Rugby, per l’Italia è ancora maledizione argentina

FIRENZE - Chiudere il primo tempo avanti di un punto, arrivare al 60' sotto di due e poi fermarsi, fino a terminare sconfitti 31-15. L'illusione, stavolta, si era fatta strada anche nei pensieri dei più esperti tra gli spettatori.

Il “Franchi” di Firenze, teatro l'anno scorso di una storica prima vittoria azzurra sul Sudafrica, poteva essere il terreno fortunato, e l'Italia poteva vincere in casa propria contro l'Argentina, cosa che non succede dal 1998.

E invece niente: nonostante un predominio perfino insperato in mischia, e una fase di rimessa laterale non certo a nostro sfavore, gli Azzurri hanno ceduto alla lunga a una squadra dotata di gioco, capace di mettere dei punti esclamativi quando si trova in zona punti.

Tre mete a zero per i Pumas: un dato solo per giustificare un punteggio e lasciare aperti i problemi degli uomini di Conor O' Shea. La marcatura “pesante” è rimasta un miraggio e non ci siamo neanche andati tanto vicini. La squadra sudamericana, che di fronte alle grandi dell'emisfero Sud ha accusato più di un crollo nel finale, stavolta ha usato l'ultima parte del match per prendere il largo. E il mediano di apertura Nicolas Sanchez, insufficiente nei calci sabato scorso contro l'Inghilterra, oggi non solo è stato votato man of the match ma anche infilato i pali cinque volte su sei.

In attesa della partita in programma fra sette giorni a Padova contro gli Springboks sudafricani, si può dire che l'Italia ha mostrato un volto noto da tanti, troppi anni: nel senso che a una mischia efficiente non si è aggiunta la capacità di sfruttare al meglio i palloni conquistati, mancando rapidità, fantasia e organizzazione al momento di penetrare lo schieramento avversario. Il mediano di mischia Violi non ha giocato una grande partita, sembrando un po' troppo preoccupato per gestire con mano ferma le situazioni che gli erano affidate, e la difesa ha retto finché ha potuto contro avversari che fin dal fischio d'avvio avevano dimostrato il loro potenziale.

Ad ogni modo, le punizioni conquistate in mischia chiusa su introduzione argentina sembravano fatte apposta per spargere un po' di ottimismo, Canna era preciso sui calci e il primo tempo lasciava aperte tutte le opzioni (nonostante la meta di Cancelliere, con l'ala capace di sfuggire a due placcaggi dopo una lunga manovra dei Pumas, suonasse come un campanello dal trillo fastidioso). Nella ripresa ancora equilibrio e poi, come succede più volte in questo derby latino, l'uno-due che ci lasciava stesi, con le mete di Kremer e Tuculet, bravi a stroncarci definitivamente dopo le tante banderillas infilzate nella difesa azzurra.

La partita

Italia-Argentina 15-31 (primo tempo 9-8). Per l'Italia: 4 calci piazzati (Canna), 1 drop (Violi). Per l'Argentina: 3 mete (Cancelliere, Kremer, Tuculet), 4 calci piazzati (Sanchez 3, Hernandez 1), 2 trasformazioni (Sanchez). Calci fermi: Canna 4 su 4; Sanchez 5 su 6, Hernandez 1 su 1).

© Riproduzione riservata