La rinuncia di Di Battista: «Non mi ricandiderò a prossime elezioni»

«In maniera molto leale e sincera sono qui per darvi una notizia: ho deciso di non ricandidarmi in Parlamento alle prossime elezioni. È una scelta mia, non è

legata al Movimento». La rinuncia alla corsa in Parlamento nel 2018 del deputato pentastellato Alessandro Di Battista arriva a sorpresa, durante una diretta Facebook. «Ma - precisa Di Battista, “Dibba” per gli amici - non lascio il Movimento, non succederà mai. È una mia seconda pelle. Lo sosterrò sempre ma al di fuori dei palazzi istituzionali».

Nel 2016 il tour in motorino per il No al Referendum

Trentanove anni, romano, una laurea in Lettere e Filosofia al Dams e un Master in Tutela internazionale dei diritti umani, Di Battista è da tempo considerato uno dei leader di spicco del Movimento insieme al candidato premier del M5S, Luigi Di Maio. Nel 2016 fu protagonista di un tour in motorino in giro per l’Italia a favore del No in vista del referendum costituzionale per la riforma del Senato.



