dobbiamo accettarlo e dire bravi agli avversari», ha affermato Parisse. «Mi dispiace però. La frustrazione è tanta», ha continuato, con uno sguardo rivolto sempre al futuro. «I ragazzi hanno spirito e carattere. Abbiamo fatto degli errori ma è più facile migliorare da quel punto di vista che non avere carattere», senza dimenticare che comunque «il nostro mese non è finito. Arriveremo a Padova (per affrontare il Sudafrica nell'ultimo Crédit Agricole Cariparma test match della stagione) affamati per fare una grande partita».

© Riproduzione riservata