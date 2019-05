Conti pubblici, Gentiloni: abbiamo le carte in regola sulla riduzione del deficit

Mercoledì la Commissione Ue dovrebbe pubblicare le pagelle sui progetti di bilancio dei Paesi Ue. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni dal Piemonte dove è oggi in visita è tornato a sottolineare che, per quanto riguarda i conti pubblici, l’Italia «ha le carte in regola sulla riduzione del deficit» e che non è più «il fanalino di coda». Parole che replicano, a distanza di giorni, a quelle pronunciate dal vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen: «Il governo italiano non dice la verità ai cittadini sulla crescita», aveva detto il filandese. In tarda mattinata il premier ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo (Cuneo), quindi nel pomeriggio è intervenuto all’incontro sui Piccoli Comuni a Volpedo.

Fuori dall’Eurozona non ci sono praterie inesplorate Nell’intervento all’Assemblea degli industriali di Alessandria, Novara e Vercelli Valsesia il capo del Governo ha ricordato che «dal terzo trimestre di quest’anno non siamo più il fanalino di coda, per chi non se ne fosse accorto ci sono altri Paesi europei che hanno una previsione tendenziale di crescita più bassa e tra questi c’è anche un Paese amico che ha scelto, democraticamente e legittimamente, di uscire dall’Europa. Tra le due cose (andamento economia e Brexit, ndr) - ha osservato - forse c’é una correlazione e lo dico a chi accarezzasse con una certa superficialità l’idea che fuori dall’Eurozona e ancor più fuori dal mercato unico ci siano delle praterie inesplorate straordinariamente positive». Resta comunque il fatto che «l’Italia finalmente è tornata alla crescita economica, con una crescita tendenziale dell’1,8% quest’anno, che - ha detto Gentiloni - è molto importante non per la cifra in sé ma perché questo 1,8 è esattamente il doppio delle previsioni che venivano fatte sull’economia italiana un anno fa».

Nella manovra risorse limitate ma obiettivi mirati

Il premier ha fatto riferimento alla manovra. «La legge di bilancio che stiamo discutendo al Senato - ha sottolineato - ha risorse limitate e obiettivi mirati», primo tra tutti risolvere il problema «del lavoro dei giovani» e in particolare «del lavoro dei giovani nelle regioni del Mezzogiorno, dove il tema è più drammatico», ha affermato. Secondo Gentiloni questo «non è il tempo di disperdere e dilapidare i risultati raggiunti. La decontribuzione per i giovani - ha aggiunto - è il tentativo di dare una scossa a un problema che non possiamo permetterci di rendere cronico. Deve essere un problema che possiamo modificare, è nell'interesse delle famiglie e delle imprese».

Servono paracaduti per evitare l’esclusione sociale

«Il secondo obiettivo - ha proseguito il premier - riguarda l’inclusione sociale, perché non dobbiamo mai dimenticare che sono ancora lì le cicatrici di dieci anni di crisi difficile. Così come dobbiamo cercare di aggredire il tema della disoccupazione giovanile, dobbiamo avare paracaduti più efficienti all’esclusione sociale, alla povertà, alla solitudine». Gentiloni ha citato infine «un pacchetto rilevante di investimenti per l’innovazione. Abbiamo le carte in regola per stare nella competizione globale - ha osservato -, abbiamo le carte in regola per non dimenticare che oltre a essere competitivi dobbiamo essere inclusivi».

Il premier: adeguamento età ad aspettative vita va confermato

Il Presidente del Consiglio ha parlato anche della trattativa con i sindacati sulle pensioni. «L’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita non può che essere confermato», ha affermato. «È giusto questo principio applicarlo adottando, se possibile, delle misure di accompagnamento, di attenuazione, compatibilmente con le nostre risorse», ha continuato Gentiloni, aggiungendo di «augurarsi che i sindacati condividano questo sforzo, perché si sono raggiunti dei risultati e non riconoscerlo sarebbe un errore».

Confindustria Piemonte Orientale è segnale squadra

Nell’intervento di Gentiloni un passaggio ha riguardato la strategia gli industriali del Piemonte: «Fa piacere - ha detto Gentiloni - essere qui nell’atto precedente alla nascita di un unico ente di Confindustria Territoriale del Piemonte Orientale. È un segnale di squadra importante perché avviene in un territorio che in questi anni ha continuato a dimostrare capacità di impresa e di esportazioni, cresciute dal 2008 al 2015 del +28%».

Agricoltura: se di qualità non è snobismo ma motore per l’export

Dopo l’intervento all’Assemblea degli industriali di Alessandria, Novara e Vercelli Valsesia Gentiloni ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo (Cuneo). «L’agricoltura di qualità non è una nicchia - ha detto -, non è uno snobismo chissà di quale natura: per un Paese maturo dal punto di vista economico è una prospettiva economica straordinaria, un motore importante per le nostre esportazioni. Parliamo – ha precisato Gentiloni – di decine di miliardi di esportazioni l’anno quando parliamo dell’agricoltura di qualità, del vino e di tanti altri settori».

Buona parte crescita dipende dall’impresa contadina

Secondo il premier, dunque, «buona parte della crescita dipende dall’impresa contadina». «Oggi è fondamentale sempre più rendersi conto che è possibile andare in controtendenza alla omologazione e la spinta deve essere la capacità di valorizzare le vocazioni univoche dei nostri territori, non è vero - ha continuato il capo del Governo - che siamo condannati a un mondo senza biodiversità governato da elite cosmopolite senza storia, senza terra e senza un rapporto con la tradizione». La sfida, ha concluso Gentiloni, è prendersi cura «della nostra storia e della nostra identità» culturale e gastronomica «perché sarà il modo migliore per stare come bisogna stare nel contesto internazionale che abbiamo davanti».

L’incontro con i piccoli comuni

Nel pomeriggio, la terza tappa della giornata: il premier ha presentato la nuova legge sui piccoli comuni presso la Società di mutuo soccorso di Volpedo. «Se lavoriamo bene partendo dalla base di questa nuova legge - ha affermato -, di queste mille patrie particolari possiamo farne una ricchezza reggendo la competizione nel mondo».

