Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nel parmense

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato alle 13.37 con epicentro nella zona di Fornovo di Taro, in provincia di Parma. E' quanto si legge sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Al momento non ci sono segnalazioni di danni. La scossa è stata avvertita nettamente in tutta la provincia di Parma, con molti cittadini che sono scesi in strada. Numerose le telefonate ricevute dai Vigili del Fuoco, ma non ci sono interventi in atto. Buona parte della popolazione ha avvertito anche una scossa precedente di magnitudo 3.3 alle 13.10 registrata con epicentro a Varano de' Melegari, sempre nel Parmense.

«È avvenuto a una profondità molto elevate, di 32 chilometri, quindi sul basamento roccioso anziché nella parte sedimentaria, come era accaduto nel 2012”, ha detto il sismologo Alessandro Amato, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Questo significa che il tremore è stato percepito in maniera modesta, come indicano anche le mappe elaborate dal servizio “Hai sentito il terremoto?” dell'Ingv, sulla base dei questionari inviati dalla popolazione. Lieve anche la percezione della scossa di magnitudo 3,3 che ha preceduto di una ventina di minuti quella principale, così come le cinque scosse avvenute subito dopo, a intervalli di pochissimi minuti l'una dall'altra, tutte al di sotto della magnitudo 3,0.

#terremoto ML 4.4 ore 13:37 IT del 19-11-2017 a 4 km SW Fornovo di Taro (PR) Prof=32Km http://bit.ly/2jGV32R – INGVterremoti(INGVterremoti)

